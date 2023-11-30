起司蛋糕新品牌，全台首間Cheese Talk快閃店就在台中新光三越！昨天第一天開賣，早上11點多來現場就蠻多人，招牌芝士燒、生乳達茲手工製作，每天數量有限，開幕首日不到四小時就完售！只能說老闆你也太小看台中人了，明天多準備一點啦ＸＤＤ

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Cheese Talk快閃店｜一分鐘影片搶先看

Cheese Talk快閃店在哪裡？

全台首發Cheese Talk快閃店就在台中新光三越B2，沿著手扶梯下來右手邊就是囉！之後還會陸續在台北和新竹快閃

主要產品有芝士燒和生乳達茲，目前只在台中快閃，別處買不到～

芝士燒有兩種口味，一顆一顆獨立包裝，不僅多了質感，買回家也比較不容易碰壞

還有超夯的北海道芝士達茲和草莓生乳達茲，兩盒一起買更划算！現場大家都一次好幾盒，下午不到3點整個櫃台全掃空~

Cheese Talk快閃店菜單

目前推出四種產品，經典芝士跟季節限定的草莓口味，快閃特惠買組合更划算！真的直接買一組才不會吃不夠啦ＸＤＤ

Cheese Talk由點心主廚親赴日本考察，向巴斯克乳酪的酒井雅秀師傅學習，傳承自北海道雙層芝士蛋糕製法，調和數種奶油乳酪烘烤出濃厚綿密的下層，再使用北海道高梨乳酪製作口感輕盈的上層慕斯

兩種口感的乳酪風味，吃起來香濃不膩！切面超可愛，是不是有點像屁桃啊哈哈～

草莓芝士燒裡面包入一顆完整的大湖草莓

上層是自己熬煮的台灣草莓果醬，加上北海道高梨乳酪製做的草莓芝士慕斯！用完了就新鮮現打，現場排隊就能看見～

台中最新伴手禮，源自北海道的雙層起司蛋糕你一定要試試看！還有北海道芝士達茲，口感像牛粒的鬆軟小點心，兩種口味一次帶回家

Cheese Talk快閃店｜北海道雪山芝士燒 $120元

芝士燒是冷藏點心，家裡沒有冷凍庫也不用擔心喔！重點是口感輕盈滑順，三兩下就吃完了根本也不用冰哈哈ＸＤＤ

上面吃起來蓬鬆如空氣感，透著清爽乳香、底層微酸帶有檸檬香氣，入口即化！兩種風味很有層次，就連塔皮都香酥厚實超好吃

Cheese Talk快閃店｜雪藏草莓芝士燒 $130元

一打開就聞到甜甜的草莓味

中間夾了完整的大湖草莓，酸香草莓跟微鹹乳酪的對比更明顯！

另一個重點是『達茲』，看起來很像牛粒，但它沒有牛粒那麼甜，口感也更為鬆軟

切開來餡料這麼厚實，吃起來很有存在感！

Cheese Talk快閃店｜北海道芝士達茲 $220元

每顆達茲都胖呼呼的好療癒！

一咬下去，哇~是鹹的耶！鹹鹹的濃郁芝士香，奶油也很柔軟超涮嘴，不小心吃掉好幾顆ＸＤ

Cheese Talk快閃店｜草莓生乳達茲 $220元

想要一點甜甜的朋友可以選草莓口味

草莓酸香跟芝士融合在一起，微微的鹹甜交織剛剛好

看起來真的很有馬卡龍的感覺耶

傳承自北海道的Cheese Talk全台首間快閃店，就在台中新光三越B2，期間限定只有一個月，想吃的朋友記得早點來嘿～

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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Cheese Talk 快閃 (台中新光三越)

▋地址 : 台中市西屯區台灣大道三段301號B2 (手扶梯旁)

▋快閃日期 : 2023/11/27～12/26

▋營業時間 : 週一~週日 11:00 ~ 售完為止

▋粉絲團 : Cheese Talk

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