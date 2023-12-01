餐廳名稱：老司G Tea&Coffee
消費時間：2023年11月
地址：269宜蘭縣冬山鄉光明路344號
電話：0988-197-584
營業時間：週一~三 11:00-18:00、週五~日 11:00-20:00
每人平均價位：低消100元
支付方式：僅現金
推薦菜色：小熊冰拿鐵、茄汁漁夫海鮮義大利麵
官網：https://www.facebook.com/teacoffeeg
前陣子滑ig被老司G店裡的老車(?)燒到，
趁機抓了還沒有騎大車跑過北宜公路的小妞一起來吃吃，
老司G Tea&Coffee 就位在清溝夜市附近、九連碑彩虹河岸旁，
我們從清溝路轉進光明路，沿途就被蜿蜒的彩虹河岸引導到老司G Tea&Coffee，
店門口兩側的九連埤生態觀賞區，
摩托車可以直接停在門口側邊，汽車則是對面稻田路旁也算方便停車，
櫃檯前廣場有一些風格各異的座位，
留下來 或 老司G帶你走
健談好客又有點害羞(?)的老闆與老闆娘，
櫃台牆上也有小黑板手寫菜單，
就是這兩台啦，NSR 跟 Kawasaki B1 啊~
而且這兩台都還有牌，可以上路喔，老車就是香！
壓住看到老車的興奮感，先讓老闆帶我們入座，
非假日又第一組客人，直接被帶進美美的玻璃屋裡了！
每人低消100元、用餐時間90分鐘
每週四公休，不小心跑來還能自己搬椅子坐也太好了吧，
記得物歸原位才是好孩子；
老司G的菜單，還有酒耶 (開始後悔騎車來 XD
已經決定下一趟來，一定要吃火鍋跟喝酒！
點完餐後又到處東看西看、拍拍照，
https://youtube.com/shorts/PfIYSv8HrsI?si=2upQp5OoANvYjJSs
不過怕太佔版面，留在文末分享，
有興趣可以看完餐點，再繼續看下去~
飲料先上：冰奶茶(100元)、可可歐蕾(110元)、焦糖奶茶(100元)
主餐加點飲品有折扣喔！
好美的杯、裝好喝的焦糖奶茶，
https://youtube.com/shorts/5v7u-IXiukQ?si=kE3fnvVTvSdBYt8S
小妞說這是下次來會想再點、好喝的可可歐蕾，
這天天氣有點涼，兩位同行小妞都還點了冰飲，
點餐時老闆娘還有特別確認一下，貼心啊！(身體虛的只有我啦~ XD
主餐們：奶油培根義大利麵(230元)、番茄漁夫海鮮義大利麵(260元)、黃金豬排咖哩飯(230元)
【奶油培根義大利麵】
奶油醬汁收得偏乾，培根有香氣但不會爆炸鹹，
整體口味偏淡，是仁夫偏愛的清炒感，下次推薦他點這道；
【番茄漁夫海鮮義大利麵】
番茄味道很足，海鮮也新鮮，一次三尾蝦蝦吃得過癮；
【咖哩勁厚 (黃金豬排)】
日式咖哩搭配外皮炸得金黃酥脆的厚切豬排，還有可愛的微笑薯餅，
看起來淺淺一盤，其實份量很足，最後幾口還要先起身走動走動才能吃完；
我沒有強迫妳們硬要等我拍食物照啊，幹嘛這樣！
三名女子好不容易拋夫(或男友)棄子(毛孩)來個宜蘭小旅行，
早午餐吃飽飽、不想動，各種聊不完的話題，
其他客人都來了兩批吃完離開，我們還捨不得回程，
待太久不好意思，又點了小東西繼續坐；
(若有客人等位置就不敢這樣囂張啦，店內有規定用餐時間唷！)
