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台北螃蟹火鍋推薦 幸和殿日式料理 蟹膏蟹黃超多 大口滿意 - 小博數位生活

2023-11-30 17:43:11 小博 人氣：100
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窩客好文

小博

發表篇數：6篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：幸和殿 手作料理
phone02-8751-9785
place台北市內湖區內湖路一段285巷65弄24號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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要說台北螃蟹火鍋推薦 ，小博我一定會大推幸和殿日式料理，為什麼? 這次實地的帶大家一步驟一步驟地慢慢看。這次有拍影片跟大家做介紹唷，讓大家可以直擊吃螃蟹鍋的現場。一般市售的螃蟹都很小隻，多半都是吃味道而已，這次要介紹的玫瑰膏蟹鍋是可以真的讓你大口地吃到肉唷。

台北螃蟹火鍋推薦 玫瑰螃蟹鍋 蟹膏蟹黃超多 大口滿意

每年十一月後，幸和殿都會推出一道超級特別的海鮮料理，是暖暖冬天必吃的一到鍋物(玫瑰螃蟹鍋)。這是一道季節限定的料理，使用產地直送的新鮮食材。想要品嚐這美味的玫瑰膏蟹鍋，需要提前一周預定，不是說你想要吃就立即能有的。

在吃之前，料理長會帶著大家先看稱重的動作，確保這隻螃蟹是有足量的螃蟹。這樣的重量，以及蟹膏的厚度和甜度都是令人期待的，已經不是一頓料理可以解釋了，根本就是豐盛的享受。螃蟹肉厚實而鮮美，每一口都充滿滿足感，讓人欲罷不能。

首先登場的是日式火鍋的蔬菜果底，新鮮蔬菜不僅是提味的好夥伴，更是湯頭清甜的秘密武器。它們為高湯帶來豐富的風味，與螃蟹的鮮甜相得益彰，讓期待中的螃蟹肉更加令人垂涎。

螃蟹已經在旁邊等待準備下鍋烹飪料理，這次的服務由殿長Ami親自主理，因為這隻螃蟹需要專業的烹飪技巧才能呈現最高品質的口感。我們可以在旁邊欣賞整個料理的過程，由Ami先為大家烹調美味的蔬菜湯，為即將登場的螃蟹燉製打底。

一旁的我們可以先記錄一下螃蟹胸前的厚實程度，這些等下通通都會進我們的肚子裡面。

湯底 日式火鍋蔬菜鍋

大家可以先品嘗一下鮮甜的蔬菜鍋，先打底知道火鍋湯底的味道。等下螃蟹下去以後可不得了，會味道層層疊疊的覆蓋上去，更加鮮甜美味。

一碗湯滾起來的瞬間，濃厚的香氣四散開來，象徵著家人的團聚。大家圍著火爐期待著美味餐點的煮熟，一邊聊天一邊期盼著即將降臨的美味口感。

蟹膏的厚度讓人欲罷不能，大家都期待+迫不及待地想要嚐到第一口。然而，老規矩當然要先拍照，先讓相機吃個夠，這時候大家都狂拍照。後續可以發社群貼文或像小博一樣發個食記，照片不可或缺，以備將來回味時的素材。

今年殿內有收到大家的反應，增加了食二樂的油醋醬，我個人是覺得一定要先吃螃蟹的天然風味，然後再開始沾提味的油醋醬，味道會更加鮮甜美味。

看著那金黃的蟹膏和鮮嫩的蟹肉，可以確定食材的新鮮程度。我們迫不及待期待湯鍋中散發的海洋風味，原來幸福就在我們的身旁，等下就可以逐一的消滅光光。

專業的我當然繼續記錄每一個動作，好比殿長Ami倒下油醋醬的瞬間畫面，這就是職業的操守，真的辛苦我了，真的真的好想開吃。

總算，所有的蟹殼都已經敲打過，變得容易撥開，透過吃螃蟹的挖勺我們大家都可以輕易的吃螃蟹美味。跟剛剛說的一樣，建議先吃原味，新品嘗螃蟹獨特的海鮮滋味後，再進行沾醬的動作。

螃蟹的大小不會輸給一個女生的人臉，這樣尺寸的螃蟹吸引著所有相機和手機的拍照。轉盤轉來轉去不僅僅是為了品嚐美食，更是為了完整地紀錄這次美味之旅，不留下任何遺憾。

推出的季節限定鍋物真是一絕，精緻蔬食、火鍋料理，再加上令人難以忽視的玫瑰膏螃蟹，即便您不擅長處理螃蟹外殼，也透過貼心的桌邊服務也會為你解決煩惱。最後如果你還覺得不過癮，剩下的湯品可以留下做螃蟹鍋的雜炊粥。

所有的海鮮精華剛剛都在烹飪的過程中融進去湯底裡面，這時候煮出來的粥品保證濃到爆的螃蟹香甜味。

鏘鏘，海鮮粥完成了，別小看這一小鍋，可是大家搶著吃、這粥不簡單。濃郁螃蟹味道，有蟹黃、有蔬菜、跟剛剛加入的蔥花、海苔等，真的好好吃喔。

幸和殿 店家資訊

網站: 幸和殿官方部落格
電話: 02 8751 9785
地址: (114)台北市內湖區內湖路一段285巷65弄24號

玫瑰螃蟹鍋 影片現場直擊




#日式料理
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文章關鍵字
日式料理 螃蟹鍋
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