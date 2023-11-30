台中三井Lalaport點燈囉,今年聖誕燈的主題是迪士尼百年紀念

除了聖誕燈飾,還有迪士尼100周年快閃店,正是採買聖誕禮物的好時間呢!

如果你喜歡迪士尼的卡通人物,那千萬不可錯過台中三井Lalaport的近期活動

雖然這是台中三井Lalaport第一個聖誕節,但人家也有用心在布置

畢竟2023年初才開幕,Lalaport已經迅速成為台中人購物逛街的好去處

至少三井Lalaport已是我心中百貨公司的難波萬👍

就連連結南北館的二樓空橋,和中間的行道樹都被閃亮的燈泡裝飾得美輪美奐

而且一抬頭就能看到空橋上大大的100數字及Disney的英文字樣

三井Lalaport聖誕樹

這是台中三井Lalaport南館的入口,巨大的迪士尼百年聖誕樹就矗立在這裡

還有米奇米妮和唐老鴨及女友黛西的立牌,看起來格外親切🥰

其實不只南館門口有佈置,綠色的北館後門也有一些燈飾和裝置可以拍喔!

北館這邊的燈飾一樣有Disney 100的Logo,主角米奇和米妮分別站在二旁

繞到另一個角度來拍,他們特地做成火車隧道概念的布置

剛好和Lalaport原有的車廂和軌道搭配得天衣無縫

高飛狗就矗立在藍色的車廂前面,綠色的燈光看起來有幾分魔幻fu

另外一邊則是布魯托和唐老鴨,每個立牌的顏色都不太一樣

車廂是可以進去裡面坐坐,讓人拍照休息用的

也有不少小朋友喜歡在車廂裡鑽進鑽出,模擬搭火車的感覺🚂

連小鹿斑比,獅子王辛巴和小木偶皮諾丘都有喔!

看你最喜歡哪一個卡通人物,趕快來和它們拍照

隧道裡面也有不同的燈光變化,連頭頂上的天花板都有圖案呢!

迪士尼100周年快閃店

迪士尼100週年快閃店資訊

日期: 2023/11/20~2024/1/7

地點: Lalaport南館2樓

這是Lalaport官網粉絲頁借來的活動圖片

迪士尼100週年專屬活動有分成二種👇 單筆消費滿$699,贈送紙膠帶一份 限定福袋🛍: 11/25小美人魚系列開始販售, 12/2小熊維尼系列開始販售

其他還有許多值得購買的迪士尼相關小物,不管是後背包,手機套

還是擬真電子蠟燭燈和米奇模型公仔,都是採買的好選項

如果最近有機會來Lalaport,除了可以拍聖誕燈飾,還能順便瞎拚一番喔!🛍

三井LaLaport地址 🏠: 台中市東區進德路600號 📞: (04)2215-6991 🕚: 平日11:00~22:00 假日10:30~22:00

迪士尼100週年快閃店日期? 2023/11/20~2024/1/7 迪士尼100週年快閃店地點? Lalaport南館2樓