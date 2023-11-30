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信義區新開幕 101高空景觀咖啡廳

2023-11-30 20:53:00 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 人氣：110
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窩客好文

ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)

發表篇數：432篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：CAFE ACME mini
phone02-6617-7557
place台北市信義區信義路五段7號35樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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[ 台北美食 ] CAFR ACME mini-信義區新開幕

[ 台北美食 ] CAFR ACME mini-信義區新開幕

ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃101高空景觀咖啡廳

[ 台北美食 ] CAFR ACME mini-信義區新開幕

[ 台北美食 ] CAFR ACME mini-信義區新開幕

[ 台北美食 ] CAFR ACME mini-信義區新開幕

[ 台北美食 ] CAFR ACME mini-信義區新開幕

CAFE ACME 以全新店型mni進駐台北101！可以俯瞰台北市景觀的咖啡廳怎麼能錯過 😍 

[ 台北美食 ] CAFR ACME mini-信義區新開幕

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瑪茲瑞拉羅勒雞肉管麵是我吃過最多次的品項，來cafe acme吃正餐都會點🤗很濃郁味道剛好、管麵Q彈很好吃😋

[ 台北美食 ] CAFR ACME mini-信義區新開幕

檸檬塔塔皮屬於軟的，我個人喜歡脆一點，但檸檬餡酸度夠!! 除了滿滿甜點外還有烘培麵包、可頌，都看起來很好吃！

[ 台北美食 ] CAFR ACME mini-信義區新開幕

森半抹茶白巧克力蛋糕是101門市限定甜點，抹度算適中，這款適合兩人分食。

[ 台北美食 ] CAFR ACME mini-信義區新開幕

[ 台北美食 ] CAFR ACME mini-信義區新開幕

101限定的外帶杯是101 logo真的有夠可愛！大家趕快出發 🤍

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店家完整環境 🔗 https://www.instagram.com/earth85_/

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✨️Happy Hour 15:00-17:30

在 101 門市皆享紅白酒開瓶 8 折/調酒品項第二杯半價。

✨️ 12 /01-12/31推出全新視覺外帶杯、限定便利貼，以及消費就送 CAFE ACME Taipei 101 限定貼紙，送完為止

✨️ 點購指定餐點組合可獲得CAFE ACME x Taipei 101 限定造型餅乾。

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✔️ 瑪茲瑞拉羅勒雞肉管麵 $320

✔️ 檸檬塔 $195

✔️ 森半抹茶白巧克力蛋糕 $250

✔️ 拿鐵咖啡 $150

✔️ 摩卡拿鐵 $180

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📍 台北市信義路五段七號35樓

（於台北101辦公大樓西側專屬櫃檯搭乘電梯）

🚉 #捷運101站

☎️ 02-66177557 (無提供訂位)

🕰 平日 8:00-18:00 假日 10:00-18:00

文章標籤

台北美食 台北美食推薦 美食推薦 ㄩㄐ吃の圓滾滾🍍 新開幕 下午茶 台北下午茶 午餐 台北咖啡廳 不限時咖啡廳 咖啡廳 早午餐 信義區美食 CAFEACME 景觀餐廳 ACME
 
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