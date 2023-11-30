濟洲館韓式烤肉 小博可是二訪唷(今天是小相機出征、非全幅單眼)，上一次是朋友招待小博來體驗，這次特意帶好友一起品嚐這深夜時段的美味料理。大家都知道下班比較晚的時候，都會想要吃點不一樣的餐點。認真要買都是簡單的餐點，有沒有正規大氣的餐飲服務，可以招待朋友一起來吃。當然有，如果你住在中山北路 – 天母區段，那你可有福氣了。(此篇文章為自己撰寫，無邀稿酬勞)

濟州館韓式烤肉 環境介紹

位在台北市士林區中山北路六段299號1樓的濟州館其實是當地人很愛的韓式料理，深耕地方多年也有很棒的口碑。本來在士東路132號附近，現在擴大營業，想要服務更多的朋友，加上裝潢更為細緻，更好拍照打卡。



首先介紹的是一樓的座位區，主要的座位為四人座、和六人座。但是老闆、闆娘、店長很棒的地方就是，縱使兩個人來，也讓你坐上四人座位，畢竟要吃韓式烤肉咩，就是要親切舒適。



這是二樓的包廂區，如果你有公司行號、團康聚會，一定要來這裡。說真的附近要找到那麼大且舒適的空間真的不容易，不管你想小包廂約六-八人不等，或是20人以上的包樓層，這裡都可以支援唷，適合多人聚會、暢飲小酌、美食饗宴。



濟州館韓式烤肉 菜單介紹

基本上只要你韓劇上看得到的餐點，這裡幾乎都可以滿足你唷。如果是小家庭、或是情侶前來，可以挑選兩人套餐，共有三種方案可以選擇。原則上是先選一個主菜烤肉後，配菜多為2選1可以挑選。唯一需要注意的地方是 最低消費為 600元喔。



四人套餐可以吃的菜色和樣式可以更為豐富，如人蔘雞湯都可以挑選喔，肉品的部分也可以更多元多樣。大家都知道烤肉類還是要多人一起來，這樣大家分著吃才可以吃到更多樣式的餐點。



如果你覺得不夠，或是想要吃得更細緻，單品的部分可是很豐富的。肉品的部分有特級牛五花、莎朗、去骨牛排、培根牛、松阪豬等…。單點的菜品 韓式炸雞、辣炒魷魚、春川雞肉、辣炒年糕等都是大家很推薦的。



你以為只有這樣嗎?，錯錯錯! 冷盤類也應有盡有。喜歡的螃蟹、海螺。湯品更是豐富，如韓劇中常出現的牛雜火鍋、大醬湯、部隊鍋、石頭燒肉火鍋等…，光看到就口水流不停了。



這頁不是給你看涼麵的，是飲料、沒錯是飲料，你想的燒酒、馬格利、海尼根，不想喝酒也有可樂、雪碧可以挑選。很厲害的地方是近期超有名的Zero為主推的酒款也出現了，如果想要喝得更健康，零卡路里的酒款可以試看看。但是根據大家的詳細說明，這零卡路里的酒真的不好喝…，就跟可樂zero一樣的感覺，總之可以嘗鮮體驗看看。

濟州館韓式烤肉 小菜

當你坐下來挑選完畢餐點後，一下子桌上就會突然變出好多盤、很多盤的小菜。由於我並非專業的美食部落客，就不一一介紹小菜了。加上今天其實是來商務討論的，也沒有辦法跟闆闆逐一地請教。首先登場的是小菜（香菇蒂)



但是但是，好吃這件事情是不需要有任何一丁點的遲疑，何且你喜愛吃的話，闆娘、店長通常都會很有愛的幫你續盤，就是要讓你吃到幸福滿到天靈蓋。



豆芽菜清爽美味，可惜的是我的小相機自動對焦不準確。真的要好好拍美食還是要啟動傢伙，今天簡單拍、簡單紀錄，大家忍著點看。由於環境是暖暖的美食光，因此色澤的部分也會洋溢著幸福感喔。



