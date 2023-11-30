藏身在左營新光三越地下室中的火鍋，讓朋友在一堆賣衣服之中找尋不到XDDD
「對～你再往前走就看到了」
就是這麼隱密跟特別，不過看到之後下次再來就會記得了
真的是會讓人想再訪的店！
店名：這一小鍋－新光左營店
地址：高雄市左營區高鐵路123號B1(本館)
電話：07-3502010
營業時間：11:00 -21:30 （最後點餐20:30）
粉絲專頁：https://www.facebook.com/orissic
才剛ｐｏ到社群，就吸引了大家的目光，原來大家都來用餐過了啊～
這一小鍋原來是這一鍋皇室鍋物的旗下小鍋物系列
走的湯頭、消費方式都有所不同，可以吸引不同的客群享用
這一小鍋的話我想會比較適合帶小朋友、家庭來吃
如果說這一鍋是比較年輕人喜歡，那這一小鍋就會帶有一種復古感～同時也是一種傳統口味帶點小創新的吃法
從佈置就可以看出一二了
利用許多復古的元素點綴，處處都是驚喜
室內用餐區蠻多位置的，同時如果是一人用餐也可以選吧台區
是非常的單身友善XD
菜單附上
這一小鍋之所以讓我喜歡是他的自助吧非常多元性，同時一樣帶著復古感
也因為是有自助吧的關係，所以是有限制用餐時間的喔
率新進入我目光的莫過於是飲品區
飲品算非常的多元也多樣
就連霜淇淋也都是復古風味
配料中的黑糖麻糬我也覺得好特別
不過這次因為光聊天時間都不夠了，冰淇淋居然沒吃到～可惜
馬玉山多穀飲居然也進駐，難怪很多長輩愛不釋手
儘管我是平日中午來用餐，裡面的客人可沒少過呢
鳳梨冰沙、冬瓜檸檬冰沙都是經典風味
茶類、氣泡類、咖啡當然也不能少，吃鍋聊天都需要來點飲品呀～
醬料算OK！有我喜歡的蒜就給過
我覺得整個最厲害的是這一區!!!
熟食區當然大家都會有肉燥啊、豬油什麼的
但是....BUT~
超豐富的咖哩肉~還有油份夠多肉燥，真的都讓人食指大動～
我這次真的沒吃，因為我好飽～
但是這會成為我下次想要來吃看看的主食
想吃麵類？也有好多選擇
現在真的經營火鍋店好難啊，各式各樣的東西都要有
像我這種精打細算的人呢
最喜歡有滿滿的自助吧
雖然我吃的永遠是那幾樣，但是光看豐富度就覺得滿意
尤其最近蔬菜貴，吃菜最划算～
石頭／大骨。
兩種湯頭都是不需要加價的
大骨湯頭是以新鮮大骨跟蔬果下去熬煮，味道屬於比較清爽帶有甜度的風味
不過不是屬於濃郁系的，所以如果你是希望是重口味、濃郁系的，那這個湯頭可能不適合你
石頭湯底我超推薦，算是這一小鍋的經典湯頭
使用北港的麻油，並以蒜頭、洋蔥爆炒後，加入獨門醬汁
雖然是自己炒，但是香氣真的十足的香！
加了高湯後，那麻油的香氣依然留存，而且湯頭不嫌油膩，順口好喝
不吃牛的姊妹選了＞上選培根豬肉。338元
這培根豬真的很多油花，如果你不能適應這麼多油花，建議可以點梅花豬肉
不過這油花雖多，但是吃起來是帶脆口的，不會油膩道讓人受不了，我覺得愛吃肥肉的推薦～
上選梅花豬肉。318元
這個就屬於比較低脂的豬肉
油花部分就差很多
當然口感上也會有所不同
特選培根牛肉+50%的肉。368元+85元
沒錯，今天真的好想吃肉肉，所以我增量了
沒想到真的太多了～～～～XD
不是才增量50%嗎？
就如山一樣高的牛肉出現
真心覺得如果是以這樣加量的話，真的很划算！
而且肉的油花也都很漂亮，像我愛吃牛肉又愛油花的人，培根牛真的很必點
涮一下就上桌，清甜又脆口，其實不要沾醬有很美味，可以吃的到牛肉的鮮甜滋味
肉片本身也很大塊，不會讓人吃完覺得空虛寂寞
另外，因為現在有活動！加購紅羽土雞肉。68元
雞肉很Q彈又好吃，沒有什麼腥味～我覺得以這樣加價的方式很划算
只是今天真的是吃肉吃的太超過XDDDDD
以上
現在我知道很多自助吧可以吃到飽的店
包括我也有許多的愛店名單
不過位於左營新光的這一小鍋是什麼會讓我覺得推薦呢？
除了方便停車、食材新鮮之外，莫過於就是位於百貨的它可以刷卡！這真的是差很多啊～
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