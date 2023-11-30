蘆洲火鍋推薦這家柒柒石頭火鍋，柒柒石頭火鍋應該算是蘆洲傳奇性的火鍋店了，google評價破萬則拿4.9顆星真的有夠誇張的！只要369元起，自助吧有超過20種以上的肉類、火鍋料、蔬菜無限吃到飽，副餐還有多種麵食及牛丼飯吃到飽，平日午餐來吃超級划算，想吃更好的肉類海鮮也可以單點，湯頭也是非常厲害，吃過一次絕對會一訪再訪！

柒柒石頭火鍋｜交通方式、停車資訊

柒柒石頭火鍋地址就在長安街77號，店名超好記，附近就有一個公有停車場可以利用，門面裝潢也是走文青風格，白色調簡潔有質感

柒柒石頭火鍋｜用餐空間

店內座位不算多，走一個小而精巧的設計氛圍，沙發座椅區很受歡迎唷，因為柒柒石頭火鍋的價位真的超級親民，所以用餐時間常常客滿，建議可以先訂位唷，線上訂位請點我

柒柒石頭火鍋｜吃到飽價位

吃到飽價位真的超級民，最低平日中午是$369，自助吧的蔬菜、肉類、副食飲料

柒柒石頭火鍋｜自助吧

柒柒石頭火鍋的自助吧應該是目前吃過數一數二的強悍，光是肉品就有七種選擇，都在自助吧可以自取，不需要用點的，低脂牛、美國牛五花、紐西蘭小羔羊、活菌梅花豬、伊比利雪花豬、滑嫩雞柳條、手打花枝滑，愛吃什麼通通自己夾到爽！

火鍋料、蔬菜種類也超多，擺起來真的很像我家這邊黃昏市場賣菜的，自己煮火鍋買菜還要挑菜選菜，真的啦，來這裡吃不僅省時省力，還省錢勒

副食區也是相當強大，麵類有王子麵、韓國泡麵、印尼泡麵、雞絲麵，但我推薦大家吃他們家的牛丼，根本跟吉Ｘ家有的拼，超級好吃！

比起蔬菜、肉類區的豐富，飲料區略顯單薄，但其實也夠了，該有的汽水、奶茶、無糖茶都有

冰淇淋區，也沒有跟你隨隨便便，有四種口味的冰淇淋，然後旁邊竟然還有好多配料可以加

醬料區，建議拿雞油辣椒、秘製沙茶，只有這裡吃得到，牆上還有醬料調味的比例，跟著調就對了

柒柒石頭火鍋｜CP值超高火鍋吃到飽

我們除了自助吧的餐點外，還單點了一些海鮮（帆立貝、蛤蠣、鮮蚵、船釣小卷、巴沙魚）跟等級比較高的肉類（澳洲穀飼牛舌、SRF極黑和牛、雪紋松阪豬），一整個就是吃好吃滿的概念！

第一次來不知道要吃什麼鍋底，建議可以點柒柒石頭鍋跟老火雞煲鍋，尤其是老火雞煲鍋一定要點，濃白色高湯充滿了雞的精華，喝起來就跟喝雞湯沒兩樣，涮蔬菜跟海鮮有夠讚的，柒柒石頭鍋則是用蒜頭、洋蔥等辛香料爆炒，涮煮肉類非常合適

低脂牛、美國牛五花、活菌梅花豬、伊比利雪花豬等等，光是這些肉類就足以屌打一些單點火鍋店了，通通都是無限吃到飽，我超愛他們家的美國牛五花跟低脂牛，肉香氣十足，肉質也夠嫩的

活菌梅花豬也很強，之前曾經在其他鍋物看過，光是單點至少200起跳，這裡吃到飽真的佛心，厚切格外有口感，帶有油脂吃來相當軟嫩多汁，豬肉甜味清爽乾淨不腥

對了，如果喜歡吃辣的朋友，肉類可以沾雞油辣椒超級好吃，濃郁的雞油香氣，辣嘴不辣胃

SRF極黑和牛，油花美到一個不行，肉色是那種很粉嫩的櫻花色，加上均勻分布的乳白油花，涮煮三分熟，直接放入口中吧！肉中脂肪在口中迅速融化，肉質香甜、毫無雜腥味，超猛的

澳洲穀飼牛舌，脆脆具有彈性的口感加上充沛的肉汁，一定要點來吃吃看

雪紋松阪豬，松阪豬的肉色超粉嫩，肉上布滿均勻的油花，涮煮到肉色轉白就可以吃囉，因為厚切，可以完全展現松阪豬紮實Ｑ脆的口感，入口盡是滿滿鮮甜的肉汁

蛤蠣，新鮮杜伊留還是活的！真的值得點，然後鮮蚵也很強大，肉質相當肥厚

船釣小卷，看這晶亮的肉身就知道有多新鮮！口感Ｑ脆鮮甜，帆立貝也是很肥美，旁邊的裙帶吃起來有夠Ｑ的，白蝦也是很新鮮，Ｑ中帶嫩，鮮味十足呢

壽星限定肉肉蛋糕，是當月壽星限定的牛五花蛋糕，生日用餐也有小小的儀式感，棒棒！

一踏入店內，驚訝於其裝潢與擺設，並不給人一般吃到飽的感覺，再加上其實惠的價格、新鮮的食材和優質的肉品，真的讓人覺得值得啊，尤其是平日來用餐更是物超所值，柒柒石頭火鍋我用生命推薦給大家！

柒柒石頭火鍋

地址：新北市蘆洲區長安街77號

電話：02 2288 9477

營業時間：11:30–22:00

柒柒石頭火鍋FB

店家/景點資訊

店家名稱：柒柒石頭火鍋

所在地址：臺灣新北市蘆洲區長安街77號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-22:00

店家電話：02 2288 9477

評價：★★★★★

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