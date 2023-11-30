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柒柒石頭火鍋｜CP值突破天際！只要$369整櫃肉類、蔬菜、牛丼無限吃到飽

2023-11-30 17:10:05 大手牽小手。玩樂趣 人氣：107
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大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：829篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 蘆洲區

造訪商家：柒柒石頭火鍋
phone02-2288-9477
place新北市蘆洲區長安街77號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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蘆洲火鍋推薦這家柒柒石頭火鍋柒柒石頭火鍋應該算是蘆洲傳奇性的火鍋店了，google評價破萬則拿4.9顆星真的有夠誇張的！只要369元起，自助吧有超過20種以上的肉類、火鍋料、蔬菜無限吃到飽，副餐還有多種麵食及牛丼飯吃到飽，平日午餐來吃超級划算，想吃更好的肉類海鮮也可以單點，湯頭也是非常厲害，吃過一次絕對會一訪再訪！

柒柒石頭火鍋｜交通方式、停車資訊

柒柒石頭火鍋地址就在長安街77號，店名超好記，附近就有一個公有停車場可以利用，門面裝潢也是走文青風格，白色調簡潔有質感

柒柒石頭火鍋｜用餐空間

店內座位不算多，走一個小而精巧的設計氛圍，沙發座椅區很受歡迎唷，因為柒柒石頭火鍋的價位真的超級親民，所以用餐時間常常客滿，建議可以先訂位唷，線上訂位請點我

柒柒石頭火鍋｜吃到飽價位

吃到飽價位真的超級民，最低平日中午是$369，自助吧的蔬菜、肉類、副食飲料

柒柒石頭火鍋｜自助吧

柒柒石頭火鍋的自助吧應該是目前吃過數一數二的強悍，光是肉品就有七種選擇，都在自助吧可以自取，不需要用點的，低脂牛、美國牛五花、紐西蘭小羔羊、活菌梅花豬、伊比利雪花豬、滑嫩雞柳條、手打花枝滑，愛吃什麼通通自己夾到爽！

火鍋料、蔬菜種類也超多，擺起來真的很像我家這邊黃昏市場賣菜的，自己煮火鍋買菜還要挑菜選菜，真的啦，來這裡吃不僅省時省力，還省錢勒

副食區也是相當強大，麵類有王子麵、韓國泡麵、印尼泡麵、雞絲麵，但我推薦大家吃他們家的牛丼，根本跟吉Ｘ家有的拼，超級好吃！

比起蔬菜、肉類區的豐富，飲料區略顯單薄，但其實也夠了，該有的汽水、奶茶、無糖茶都有

冰淇淋區，也沒有跟你隨隨便便，有四種口味的冰淇淋，然後旁邊竟然還有好多配料可以加

醬料區，建議拿雞油辣椒、秘製沙茶，只有這裡吃得到，牆上還有醬料調味的比例，跟著調就對了

柒柒石頭火鍋｜CP值超高火鍋吃到飽

我們除了自助吧的餐點外，還單點了一些海鮮（帆立貝、蛤蠣、鮮蚵、船釣小卷、巴沙魚）跟等級比較高的肉類（澳洲穀飼牛舌、SRF極黑和牛、雪紋松阪豬），一整個就是吃好吃滿的概念！

第一次來不知道要吃什麼鍋底，建議可以點柒柒石頭鍋老火雞煲鍋，尤其是老火雞煲鍋一定要點，濃白色高湯充滿了雞的精華，喝起來就跟喝雞湯沒兩樣，涮蔬菜跟海鮮有夠讚的，柒柒石頭鍋則是用蒜頭、洋蔥等辛香料爆炒，涮煮肉類非常合適

低脂牛、美國牛五花、活菌梅花豬、伊比利雪花豬等等，光是這些肉類就足以屌打一些單點火鍋店了，通通都是無限吃到飽，我超愛他們家的美國牛五花跟低脂牛，肉香氣十足，肉質也夠嫩的

活菌梅花豬也很強，之前曾經在其他鍋物看過，光是單點至少200起跳，這裡吃到飽真的佛心，厚切格外有口感，帶有油脂吃來相當軟嫩多汁，豬肉甜味清爽乾淨不腥

對了，如果喜歡吃辣的朋友，肉類可以沾雞油辣椒超級好吃，濃郁的雞油香氣，辣嘴不辣胃

SRF極黑和牛，油花美到一個不行，肉色是那種很粉嫩的櫻花色，加上均勻分布的乳白油花，涮煮三分熟，直接放入口中吧！肉中脂肪在口中迅速融化，肉質香甜、毫無雜腥味，超猛的

澳洲穀飼牛舌，脆脆具有彈性的口感加上充沛的肉汁，一定要點來吃吃看

雪紋松阪豬，松阪豬的肉色超粉嫩，肉上布滿均勻的油花，涮煮到肉色轉白就可以吃囉，因為厚切，可以完全展現松阪豬紮實Ｑ脆的口感，入口盡是滿滿鮮甜的肉汁

蛤蠣，新鮮杜伊留還是活的！真的值得點，然後鮮蚵也很強大，肉質相當肥厚

船釣小卷，看這晶亮的肉身就知道有多新鮮！口感Ｑ脆鮮甜，帆立貝也是很肥美，旁邊的裙帶吃起來有夠Ｑ的，白蝦也是很新鮮，Ｑ中帶嫩，鮮味十足呢

壽星限定肉肉蛋糕，是當月壽星限定的牛五花蛋糕，生日用餐也有小小的儀式感，棒棒！

一踏入店內，驚訝於其裝潢與擺設，並不給人一般吃到飽的感覺，再加上其實惠的價格、新鮮的食材和優質的肉品，真的讓人覺得值得啊，尤其是平日來用餐更是物超所值，柒柒石頭火鍋我用生命推薦給大家！

 

柒柒石頭火鍋

地址：新北市蘆洲區長安街77號

電話：02 2288 9477

營業時間：11:30–22:00

柒柒石頭火鍋FB

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：柒柒石頭火鍋
  • 所在地址：臺灣新北市蘆洲區長安街77號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-22:00
  • 店家電話：02 2288 9477
  • 評價：★★★★★

 

 

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