洋蔥，沒錯我加了洋蔥，這不是黯然銷魂飯。這是等等要生菜夾著肉片時候的配料，當然也可以單吃喔，因為洋蔥都已經有調味過，不管是要搭著飯吃、夾菜吃都好吃。



萵苣菜這是等下準備要夾生菜的新鮮時蔬，葉葉都是闆闆的愛心，也是等下美味的起點。



韓式泡菜(又沒準焦、氣)，這個真的要吃一下，對於寒冷的冬天，喜愛吃辣的人，這個真的不能不吃。一口辣入喉就如同練過內功一樣的溫暖，暖氣瞬間循環一個周天。



濟州館韓式烤肉 桌邊服務烤肉模式啟動

這是LA牛小排，細細查看可以看到店家的用心，除了有先調理過以外，還撒上均勻的芝麻粒提升香氣和香味。



雪花包油脂豐富的牛五花，當牛五花貼上烤熱的銅盤，瞬間泡出的吱吱做響。肉片噴發出油脂的香氣，瞬間令人垂涎三尺。烤至外層微焦，內部保持多汁，每一口都是肉質的極致享受。



肥瘦相間的五花肉片，經過店長的桌邊服務的烤製，專業的果然不一樣，肉質更加香嫩，脂肪在口中融化，帶來濃濃的牛肉香氣，整體口感更添層次



濟州館韓式烤肉 開吃模式

石鍋拌飯的部分這時也準備好了，中心層的飯粒滑嫩，喜歡濟州館獨有的扮飯醬汁，這讓拌勻的過程中香氣四溢。將拌飯放入熱石鍋中，炒製出香氣撲鼻的經典韓式料理。



我們就愛這焦巴焦巴的鍋巴口感，還沒吃之前，先拍一張給大家看。技巧是不要著急著拌勻，先趁著熱鍋時靜置時間久一點，鍋巴自然成。



如果你一時沒辦法快速吃完，店長會很貼心的將肉片先放在鍋邊，透過盤邊的餘溫讓牛五花、牛小排保持著溫溫適合入口的溫度。



海鮮煎餅，餅體金黃酥脆，內含豐富的海鮮香味美味爆炸。炸至外脆內軟的口感，為整體的烤肉饗宴增色不少。畢竟一直吃肉，沒有其他的菜品在旁也終究會膩膩的。而且海鮮煎餅不管大人小孩都愛吃，就像小時候吃的有厚度蔥油餅，美味藏在心中。



厚度這件事情很重要，決定著口感。如果厚度不足就會像吃薄餅一樣，約1cm的厚度可以確保煎餅有嫩、有酥多重口感。



拍個特寫給大家看，濟州館的烤肉以高品質牛肉品質和精湛的桌邊烤肉技術，讓大家彷彿置身徜徉在濃郁的韓國風情中，品味每一口牛肉的美味，讓整個用餐體驗格是愉悅舒適的。



你可以用你喜歡的方式用萵苣菜包覆喜歡的菜餚，在將其捲成一小卷一次入喉。記得要一次入口喔，為什麼? 就是要吃這多層次的口感和風味呀，不然就單吃很像，沒有夾在一起的風味。



這時候我在記錄牛小排翻煎烤的過程，也想記錄店長桌邊服務的貼心和用心。我們由於有拍攝和紀錄，因此沒辦法快速吃完，她還特別將好酒沉甕底，留在最後才烤給我們。貼心、細心的服務，給99-100分的讚。



海帶湯，這是韓國人過生日時一定要吃的，因此我們也要吃，就好像平安祈福一樣，也為肉肉大餐增加蔬菜的攝取。湯裡的海帶帶有微微的嚼勁，搭配鍋底有些許鮮嫩的牛肉，為整體的口味增添了清新的風味。



烤完的成果圖，完美。喜愛吃肉的人一定覺得這美得像一幅畫一樣。



小博喜愛細細品味每一口牛肉的美味，這樣的桌邊烤肉服務、用餐體驗讓人份外覺得貼心。如果你是個韓式料理、韓式烤肉愛好者，需要團康、聚餐，還有深夜宵夜食堂，濟洲館絕對是不可錯過的好選擇。

濟州館 韓式烤肉過程影片分享