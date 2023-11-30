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松江南京站│香頌私宅洋樓 以美食和氛圍令人意亂情迷的高人氣約會餐廳！

2023-11-30 21:45:42 龜毛麗 人氣：100
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龜毛麗

發表篇數：356篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：香頌 私宅洋樓
phone02-2501-8252
place台北市中山區建國北路二段52號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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「香頌私宅洋樓」隱身在建國北路高架橋旁，站在門口抬頭看，眼前是一座鬧中取靜、雅緻又神秘的雙層洋樓，以老宅用心打造改建而成，整體氛圍充滿濃烈的浪漫氣息，讓人有如置身在國外。 

細細品味「香頌私宅洋樓」空間裡人與食物的對話，結合在地食材的新法式料理，從視覺、嗅覺到味覺，完全呈現出對料理的用心與堅持。 

這是一場美食饗宴，滿足的絕對不只味蕾，更是一趟五感兼具的美好用餐經驗。

 

 

香頌私宅洋樓 

地址：台北市中山區建國北路二段52號 

電話：02-2501-8252（FB全日接受訂位）

粉絲頁：香頌私宅洋樓

營業時間：12:00–15:00 │18:00–22:00 

交通：捷運松江南京站  步行7分鐘

停車位置：建國高架橋下停車場

 

 

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▲在建國北路高架橋旁，有著台北少見的獨棟雙層樓房，綠色植栽與白牆，裡面就是網路人氣預約困難店「香頌私宅洋樓」（以下簡稱「香頌」）。平常大門緊閉，不像其他餐廳總是大門敞開，因為「香頌」採預約制，抵達時，按電鈴管家才會開門，未事先預約，會不得其門而入，就是這樣的謹慎，確保每位顧客在「香頌」絕對可以安心用餐。

 

 

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空間寬敞不只可以低調約會，更能成為私密的派對場所，二樓幾乎每天都有人預約，舉辦過超多場商品發表會、私密派對、求婚公司、尾牙、婚宴、等活動…大量曝光吸引了更多人的目光，活動場地的佈置也都超有fu。 

可依消費者的預算＆需求量身訂做，不管餐點或是派對主題，再加上「香頌」的管家貼心服務，會讓人有賓至如歸的愉悅感。

 

 

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近年來，全台非常流行私宅料理，但追根究底會發現私宅料理是台北赫赫有名的餐飲名人葉宗澄(小名Bokey)的精心傑作。

20多年前，Bokey打造了「Bagel Bagel」私宅料理，算是私宅預約制度在台灣的創始人。 

這些年來，「香頌」對於私宅文化的專研堅持與專業，絕對無人能出其右，集畢生經驗和美學，在兩層樓房裡盡情展現。

 

走進室內，真的只能用燈光美、氣氛佳來形容，環顧四處的各項歐洲風佈置，再加上白色的桌巾增添貴氣，但是您相信嗎？這一餐我們四人同行，竟然每人只須$1500元（另加10%服務費）花少少的錢，就能夠吃的愉快又盡興，我一定要分享給您！

 

 

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▲此兩種套餐點為西式共食菜單（我們的餐點以粉紅色菜單為主） 

餐量以4人為基礎 

每人1500+10%

 

 

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《手工麵包》

 

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▲提供五穀雜糧和竹炭兩種不同口味的麵包，若是單吃，溫熱中透過咀嚼，可以感受到迷人的麥香，塗抹隨附的特製桂花奶油抹醬一起享用，感受滑順奶油加上淡雅的桂花香，隱隱約約似乎帶點蜂蜜的香甜，就連麵包也能感受到滿滿的誠意。

 

 

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《燒烤透抽溫沙拉佐紅酒油醋醬》

 

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▲這道多彩繽紛的溫沙拉，光看就令人口水直流，裡面除了整隻香煎過的現撈透抽之外，還有葡萄柚、彩色番茄、藜麥、綜合堅果、果乾、紫洋蔥等，搭佐紅酒油醋醬，堪稱是簡易版的山珍海味，吃起來口感&層次豐富，一點也不無聊。

 

 

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《西班牙烘蛋》

 

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▲烘得澎澎高的烘蛋，上桌時還冒著熱煙，一刀切下，發現裡面的配料超豐富，紫洋蔥、培根、櫛瓜、小蕃茄、玉米粒、還有我最愛的鴻禧菇與美白菇，最棒的是加上黑橄欖增添不同風味，裡面軟嫩外面焦香，各種風味兼具，上面再搭配新鮮的苦苣與生菜，淋上紅椒醬，大氣的現刨起司絲，香氣十足，好看又好吃！

 

 

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《西班牙時蔬烤牛肉》

 

