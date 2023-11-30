【延三夜市美食推薦】大同人氣海產粥必吃蚵仔煎 官方line線上點餐外帶免停車 東時鮮蚵(原東石鮮蚵)東石家鄉海口味

這間位於台北大同區延平北路三段上的「東時鮮蚵東石家鄉海口味」，是一間相當推薦的延三夜市美食以及大同人氣海產粥必吃蚵仔煎好選擇，東時鮮蚵上個月才大改裝，前身是原東石鮮蚵，品牌創立於1977年的寧夏夜市，如今第二代接手，總店是大兒子接手，延三夜市的東時鮮蚵就由二兒子接手，來到東時鮮蚵可以吃得到台灣傳統好滋味，像是有各種招牌煎、粥飯麵、海口菜以及鮮煮湯，大推酥香蚵仔煎、鮑魚海產粥、鍋燒意麵以及無刺虱目魚肚，用餐環境真的超文青，到處都充滿了「衝浪蚵仔」元素，如果各位朋友想要美食外帶的話，真心推薦可以加入東時鮮蚵的官方line帳號，可以事先線上點餐，因為延三夜市這條路真的不太方便停車，如果能事先點餐就可以到店直接取餐不用等唷！！

文章目錄 東時鮮蚵東石家鄉海口味地理位置 東時鮮蚵東石家鄉海口味菜單價目表 東時鮮蚵線上點餐系統 東時鮮蚵東石家鄉海口味店家資訊

東時鮮蚵東石家鄉海口味地理位置

東時鮮蚵東石家鄉海口味的位置就在台北延三夜市內，鄰近台北大稻埕以及捷運大橋頭站附近，全新招牌上個月才完成，真的是延三夜市內最顯眼的小吃美食

門口是東時鮮蚵東石家鄉海口味的廚房以及外帶取餐區

貼心的是，門口有幫等待外帶的客人準備飲水以及等候休息區

東時鮮蚵東石家鄉海口味以衝浪蚵仔為主題，店內到處都看得到可愛的衝浪蚵仔

店內有東時鮮蚵東石家鄉海口味的歷史介紹，品牌創始於1977年，至今已有40多年歷史，而東時鮮蚵這間分店也有7年多的歷史了

店內裝潢以橘、藍色調為主，真的很有沖浪海洋感覺

東時鮮蚵東石家鄉海口味菜單價目表

東時鮮蚵東石家鄉海口味的餐點種類有招牌煎、粥飯麵、海口菜以及鮮煮湯，通通都是台灣傳統小吃，不光是台灣人愛吃，連國外遊客都是來台旅遊必吃菜色

東時鮮蚵線上點餐系統

東時鮮蚵有推出官方line帳號服務，加入後可以立即線上點餐，外帶免排隊、外帶不用等

官方line帳號：https://lin.ee/Q5q8VyE

門口就是東時鮮蚵的廚房鐵板區，可以看得到超香的料理過程

店內用的蚵仔真的是顆顆飽滿、水嫩，放在鐵板上立即發出滋滋的聲響

然後加入粉漿、青菜和蛋液，粉漿不會太厚或太多，料舖得很平均

酥香蚵仔煎(75元)

蚵仔煎絕對是東時鮮蚵的招牌餐點之一，吃起來的口感非常豐富，有蚵仔嫩、蛋香、粉漿滑以及青菜脆，味道相當有層次

自調甜醬，味道相當有古早味

無剌虱目魚肚煎(150元)

表面煎到恰恰的，虱目魚肚肉非常的細緻又鮮甜，肚子的部份入口即化，味道超讚

鮑魚海產粥(100元)

鍋裡的料也太滿了，米飯吸飽了美味湯汁，搭配各種海鮮配料，吃起來真的非常過癮

鍋燒意麵(100元)

意麵口感Q彈，湯頭加了沙茶，所以味道還滿濃郁的，喝一口真是超暖胃

東時鮮蚵的官方line帳號使用上真的非常方便，只要用手機掃瞄一下就可以直接加入，除了可以看得到所有的店家優惠資訊之外，最重要的就是可以事先線上訂餐，在家就可以把餐點好，到店就可以直接取餐不用等

東時鮮蚵的線上菜單都有完整的餐點照片、名稱和價格，想吃什麼都能直接點

店家收到訂單後就可以直接製作餐點，最讚的是，還可以自行設定取餐時間，使用上真的是太方便啦！！

東時鮮蚵東石家鄉海口味店家資訊

店名：東時鮮蚵東石家鄉海口味

地址：台北市大同區延平北路三段50號

電話：02-2595-6267

營業時間：11:30~14:00；16:30~22:00(一~五)；11:30~22:00(六日)

line官方帳號：https://lin.ee/Q5q8VyE

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