藏身在左營新光三越地下室中的火鍋，讓朋友在一堆賣衣服之中找尋不到XDDD

「對～你再往前走就看到了」

就是這麼隱密跟特別，不過看到之後下次再來就會記得了

真的是會讓人想再訪的店！

店名：這一小鍋－新光左營店

地址：高雄市左營區高鐵路123號B1(本館)

電話：07-3502010

營業時間：11:00 -21:30 （最後點餐20:30）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/orissic

官網：https://www.orissic.com/

才剛ｐｏ到社群，就吸引了大家的目光，原來大家都來用餐過了啊～

這一小鍋原來是這一鍋皇室鍋物的旗下小鍋物系列

走的湯頭、消費方式都有所不同，可以吸引不同的客群享用

這一小鍋的話我想會比較適合帶小朋友、家庭來吃

如果說這一鍋是比較年輕人喜歡，那這一小鍋就會帶有一種復古感～同時也是一種傳統口味帶點小創新的吃法

從佈置就可以看出一二了

利用許多復古的元素點綴，處處都是驚喜

室內用餐區蠻多位置的，同時如果是一人用餐也可以選吧台區

是非常的單身友善XD

菜單附上

這一小鍋之所以讓我喜歡是他的自助吧非常多元性，同時一樣帶著復古感

也因為是有自助吧的關係，所以是有限制用餐時間的喔

率新進入我目光的莫過於是飲品區

飲品算非常的多元也多樣

就連霜淇淋也都是復古風味

配料中的黑糖麻糬我也覺得好特別

不過這次因為光聊天時間都不夠了，冰淇淋居然沒吃到～可惜

馬玉山多穀飲居然也進駐，難怪很多長輩愛不釋手

儘管我是平日中午來用餐，裡面的客人可沒少過呢

鳳梨冰沙、冬瓜檸檬冰沙都是經典風味

茶類、氣泡類、咖啡當然也不能少，吃鍋聊天都需要來點飲品呀～

醬料算OK！有我喜歡的蒜就給過

我覺得整個最厲害的是這一區!!!

熟食區當然大家都會有肉燥啊、豬油什麼的

但是....BUT~

超豐富的咖哩肉~還有油份夠多肉燥，真的都讓人食指大動～

我這次真的沒吃，因為我好飽～

但是這會成為我下次想要來吃看看的主食

想吃麵類？也有好多選擇

現在真的經營火鍋店好難啊，各式各樣的東西都要有

像我這種精打細算的人呢

最喜歡有滿滿的自助吧

雖然我吃的永遠是那幾樣，但是光看豐富度就覺得滿意

尤其最近蔬菜貴，吃菜最划算～

石頭／大骨。

兩種湯頭都是不需要加價的

大骨湯頭是以新鮮大骨跟蔬果下去熬煮，味道屬於比較清爽帶有甜度的風味

不過不是屬於濃郁系的，所以如果你是希望是重口味、濃郁系的，那這個湯頭可能不適合你

石頭湯底我超推薦，算是這一小鍋的經典湯頭

使用北港的麻油，並以蒜頭、洋蔥爆炒後，加入獨門醬汁

雖然是自己炒，但是香氣真的十足的香！

加了高湯後，那麻油的香氣依然留存，而且湯頭不嫌油膩，順口好喝

不吃牛的姊妹選了＞上選培根豬肉。338元

這培根豬真的很多油花，如果你不能適應這麼多油花，建議可以點梅花豬肉

不過這油花雖多，但是吃起來是帶脆口的，不會油膩道讓人受不了，我覺得愛吃肥肉的推薦～

上選梅花豬肉。318元

這個就屬於比較低脂的豬肉

油花部分就差很多

當然口感上也會有所不同

特選培根牛肉+50%的肉。368元+85元

沒錯，今天真的好想吃肉肉，所以我增量了

沒想到真的太多了～～～～XD

不是才增量50%嗎？

就如山一樣高的牛肉出現

真心覺得如果是以這樣加量的話，真的很划算！

而且肉的油花也都很漂亮，像我愛吃牛肉又愛油花的人，培根牛真的很必點

涮一下就上桌，清甜又脆口，其實不要沾醬有很美味，可以吃的到牛肉的鮮甜滋味

肉片本身也很大塊，不會讓人吃完覺得空虛寂寞

另外，因為現在有活動！加購紅羽土雞肉。68元

雞肉很Q彈又好吃，沒有什麼腥味～我覺得以這樣加價的方式很划算

只是今天真的是吃肉吃的太超過XDDDDD

以上

現在我知道很多自助吧可以吃到飽的店

包括我也有許多的愛店名單

不過位於左營新光的這一小鍋是什麼會讓我覺得推薦呢？

除了方便停車、食材新鮮之外，莫過於就是位於百貨的它可以刷卡！這真的是差很多啊～

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