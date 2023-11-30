ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃101高空景觀咖啡廳

CAFE ACME 以全新店型mni進駐台北101！可以俯瞰台北市景觀的咖啡廳怎麼能錯過 😍

瑪茲瑞拉羅勒雞肉管麵是我吃過最多次的品項，來cafe acme吃正餐都會點🤗很濃郁味道剛好、管麵Q彈很好吃😋

檸檬塔塔皮屬於軟的，我個人喜歡脆一點，但檸檬餡酸度夠!! 除了滿滿甜點外還有烘培麵包、可頌，都看起來很好吃！

森半抹茶白巧克力蛋糕是101門市限定甜點，抹度算適中，這款適合兩人分食。

101限定的外帶杯是101 logo真的有夠可愛！大家趕快出發 🤍

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店家完整環境 🔗 https://www.instagram.com/earth85_/

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✨️Happy Hour 15:00-17:30

在 101 門市皆享紅白酒開瓶 8 折/調酒品項第二杯半價。

✨️ 12 /01-12/31推出全新視覺外帶杯、限定便利貼，以及消費就送 CAFE ACME Taipei 101 限定貼紙，送完為止

✨️ 點購指定餐點組合可獲得CAFE ACME x Taipei 101 限定造型餅乾。

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✔️ 瑪茲瑞拉羅勒雞肉管麵 $320

✔️ 檸檬塔 $195

✔️ 森半抹茶白巧克力蛋糕 $250

✔️ 拿鐵咖啡 $150

✔️ 摩卡拿鐵 $180

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📍 台北市信義路五段七號35樓

（於台北101辦公大樓西側專屬櫃檯搭乘電梯）

🚉 #捷運101站

☎️ 02-66177557 (無提供訂位)

🕰 平日 8:00-18:00 假日 10:00-18:00

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