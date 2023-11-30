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台北中正-[嘎嘛鍋-가마솥 Gamasot] 古亭站同安街口，韓國老闆經營鮮黃色可愛外帶小店，推薦酥脆料多海鮮煎餅，平價好吃道地韓式家常小吃

2023-11-30 22:09:44 Elisa 人氣：109
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窩客好文

Elisa

發表篇數：333篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：嘎嘛鍋-가마솥(Gamasot)
phone09-0560-8700
place台北市中正區同安街4巷4號1樓
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

PXL_20230711_112215065_结果

之前去明洞食堂吃飯時從古亭站往同安街走會先遇到嘎嘛鍋

雖然只能外帶但門口人不比明洞食堂

鮮黃色的店面很活潑可愛

店裡的工作人員清一色都是韓國人

嘎嘛鍋的名字乍聽不著頭緒

看了Logo跟估狗才知道原來是韓國傳統的蒸飯鍋的意思

PXL_20230711_112201150_结果

菜單很可愛以中韓文雙語說明

還有一張圖文並茂的主打菜色超吸引人

餐點多以大家熟悉的韓式小吃家常料理為主

價格以韓式料理來說不算貴大約150元上下一份主餐

可惜的是最近宣布飯捲停售令人超難過

PXL_20230711_124531427_结果

餓了整天當然要好好吃飽

不過終究因為晚上放棄了辣炒年糕

PXL_20230711_124536233_结果

海鮮煎餅 TWD230

海鮮煎餅算是菜單上價格最貴的菜色了

一份要價200多元真心不比餐廳吃便宜

外帶用的紙盒有防水膜不容易因為水蒸氣濕透

但建議盡快享用避免酥脆的麵餅因為水氣軟掉影響口感

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外皮油亮金黃稍微有小地方偏焦

麵糊內餡很柔軟海鮮料相當豐富

每一塊都可以吃到蝦仁或花枝等

撒上芝麻搭配煎餅內的蔥花有著多種香氣

帶點甜感的醬油沾醬超級好吃非常搭配

不過整體因為油煎的料理方法吃完還是會有點嘴巴油油

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韓式迷你飯捲 TWD60

小巧的迷你飯捲切成五塊分量紮實

外皮撒上芝麻並刷上芝麻油香氣相當好聞

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餡料有著道地蛋絲、黃蘿蔔、牛蒡根與魚板超級豐滿

飯粒稍微有點偏乾比較可惜

不過以價格來說還是非常物超所值

 

嘎嘛鍋的料理真的很好吃又不會太貴

希望以後有機會還能等到飯捲回歸

唯一有點介意的只有店裡的韓國老闆跟廚師一邊做菜一邊聊天

就衛生來說還是希望可以戴個口罩比較放心

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/07/11

花費: NTD290(海鮮煎餅+迷你飯捲各1)

嘎嘛鍋-가마솥(Gamasot)

FB粉絲團/IG

11:30-20:00

公休日: 週六、日

多元支付: 可(LINE PAY)

地址:  100 台北市中正區同安街4巷4號1F

電話 : 0905-608-700


檢視較大的地圖

 

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