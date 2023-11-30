新莊棒球場附近美食《海雲韓式料理》是新莊在地人推薦餐廳，菜單提供銅盤烤肉、石鍋拌飯、辣炒年糕、泡菜鍋、辛拉麵、山東燒雞和部隊鍋等韓國料理，還有超值套餐推薦，份量足又好吃，有點超乎我意外，《海雲韓式料理》平日晚餐大多是新莊在地人來用餐喔！跟著在地人吃準沒錯～

新莊美食 海雲韓式料理｜在哪裡

《海雲韓式料理》在新莊棒球場附近，開車可以把汽車停在停車場再步行過來，機車可停在旁邊巷弄停車格。

海雲韓式料理

地址：新北市新莊區中港路276號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00

電話： 02 2997 3131

粉絲團：海雲韓式料理

食記：【新莊美食】海雲韓式料理小菜吃到飽，新莊棒球場附近餐廳推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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新莊美食 海雲韓式料理｜菜單價錢

《海雲韓式料理》有2、3和4人套餐，套餐份量多，算起來有單點的8～9折優惠，想更換其他品項也可以加價，一個人用餐也有泡菜鍋、辛拉麵、部隊鍋或石鍋拌飯推薦，內用隨便點一品項就可享有小菜無限吃到飽。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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點套餐還有酒類加購199元的優惠。

新莊美食 海雲韓式料理｜內用環境

平日快六點就客滿，也有許多婆婆媽媽不想煮飯來外帶晚餐，深受新莊在地人喜歡的韓式料理推薦，而且店員都超客氣又親切。

《海雲韓式料理》也有二樓座位，假日用餐一定要訂位喔！

特別說，這裡的環境整潔真的很優呢！我和朋友都有點驚訝，小細節的灰塵真的很少，連廁所也很乾淨，雖然說是應該的，但真的很少看到這麼乾淨的韓式料理店～（笑）

新莊美食 海雲韓式料理｜餐點推薦

才剛坐下，店員就送來一壺冰水，裡面竟然有檸檬和香吉士切片，水都多了一個水果香氣，很棒的小細節。

3人套餐 1280元

我們直接點了套餐，份量真的很多。

銅板烤肉可以選三盤肉，我點了牛2豬1，送上桌才發現這裡的烤肉片很不一樣，肉略厚，份量也不少。

看看這肉片，真的很不一樣。

店員幫我們加入高湯，準備開烤囉～

醃製過的肉片，肉嫩不柴，胡椒和蔥香伴隨，不另外沾醬也很好吃，海雲的銅盤烤肉真的值得一試，肉質有挑過又自己醃製，難怪每桌幾乎都有點。

《海雲韓式料理》提供五種小菜吃到飽，隨季節食材更換，每次來可能都不一樣，韓式泡菜和海帶芽醃製夠味，朋友和我都很愛，其他也不錯，但因為點套餐東西太多，加上銅盤烤肉讓我很驚艷，小菜差點被我忘記了XD

石鍋拌飯（牛/豬擇一）

3人套餐的品項之一，底下還有木頭餐盤，很有質感呢～

店員有空就會桌邊服務

客氣地提醒我們小心碗邊很燙，熟練地將蛋黃均勻抹在邊邊，並說想吃脆脆的鍋巴可以在放一下。

這天吃到龍鬚菜、黃豆芽、韓國蕨菜乾和紅蘿蔔等，鍋巴香脆好吃，中間的米飯和拌飯醬攪拌食用，夠味好吃，牛肉也很嫩。

部隊鍋

我把套餐的鍋類加價20元換成部隊鍋，之前搜尋評價看到很多人推，超期待的～

常見的韓國泡麵鍋，底下也有木盤，真的很可愛呢！好愛他們的擺盤啊～

裡面有火腿腸、泡菜、年糕、青菜、午餐肉罐頭和韓國拉麵等，高湯微辣好喝，剛上桌趁熱吃，麵條Ｑ彈掛湯，呼嚕呼嚕好順口，要是平常不想吃大餐，平日來這邊點部隊鍋也很滿足呢！

辣炒年糕

也是3人套餐的品項

超推薦必點！

ˋ韓式辣醬微辣微甜好開胃，魚板和年糕沾附辣醬真好吃，年糕特別挑純糯米年糕，好Ｑ好彈牙。

海鮮煎餅

3人套餐的最後一道，一開始沒有很期待，看網路照片好像還好，加上煎餅看起來好油，但我真的錯了！吃過才知道～真！好！吃！還是老話一句：趁熱吃就對了

一開始看他很油可能會不合我胃口，沒想到竟然沒有油膩感。

海鮮煎餅不厚，餅皮夠脆夠酥，咬下去有蝦仁、花枝和韭菜香，搭配特調的沾醬更是美味，超涮嘴。

（開車不喝酒、未成年請勿飲酒）

點套餐可以199元加購(調酒、韓國米酒或燒酒），我點了一瓶水蜜桃口味的馬格利酒和朋友分享～

之前去韓國旅遊也是用這麼可愛的黃鋁碗喝酒。

乾杯啦～吃烤肉搭配酒就是讚！

（開車不喝酒、未成年請勿飲酒）

山東燒雞 210元

費時費工的料理，很少在韓式料理店看到的餐點，這是店員大力推薦的低調招牌，聽說在地人吃過，再訪都還會點喔～光是賣相我就覺得很厲害。

店家購買約8兩重的雞腿，自己用醃料醃製後油炸再蒸過等多道過程，光是聽描述就覺得麻煩又費時。

雞腿肉扎實帶嚼勁，嫩又不柴，醬汁微酸微辣，大把豪邁蔥絲辛香提味，這一道我真心不誇張，我只吃到一口就被朋友和宜蘭人秒殺吃光了！不僅是賣相好，味道也超棒！

海鮮蒸蛋 210元

還沒來海雲韓式料理就已經決定要點這道，畢竟食物外貌協會真心強，看到”本蒸蛋“大家都哇了一聲～立體模樣太療癒好拍啦！

店員提醒小心鍋邊燙，要趁熱吃～

像個立體蛋糕，蒸蛋膨膨模樣看起來好彈好嫩，足足用了六顆雞蛋製作，點了海鮮口味擺滿蝦仁更霸氣，高湯鮮美，蒸蛋滑嫩，熱呼呼的好下飯啊！但是這份量還真不少，大家都好飽喔！

新莊在地人很推薦的《海雲韓式料理》，初訪真的被驚艷了！銅盤烤肉、石鍋拌飯、部隊鍋、山東燒雞和蒸蛋都讓我們記憶深刻，我和朋友點了店員推薦的3人套餐還有單點，朋友直呼套餐份量真的蠻多，下次要在新莊聚餐多了一間餐廳推薦。

海雲韓式料理

地址：新北市新莊區中港路276號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00

電話： 02 2997 3131

粉絲團：海雲韓式料理

食記：【新莊美食】海雲韓式料理小菜吃到飽，新莊棒球場附近餐廳推薦



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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