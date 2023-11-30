

桃園龍潭乳姑山夜景很知名,趁著好天氣來到一家Google評價很高也是我口袋名單~~白圍牆地中海景觀咖啡廳

白圍牆還設有兩個免費停車場,看夜景.用餐.下午茶都不用擔心找不到車位唷~

白圍牆地理位置也很讚!擁有180度的觀景視野可以看到環視桃園百萬夜景,天氣好的時候還還可以遠眺101,

對了跨年賞夜景已經開放訂位囉!請見官網這裡假日可是很搶手的喔!建議事先訂位以免久候!!

官網：https://www.facebook.com/bwc688/

停好車就可以看到庭院裡有一個超大的兒童遊憩溜滑梯還有乳牛LOVE麋鹿等造景,那個大大的讚敲可愛的每個人來應該都會跟他拍照吧!



還沒進到餐廳我已經在庭院裡拍不完了,咦!怎麼一直有個聲音在說~~哈囉!哈囉!原來是金剛鸚鵡啦!牠竟然會說~哈囉!哈囉!

今天我們特定安排大約下午四點三十分左右到,很幸運拍到夕陽還有黃昏景色唷!

主建築物是一個非常美的玻璃屋,上面還有二樓三樓的觀景平來唷~(不用翻山越嶺就可以看到無敵美景,記得要上去喔!)

想觀星的朋友也可以帶望遠鏡唷~(但外面風大冬季氣溫也較低記得要帶"厚"外套~嘿)

白圍牆不只外牆戶外很好拍連室內用餐環境都超有特色的~~很適合愛拍照的朋友或網美來拍拍唷!

哈哈我連地板樓梯都拍不停唷~~室內還有很多可愛的擺飾,有可愛的鯊鯊(豺狼最愛~)

白圍牆除了百萬夜景跟網美的希臘風格用餐環境,他們的餐點也很厲害唷!

他們的餐點選擇超級豐富的~~不論下午茶.點心.排餐.義大利麵.火鍋.飲料種類超級多,可以滿足全家大小唷!

非常貼心的還有免費WIFI唷~平日基本上不限時,假日如果客滿用餐限制兩小時!戶外平台還可以上去聊天觀景唷~



我到過蠻多景觀餐廳,有很多真的是賣"景觀"..餐就普普,但是白圍牆的餐點真的讓我很驚艷,每一道餐點都是師傅現場製作(不是加熱包唷)~讓我一一來推薦一下!



小惡魔奶油雞肉麵(附巧達濃湯)義大利麵屬於較硬帶Q度份量還挺多的，口感,帶有辣度,雞肉吃起來很嫩不柴，奶油醬汁也很濃稠整體搭配很讚!



養生牛蒡燉排骨火鍋(潤脾排毒)~這個火鍋我非常推薦!!

排骨是肋排部位,搭配了金針.紅棗.牛蒡,除了主鍋還附有一大盤養生蔬菜盤及白飯,

師傅熬煮蠻長時間,整個鍋底超級好喝,非常鮮甜,而且養生鍋裡沒有放餃類加工品,天然食材跟蔬菜我覺得搭配得很讚!

其中杏鮑菇好脆口,蓮藕片.玉米.花椰菜品質都很讚!

整個份量一個人吃會粉飽!粉飽!我覺得兩個人剛剛好!

紹興酒雞翅~~一份有六隻,這應該事先處裡浸泡紹興酒,烤炙後淡淡的酒香味還有外皮很脆香~讚!



月亮蝦餅:搭配著泰式沾醬,香香脆脆酸酸甜甜的很好吃



現炸檸檬雞柳:這雞柳好厚實帶有淡淡檸檬香氣再搭上泰式沾醬,好吃很有咬勁清爽不油膩!~

楓糖鮮奶油鬆餅:白圍牆的鬆餅好厚實,很香濃旁邊還搭配了好多可愛的零食~脆笛酥.洋芋片.鮮貝.櫻桃..整個擺盤超級美的,且上面的餅乾正巧都是我很喜歡的!!



今天雖然是好天氣但是戶外風真的很大,且我們被美景給吸引了所以待在戶外時間蠻長的有點冷,所以我們都點了健康的養生茶來暖暖身(再次提醒一定要帶外套才不會捨棄戶外的景色唷!)

分別是桂圓紅棗及金桔茶.清爽潤喉茶,三種我比較喜歡桂圓紅棗茶他很香甜好入口,金桔茶則比較偏酸

這天我們來的時候是假日所以晚上6點以後還有現場演唱~~可以點歌唷~好酷唷!



食後心得~~

餐點我覺得真的是好吃又超值,而且餐點份量真的都蠻多的,很適合朋友家人一起分享喔!白圍牆非常佛心,每個人最低消費就是一個品項

白圍牆地中海景觀咖啡整體從停車到環境和用餐以及戶外百萬美景.夜景我都很喜歡~~很推薦!

他們的服務也沒話說,服務員隨時都在巡視只要有客人看起來就會立刻靠過來詢問有甚麼需要幫忙的嗎?這點我覺得很棒!

好啦!看過白天我們一起去看看百萬夜景吧!超級推薦~~下次我還會再訪並帶更多朋友家人一起來唷~~

白圍牆地中海景觀咖啡

地址：桃園市龍潭區楊銅路二段688-1號

電話：03 470 7979

營業時間：12:00~04:00

FB粉絲頁:https://www.facebook.com/bwc688

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