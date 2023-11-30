之前去明洞食堂吃飯時從古亭站往同安街走會先遇到嘎嘛鍋

雖然只能外帶但門口人不比明洞食堂少

鮮黃色的店面很活潑可愛

店裡的工作人員清一色都是韓國人

嘎嘛鍋的名字乍聽不著頭緒

看了Logo跟估狗才知道原來是韓國傳統的蒸飯鍋的意思

菜單很可愛以中韓文雙語說明

還有一張圖文並茂的主打菜色超吸引人

餐點多以大家熟悉的韓式小吃家常料理為主

價格以韓式料理來說不算貴大約150元上下一份主餐

可惜的是最近宣布飯捲停售令人超難過

餓了整天當然要好好吃飽

不過終究因為晚上放棄了辣炒年糕

海鮮煎餅 TWD230

海鮮煎餅算是菜單上價格最貴的菜色了

一份要價200多元真心不比餐廳吃便宜

外帶用的紙盒有防水膜不容易因為水蒸氣濕透

但建議盡快享用避免酥脆的麵餅因為水氣軟掉影響口感

外皮油亮金黃稍微有小地方偏焦

麵糊內餡很柔軟海鮮料相當豐富

每一塊都可以吃到蝦仁或花枝等

撒上芝麻搭配煎餅內的蔥花有著多種香氣

帶點甜感的醬油沾醬超級好吃非常搭配

不過整體因為油煎的料理方法吃完還是會有點嘴巴油油

韓式迷你飯捲 TWD60

小巧的迷你飯捲切成五塊分量紮實

外皮撒上芝麻並刷上芝麻油香氣相當好聞

餡料有著道地蛋絲、黃蘿蔔、牛蒡根與魚板超級豐滿

飯粒稍微有點偏乾比較可惜

不過以價格來說還是非常物超所值

嘎嘛鍋的料理真的很好吃又不會太貴

希望以後有機會還能等到飯捲回歸

唯一有點介意的只有店裡的韓國老闆跟廚師一邊做菜一邊聊天

就衛生來說還是希望可以戴個口罩比較放心

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/07/11

花費: NTD290(海鮮煎餅+迷你飯捲各1)

嘎嘛鍋-가마솥(Gamasot)

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11:30-20:00

公休日: 週六、日

多元支付: 可(LINE PAY)

地址: 〒 100 台北市中正區同安街4巷4號1F

電話 : 0905-608-700



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