【愛薯了】90元，是好吃的脆薯，
下次會跟老闆說不用叉子，我愛用手抓著吃、更好吃；
櫃檯下方小黑板上，小司G甜點【提拉米蘇】90元
他不是典型的提拉米蘇樣，蛋糕體部分濕潤度很恰好，
一層可可粉一層蛋糕一層奶油，吃起來是清爽感居多的蛋糕喔；
加點飲料才問了美麗老闆娘，
原來菜單上拿鐵跟榛果拿鐵前面都有小熊圖案，就是有這隻小熊冰的明示啊！
被調成鮮明顏色的冰【拿鐵】130元
https://youtu.be/0vPzMkZNNrI?si=ZUc6iBKnrYOGy9kJ
誠如前面所言，今天天氣涼涼的，小熊融化的比較慢
上面影片本來想把小熊撈上來，結果拍攝者救不到啊~~~
而且很優秀的是，小熊融化到跌進杯裡，都沒有流到杯外耶，
看起來就很舒服啊！
離開前首次嘗試用Gopro自拍，
還是…戴上安全帽好了！感謝老闆救場 (手比愛心
先來說說整體用餐心得，
交通方面google大眾運輸會要不行1公里多，應該自備交通工具會較為方便，
而且停車算方便，可以放心騎車開車前來，另一點是外邊就是清溝夜市，
可以中午先到老司G用餐、拍網美照，傍晚再往清溝夜市移動(記得車子要開走唷)~
餐點方面不僅好吃也好拍照，而價位覺得跟雙北的重機或景觀咖啡廳差不多，
而且這裡風景好太多了，還可以大拍特拍網美照，
我們到訪前一天是雨戰北宜公路，所以這天沒下雨就滿心歡喜了，
不敢強求有美好大太陽，也因為一直陰天，少拍了好多車照、人照 :P
接下來再補些我拍了捨不得刪掉的店內裝飾部分
老窗框搭上手寫風的營業中
這鳥是比我還老的老Kawasaki B1油箱啊~
老闆巧手讓它有了新生命
吸菸區 - 婚逃賣卵蛋
旁邊學生椅上足足有五個菸灰缸，再亂丟菸蒂真的該打！
不是扁檐但有兩個足以裝進小孩的竹簍，
不知道有沒有記憶混淆，總覺得自己也有在這種大竹簍裡待過的印象，
老石磨、水缸變成流動水盆造景，
鼓風機變植物架，以及很多樣的景觀植物們
下方養了兩隻可愛的蘇卡達象龜，但名字只有一個"龜殼花"，
不知道糾~竟~是哪隻的名字
我眼拙，認不出來是爆改金旺，
另一個角落是我終於有稍稍參與到(那個年代)的Dio，
大學時期騎著當時男友的Dio也是台南高雄到處跑，
然後裝了可愛後照鏡一直被偷拔走
旁邊放植物的小柱子也都是汽機車零件們，
往洗手間前的地面，用葉脈來止滑美觀又有效果，
用餐區的大油桶洗手台，轉動旁邊開關油箱真的會有水，油表也會動耶！
還有很多船槳的裝飾，不知道是不是跟龍舟有關?
用老窗布置的牆面，還有兩台老縫紉機、大同電扇、舊式電話機，
旁邊是以前家裡也有的菜櫥，這裡是小小的柑仔店展示櫃，
櫃檯前方的餐具自助區也是老窗框耶，
還可以自行索取魚飼料餵九連埤河岸裡的魚，
我沒有認真看是誰的好多好多簽名球，
宜蘭縣3251-3259連號車牌，
還有那滿滿年代感的擋泥板三巨頭：周慧敏、王祖賢、劉德華追夢人
玻璃屋後方還有一些座位區，
而落羽松下還有浪漫的鞦韆，應該不會有太嚴格的體重限制吧？
兒童遊戲區，用水管圍成的小小沙坑，還有偽裝成長頸鹿的水管！
就這樣啦～寫食記才發現好多細節當下沒有注意到，
期待下次抓仁夫來趟宜蘭小旅行，
安排週三白天老司G Tea&Coffee再加上晚上清溝夜市之旅。
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