小編在疫情前吃過不少不錯的餐酒館

但大多都是在台北、桃園及新竹一帶

想在宜蘭找一間不錯的酒吧就夠難了，餐酒館就更別奢望了吧 !!

不過意外發現了這間隱身在宜蘭市的餐酒館~

從 goole上看了裝潢及菜單

不僅有中式熱炒、火鍋甚至連義大利麵跟燉飯都有!

就立馬上帶著老媽踏出舒適圈!

檢視較大的地圖

位在佛光山蘭陽別院的巷弄內

超級隱密連在宜蘭長大的小編都沒走過這條路

🚗店家資訊~ 現在餐酒館

地址:宜蘭縣宜蘭市新興路265號

電話: 03-9330999

營業時間: 18:00~02:00

臉書搜尋🔎 現在餐酒館

IG: lovenow66666

大門採是用抓娃娃機的造型

今年超流行這種特色大門~

小編上次就被販賣機騙過了，這次不能再犯蠢

一進門先是看到調酒吧台 (和正妹調酒師

再來就是一樓座位區，桌數不多4-5桌

建議可以先訂位以免等待太久~

二樓則是包廂區分平假日低消不同

除了有私人空間小酌用餐

還附設KTV歡唱，非常適合聚會慶生!

🥒小櫛姐愛吃瓜 (130)

櫛瓜簡單烤過撒上七味粉

是一個很不錯的開胃菜，清爽好吃!

🥘先來點開胃酒跟開胃菜吧 !

🍚古早風味佐蛋拌飯 (80) 推薦

很久沒看到的豬油拌飯竟然出現在餐酒館

粒粒分明的米飯配豬油再拌上淡淡的醬油

光是這樣我就覺得很好吃~

再加上半熟蛋怎麼能不愛!

🥚雙蛋地瓜葉 (180)

鹹蛋和皮蛋加上地瓜葉快炒

這麼台的菜色竟然在餐酒館可以點到

口味稍重擔搭配月見豬油飯很剛好

地瓜葉也是有挑過沒吃到粗梗，有加分!

🐷遇見小鮮肉 (280) 推薦

整條的火烤松坂肉 外表醬色微酥感

厚切柔軟又保有扎實口感但一點也不會乾柴

若是想要增添層次也可以擠上檸檬汁更加爽口

這樣的份量質感再餐酒館真的超高CP值阿!

🐷 酥炸肥腸 (230) 推薦

喜愛酥炸肥腸的母子看到必點

一端上桌就知道沒再跟你開玩笑

這顏色及腸衣的酥脆度，絕對是非常認真!

🐷 酥炸肥腸 (230) 推薦

堅持用慢火現炸塞入大蔥添香氣 ，備餐時間比較長也是值得

肥腸非常入味，一口咬下外 皮酥脆內部維持著Q軟口感

內部油脂也處理得很乾淨，沒有異味也不油膩!

這絕對是有中式餐廳功底的廚師做出來的!

能在餐酒館吃到非常感人! 給推!

🍐鹹芭樂 (300)

感覺就像是液態板的乾草芭樂

以芭樂為基底又有回甘的口感

淡淡的水蜜桃香非常香甜順口

幾乎喝不太出伏特加的酒精味的妹酒

連編媽都覺得非常好喝!

🍵愛的回憶 (300)

個人很喜歡茶入酒就點了這杯

用茶杯裝讓人非常有感覺

一樣以伏特加為基底加上水蜜桃調味

多了烏龍茶底蘊更加清爽

一樣是順口好喝的大眾款!

🍸無酒精特調 (150)

喝起來類似乳酸氣泡飲

帶有清爽的水果酸甜~

忍不住一口接一口非常好喝~

即使不喝酒精飲料的朋友也可以感受氛圍

🥘海鮮松露燉飯 (350)

一般的餐酒館燉飯通常就是精緻到不行

現在餐酒館的份量好像沒再怕你吃

有別於其他猜酒館那精緻的份量

這完全可以餵飽成年男性~

🥘海鮮松露燉飯 (350)

濃濃的松露味非常夠味

除了海鮮的鮮味基底使用洋蔥帶出甜味

飯粒軟硬度則是台灣人大眾款米心不會過硬過濕

吃得到蝦仁及花枝及蛤蜊，用料很實在!

🦪蠔泥勁勇 (300)

中餐廳會出現的蒜泥生蠔

🦪蠔泥勁勇 (300)

Size 大約為半個手掌大小

🦪蠔泥勁勇 (300)

大SIZE生蠔共五顆

料理手法讓我想起辦桌菜蒜泥海鮮系列

鮮甜生蠔搭配蒜泥超夠味，感覺又能多喝幾口酒了!

🍹長島冰茶 (350)

喝完前面三杯特調當然要喝看看經典調酒

以伏特加、琴酒、萊姆酒、龍舌蘭、橙酒及可樂調和而成

這應該算是酒精濃度相對高一些的調酒

但連編媽也覺得很可以接受

🥘總結~

現在餐酒館可以說是一間非常認真的店

除了調酒不錯喝外，最值得讚許的就是餐點

不管是味道、份量還是定價都算是很有競爭力

坐的位置可以瞄到廚房內，專業度完全不輸合菜會館

後來老闆隨桌聊天才知道，原來家裡是辦桌底出身

難怪有這麼傑出的餐點，再加上多樣化的調酒

吃美食小酌一番，讓宜蘭的夜晚多一個放鬆好去處

推薦大家可以過來體驗看看!

當然最重要的是喝酒不開車!開車不喝酒!

🚗店家資訊~ 現在餐酒館

地址:宜蘭縣宜蘭市新興路265號

電話: 03-9330999

營業時間: 18:00~02:00

臉書搜尋🔎 現在餐酒館

IG: lovenow66666

文章標籤