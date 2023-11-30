老饕推薦！！逢年送禮自用必備！50年手藝的傳承肉鬆肉乾，獨家千層魚鬆餅、吃了會上癮的手作條子肉乾，回購率破表‎！！！

送禮讓你傷腦筋嗎? 50年傳承的好滋味，不一樣的條子肉乾，品質掛保證的人氣禮盒就在這！年節除了滿桌的山珍海味之外，也少不了涮嘴的手邊追劇、聊天零食，其中最受歡迎的莫過於越嚼越香的肉乾了，這一篇小涼就要先替大家試試這家人氣肉乾、肉鬆、堅果專賣店的手作美食。

胖胖豬-肉鬆肉乾堅果台中櫃位就在廣三SOGO百貨BI，靠近超市及共食區旁，現場除了提供招牌黃金蔬果肉鬆、條子肉乾、還有不少堅果類的品項，亦少不了這次的新品＂魚鬆餅＂，現場依舊有販售中秋節人氣”肉鬆蛋黃酥”，肉鬆堅果酥等…. 最特別的就是在櫃位上你擁有可以試吃的權利，這也是胖胖豬對自家產品有信心，不怕顧客比較啦!!無法到現場依舊可以在官網下單即可唷!

胖胖豬-肉鬆肉乾堅果，年節禮盒(線上訂購款式介紹)

胖胖豬的年節禮盒除了加上喜氣洋洋的腰封以外，外盒本身也有壓上可愛的LOGO更顯逗趣。

小凉要來分享胖胖豬家的獨創新品”魚鬆餅”，以及招牌蔬果肉鬆、條子肉乾系列、肉鬆堅果酥。

肉乾；肉鬆均採用高質感的包裝、拆封後只要將夾鏈袋密封好，放入冰箱保存，就可防止水分減少，降低風味。但基本上我們家邊拍邊吃一下子就吃光光囉XDD

包裝後方都會打勾註明這一包的口味及成分、營養標示等等唷!

不只是外包裝精緻、內裡也不馬虎，以塑膠盒裝著肉乾，再拿取間也更衛生，讓顧客嚐到肉乾最完美的滋味。小涼超愛條子肉乾，因為厚度激增，相對吃起來也較有口感!!

紹興酒條子肉乾，平時有在小酌的朋友這一口味你絕對會愛上。在肉乾的製做過程中加入大量的紹興酒醃製，讓這條子肉乾充滿了紹興酒的風味。一點都不誇張!這外包裝一拆開就能聞到撲鼻酒香，且隨著在口中的細細咀嚼，讓紹興酒香氣得到完整的釋放，並與肉香完美的充斥在口腔中，加上厚切的條子狀吃來更是過癮!!

泰式檸檬條子肉乾，這肉乾既像似筷子又像條子般，一打開檸檬的清香四溢，讓我還沒有開吃就愛上的風味，畢竟用料實在，第一印象就給滿分~

這一款泰式檸檬條子肉乾吃起來沒有很重的辛辣味，反而是檸檬的清香比較明顯，就連我家QQ孩子都可以輕鬆吃唷! 尤其檸檬的酸香與肉乾的自然甜香也能呈現如此多汁富有彈性不膩嘴的滋味，更讓人滿足大口吃肉的慾望~

黃金蔬果肉鬆，以各式蔬果熬煮8小時的濃郁蔬果甘甜湯汁，濃縮到肉品內來取代味精等，並以低糖、低油、低鹽來調味，呈現出純粹的肉鬆味道!!

其實肉鬆不只是配粥、配吐司等食材，偶爾在看劇時小凉也喜歡直接來上幾口吃，所以很怕買到的肉鬆過鹹，這樣就不能單零食吃囉!! 終於讓我認識胖胖豬的黃金蔬果肉鬆後，我的零食肉鬆再度回歸，堅持以蔬果高湯來代替調味製作的肉鬆，不只是吃起來蓬鬆度高，那酥香的口感在舌間恣意跳動，更是香醇~

胖胖豬家的新品-魚鬆餅

胖胖豬厲害的就是將其餅類不添加酥油、呈現出不油膩，卻保有酥脆口感的外皮，讓長輩也能輕鬆享用。魚鬆餅外皮以多層次的餅皮來帶出酥鬆口感，加上內餡塞滿旗魚脯製成，鹹甜適中的風味，不只是辦公室下午茶點心首選，拿來送給在乎的親朋好友更是有面子。

不得不說這旗魚脯與傳統糕餅的結合，呈現出獨特的風味及口感，且想不到的是符合現代人所需的低糖低油烘焙美食。

文青的紙盒內有五顆肉鬆堅果酥，且這一肉鬆堅果酥還曾在2021入選台中伴手禮獎並且是胖胖豬的獨家商品唷！

肉鬆堅果酥的外皮有別於一般奶油酥皮，是以酥脆的塔皮為主、且在外表上還添加了奇亞籽，讓口感更多了層次。

胖胖豬家的商品從內到外都以低糖、低鹽的方式製作，且堅果均是用遠紅外線去烘烤，保留了堅果的天然原味及營養。外皮則是以日本麵粉、安佳無水奶油、雞蛋以外，還特別加入製造馬卡龍時使用的杏仁粉，所以在吃時會帶著淡淡的奶香味兒~~~

內餡包入招牌黃金蔬果肉鬆及腰果、核桃、杏仁、南瓜籽等堅果，加上酥脆的外皮一起入嘴，那堅果的香氣充斥在口中、細細咀嚼那肉鬆的肉香加持與其中，每一口都有著美妙風味呢。

送禮就是要送安心，這來自台灣溫體豬肉所製作的肉乾、肉鬆系列，絕對讓收禮者感受到送禮者的誠意。

胖胖豬-肉鬆肉乾堅果

團購專線：0923-560383

台中伴手禮：廣三崇光 SOGO百貨B1

台北伴手禮：京站時尚廣場 4樓

官方網站：胖胖豬-肉鬆肉乾堅果

臉書粉絲頁：胖胖豬-肉鬆肉乾堅果

IG：胖胖豬-肉鬆肉乾堅果