王品第一間全新頂級鍋物就開在台北最熱鬧的南京商圈，主打高服務、高品質、高享受，滿足高端巿場需求，從訂位、點菜、上菜、幫忙烹煮、連玉米都幫我們剝好去梗，桌邊服務非常到位，服務人員相當親切又貼心，讓人印象深刻，招牌必點：海鮮珠寶盒、精粹黃金粥，還有平日限定雙人商業套餐只要1599元起，簡直就是小資族的最愛，CP值超高，找一天帶心愛的人來享受極至奢華的美食饗宴。

平日午間限定雙人商業套餐，最新活動，加入會員送價值880的海贍星散壽司珠寶盒，上菜時超浮誇的～影片分享

來這裡你只要用心品嚐美食，享受桌邊服務尊榮體驗，從點餐就有詳細的解說，還會幫你烹煮青菜、海鮮、蝦蟹去殼，加湯、玉米去梗，幫你用小盤子盛裝，最貼心的吃完後幫你製作一碗精粹黃金粥，服務真的超到位的～

招牌必點：雙人海陸套餐3500元起。

從菜單到餐具都相當精緻有質感。

環境寬敞舒適，讓人用餐起來很舒服～ 影片分享

雙人商業午餐精選當日時蔬：精緻擺盤，湯頭選用旬味限定雞湯。

重點是服務人員的桌邊服務，不僅幫我們烹調，還解說每道菜色，連下菜都好有學問～醬料直接附在旁邊給我們自行添加。

日式烏龍麵，簡單調味就很好吃。

開胃小品：黃金魚卵茶碗蒸，非常細膩，入口即化。

招牌必點：海贍星散壽司珠寶盒880元，打開時煙霧迷漫四周，像仙境一樣，一顆顆發光的魚卵超夢幻的，重點是吃起來相當美味～

最浮誇的就是這份珠寶盒，沒想到加入會員就送，來此用餐千萬不要錯過。

招牌必點：精粹黃金粥，全程由桌邊管家服務製作，超特別的。

這道是最後吃完才製作，用原有的湯頭，加入白飯熬煮收汁約15分鐘，最後加入蛋液、撒上蔥花、海苔等完成精粹黃金粥，還附黑豆、菜心搭配，相當貼心。

肉品為西班牙伊比利豬梅花、1983黑豚五花。

甜點：白玉糰子佐桂圓紫米粥/青檸梅酒雪酪

旬嚐的由來：旬，是一季僅有一次的珍稀鮮味，嚐，是日式鍋物獨有的完勝豐味，讓您感受賓⾄如歸。

可以一起吃飯就是最好的事～

整體用餐下來相當滿意，食材新鮮美味，精緻客製化服務，讓人印象深刻。

填寫問卷還送旬嚐私房菜限下次使用。

旬嚐 精緻鍋物：台北市中山區南京東路二段65號；營業時間：11:30-23:30

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