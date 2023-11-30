民生物價不斷的上漲，熱愛咖啡的朋友相信可以深切感受到咖啡價格的飆漲。每天喝咖啡，長期累積也是一筆不容小覷的開銷，享受香醇咖啡真的很治癒人心，但荷包也要看的緊才是。這個時機開源節流真的很重要。用省錢的方式品味咖啡，這個好康優惠必須讓咖啡控同好們知道。好康道相報，千萬別錯過 !

COSTCO 好市多賣場是許多家庭的購物天堂。琳瑯滿目的商品且價格實惠，每逢特惠活動總是讓不少消費者趁機囤貨。這次「CAFE!N 硬咖啡 ｣的耶加雪菲濾掛咖啡進駐好市多全省分店門市，12/1 ~12/10 為期十天的快閃活動。唯有在好市多才買的到限量隱藏版濾掛咖啡，一盒 50 包的耶加雪菲衣索比亞濾掛咖啡只賣 599 元，這麼甜甜價格真的千載難逢。

COSTCO好市多全省分店門市一覽表

COSTCO好市多 https://www.costco.com.tw/store-finder

CAFE!N 硬咖啡進駐全台好市多十四家分店販售快閃 10 天活動。

關於CAFE!N硬咖啡

CAFE!N 硬咖啡擁有全台最大咖烘焙廠「源友企業」，全台灣 4 杯咖啡就友一杯是來自「源友企業」供應的咖啡豆。由 SCA 專業證照咖啡師、CQI 國際咖啡杯測師，專業的品評師與烘豆師所組成的硬實力咖啡專業團隊，其核心經營理念就是最有品味的好咖啡。成就現在的「CAFE!N 硬咖啡 ｣為品味與潮流兼具的時髦咖啡品牌。旗下擁有「CAFE!N 硬咖啡 ｣ 16 間咖啡門市。

製造廠商 : 源友企業股份有限公司

服務專線 : 0800 – 885 -511

CAFE!N耶加雪菲濾掛咖啡 50包/盒 599元

CAFE!N耶加雪菲濾掛咖啡 50 包/盒 599元

CAFE!N耶加雪菲濾掛咖啡，這次設計包裝略有改變，作為此次活動檔期的市場區隔。驚嘆號 LOGO 以時尚沉穩的銀色呈現。一盒 50 入裝，每包 10 克的淨重。100% 的阿拉比卡研磨咖啡粉，每 100 毫升咖啡液含 50.7 毫克的咖啡因含量。屬於一般黃色標章的咖啡因。

溫馨提醒🔔適量飲用咖啡避免造成身體負擔，才能無負擔地享受咖啡之美味。

CAFE!N耶加雪菲濾掛咖啡沖泡方式

沖泡方式 :

沖泡方式：用 90 至 94 度的熱水，以同心圓方式，分 2 至 3 段注水至 180ml – 200ml，水量可依個人喜好做調整，於1 分30秒內沖泡完畢。

CAFE!N耶加雪菲濾掛咖啡介紹

剛接觸咖啡，怕苦澀無法感受咖啡美好的朋友，建議從那就從耶加雪菲好咖啡的魅力開始。

產地:衣索比亞

烘培度 :中焙

處理法 :水洗

風味 : 荔枝、白花、紅糖

特色 : 清新明亮的白花香氣，伴隨著荔枝果酸，餘韻滑順的紅糖甜感中交織著微苦的口感，造就了絲滑順口又豐富層次的美味咖啡風味。

品咖啡小常識

咖啡滋味通常會隨溫度而有口感的不同變化，建議可以分高、中、低溫三段慢慢品味，試出不同階段的滋味，這款衣索比亞的咖啡很奇妙，冷了喝層次更豐富喔 !

品味咖啡就像品酒般，一小口一小口慢慢喝，你會感受到好咖啡冷卻後更好喝的美好口感。千萬不要急，優雅地品嘗好咖啡才能有絕佳口感的的享受即帶給你放鬆治癒的心情。

我的咖啡生活

用咖啡香氣來趕走昨夜的疲倦，喚醒一天的活力。似乎已成為開啟生活日常的儀式感。

一杯香醇的耶加雪夫咖啡☕️搭配著充滿鹹香的鹽可送麵包🥖加藍莓水果🫐。美味的早餐溫暖滿足了腸胃。

不同的心情，為生活增添小樂趣。加了牛奶🥛的咖啡☕️，風味變得更香甜了。

下午茶時刻喝咖啡☕️配甜點，絕對是完美的組合。習慣了蛋糕蛋糕或餅乾🍪的美味點心，偶爾來幾片巧克力🍫，提昇了咖啡的香氣濃郁風味，層次感更為豐富。

在家享受咖啡☕️，閱讀一本喜愛的書籍，聆聽著喜歡的音樂，這樣的咖啡生活，真的是日日都是好風景。

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