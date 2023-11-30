為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 台中三井Lalaport點燈囉,還有迪士尼100年快閃店

台中三井Lalaport點燈囉,還有迪士尼100年快閃店

2023-11-30 17:10:16 省錢旅遊達人 人氣：110
share
窩客好文

省錢旅遊達人

發表篇數：515篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 東區

台中三井Lalaport點燈囉,今年聖誕燈的主題是迪士尼百年紀念

除了聖誕燈飾,還有迪士尼100周年快閃店,正是採買聖誕禮物的好時間呢!

如果你喜歡迪士尼的卡通人物,那千萬不可錯過台中三井Lalaport的近期活動

雖然這是台中三井Lalaport第一個聖誕節,但人家也有用心在布置

畢竟2023年初才開幕,Lalaport已經迅速成為台中人購物逛街的好去處

至少三井Lalaport已是我心中百貨公司的難波萬👍

就連連結南北館的二樓空橋,和中間的行道樹都被閃亮的燈泡裝飾得美輪美奐

而且一抬頭就能看到空橋上大大的100數字及Disney的英文字樣

本文目錄(點名稱快速前往)

⭐歡迎加入達人Emily的社群⭐

 省錢旅遊達人  達人Emily IG

三井Lalaport聖誕樹

這是台中三井Lalaport南館的入口,巨大的迪士尼百年聖誕樹就矗立在這裡

還有米奇米妮和唐老鴨及女友黛西的立牌,看起來格外親切🥰

其實不只南館門口有佈置,綠色的北館後門也有一些燈飾和裝置可以拍喔!

北館這邊的燈飾一樣有Disney 100的Logo,主角米奇和米妮分別站在二旁

繞到另一個角度來拍,他們特地做成火車隧道概念的布置

剛好和Lalaport原有的車廂和軌道搭配得天衣無縫

高飛狗就矗立在藍色的車廂前面,綠色的燈光看起來有幾分魔幻fu

另外一邊則是布魯托和唐老鴨,每個立牌的顏色都不太一樣

車廂是可以進去裡面坐坐,讓人拍照休息用的

也有不少小朋友喜歡在車廂裡鑽進鑽出,模擬搭火車的感覺🚂

連小鹿斑比,獅子王辛巴和小木偶皮諾丘都有喔!

看你最喜歡哪一個卡通人物,趕快來和它們拍照

隧道裡面也有不同的燈光變化,連頭頂上的天花板都有圖案呢!

迪士尼100周年快閃店

迪士尼100週年快閃店資訊

日期: 2023/11/20~2024/1/7

地點: Lalaport南館2樓

這是Lalaport官網粉絲頁借來的活動圖片

迪士尼100週年專屬活動有分成二種👇

  1. 單筆消費滿$699,贈送紙膠帶一份
  2. 限定福袋🛍: 11/25小美人魚系列開始販售, 12/2小熊維尼系列開始販售

其他還有許多值得購買的迪士尼相關小物,不管是後背包,手機套

還是擬真電子蠟燭燈和米奇模型公仔,都是採買的好選項

如果最近有機會來Lalaport,除了可以拍聖誕燈飾,還能順便瞎拚一番喔!🛍

三井LaLaport地址

🏠: 台中市東區進德路600號

📞: (04)2215-6991 

🕚: 平日11:00~22:00 假日10:30~22:00

迪士尼100週年快閃店日期?

2023/11/20~2024/1/7

迪士尼100週年快閃店地點?

Lalaport南館2樓
評分者：省錢旅遊達人
評論分數
5.0
檢舉
share
chevron_left

台中吃到飽｜阿豬媽韓式烤肉台中總店,火烤二吃$
延伸閱讀

進化路上的無名飯糰，1顆35元，原自強一街旁飯糰

 兔兔abrabbit

(南投/名間)鄉下老爹の鳳梨醋薑，最傳統的伴手禮ㄢ

 Coco Lin

(新北/金山)磺港公共浴室，超可愛的黃金戶外泡腳區

 Coco Lin

(南投/國姓) 後頭厝休閒餐廳民宿

 Coco Lin
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

省錢旅遊達人

發表篇數：515篇

花最少的錢,獲得最大的享受! 在地人推[台中美食]+各種省錢旅遊攻略 粉絲專頁:https://www.facebook.com/thriftemily

文章目錄

作者的其它文章

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up