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▲選用牛肩肉，貼心的切成一口大小，口感非常軟嫩好咬，調味單純卻很有味道。 

搭配糯米椒、杏鮑菇、紅黃椒、玉米筍，牛肉控ㄧ吃就失控！

 

 

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《厚培根奶油焗烤通心粉》

 

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▲對於焗烤類的食物，我毫無招架之力，當這金黃色的通心粉噴香上桌時，讓人心思全無，只想趕快吃到。

湯匙向下一撈，拉出長長的起司絲，伴隨配料豐富的洋菇、培根、玉米筍、櫛瓜、青花椰等，與口感柔順的通心粉非常合拍，最後再撒上蝦夷蔥增香。 

培根事先香煎逼油，香氣更讚，厚切吃起來超有感，一上桌，濃烈奶香飄散在空氣中，真的好想吃，請讓我先吃再說~

 

 

啤酒好朋友，吮指回味樂無窮的《豬肋排》、《奧地利炸雞翅》與《極致松露薯條》，堪稱近期吃過最好吃的肋排、雞翅與薯條！

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《豬肋排》

 

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▲這肋排一上桌，我差點要站起來迎接它，賣相超讚、秘製BBQ醬的香氣超棒，尤其當它被切開時，還看見微微的肉汁慢慢溢出...... 

一旁搭配的蔬菜有紫洋蔥、小黃瓜、蕃茄、生菜、黑橄欖、酸豆......互相搭配，口感各異，調味不會太重，單吃很可以。 

而且還有三個重點： 

一、善用青橄欖、黑橄欖、酸豆三者來調味，讓醬汁的味道變得更豐富，具有層次。 

二、大蕃茄的籽要去掉，才不會增加水分，改變調味。 

三、搭佐的洋芋泥份量剛剛好，絲滑柔順的口感，用來撫平味蕾剛經過大菜洗滌的衝擊，恰到好處。

 

 

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《奧地利炸雞翅》

 

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▲「喀茲」、「喀茲」，當這炸雞翅上桌時，腦子裡不自覺為它配音，我要大口咬下它的酥脆外皮，再看著裡面的軟嫩肉質與流淌的肉汁，電腦前的您聞到香味了嗎？ 

完全不必沾醬就非常好吃，這個炸雞根本屌打一堆炸雞專賣店，當成獨立商品來賣，我一定會買單。

 

 

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《極致松露薯條》

 

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▲現刨起司讓這道薯條有著下雪了的華麗想像，一上桌香氣不斷撲鼻而來，入口後的酥脆讓人驚豔，原來主廚採用二次炸，就算冷了都ㄧ樣好吃，尤其現刨起司和黑松露非常添香，涮嘴到令人完全停不了手！

 

 

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《辣蝦洋芋泥》

 

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▲這道是「香頌」的人氣商品，不在菜單上，是身為常客的我的福利。 

什麼蝦最好吃？對我而言眼前這盤就是！不但色香味俱全，而且蝦子已經去殼、去腸泥，底下襯底的洋芋泥，入口之後，帶點紅椒的辣度會在口腔裡慢慢擴散，釋放出欲罷不能的魅力….不嗜辣的友人邊喊辣，卻還是停不了手一直往嘴裡送，底下絲滑柔順的洋芋泥也好好吃，南洋秘製醬的魅力，果然凡人無法擋。

 

 

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▲當甜點上桌，表示這餐即將進入尾聲，如此華麗現身，也讓女性友人不斷驚呼：「好美」！

這主廚自製的《香蕉蛋糕》真的太美了啦！ 

口感有點像是磅蛋糕，但比一般的磅蛋糕更濕潤，上方綴上大量的新鮮芒果丁與藍莓，一旁還有食用花與新鮮水果，精緻擺盤，口感細緻，令人吃完大呼過癮。

 

 

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▲飯後還有附上《咖啡/茶品》皆有冷熱可選，我喝了那杯有拉花的拿鐵，咖啡香與奶香非常平衡，當成餐後飲品誠意十足。

 

 

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📌歲末年終，好康優惠！  

套餐附贈精選紅白酒(2選1) 

東西好吃，會令人變得貪心，忍不住想要多吃一點，是我吃完這一餐的心情。 

現在推出四人分享餐，只要四人分享就享有紅酒或白酒、或是四瓶啤酒，餐點內容非常豐富，足夠四個人一起共用，因為餐點調味太美好，好吃到令人想要一吃再吃，您，要一起嗎？

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我熱愛攝影、做菜、騎鐵馬、陪狗狗玩耍!! 更愛和大家一起分享美的事物和食物! 有空，就幫流浪動物拍照和寫認養文。 想聯絡我，請洽 grace.wang1@msa.hinet.net.
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