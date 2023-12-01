

餐廳名稱：老司G Tea&Coffee

消費時間：2023年11月

地址：269宜蘭縣冬山鄉光明路344號

電話：0988-197-584

營業時間：週一~三 11:00-18:00、週五~日 11:00-20:00

每人平均價位：低消100元

支付方式：僅現金

推薦菜色：小熊冰拿鐵、茄汁漁夫海鮮義大利麵

官網：https://www.facebook.com/teacoffeeg

前陣子滑ig被老司G店裡的老車(?)燒到，

趁機抓了還沒有騎大車跑過北宜公路的小妞一起來吃吃，







老司G Tea&Coffee 就位在清溝夜市附近、九連碑彩虹河岸旁，

我們從清溝路轉進光明路，沿途就被蜿蜒的彩虹河岸引導到老司G Tea&Coffee，





店門口兩側的九連埤生態觀賞區，







摩托車可以直接停在門口側邊，汽車則是對面稻田路旁也算方便停車，





櫃檯前廣場有一些風格各異的座位，



留下來 或 老司G帶你走

健談好客又有點害羞(?)的老闆與老闆娘，



櫃台牆上也有小黑板手寫菜單，





就是這兩台啦，NSR 跟 Kawasaki B1 啊~

而且這兩台都還有牌，可以上路喔，老車就是香！





壓住看到老車的興奮感，先讓老闆帶我們入座，

非假日又第一組客人，直接被帶進美美的玻璃屋裡了！



每人低消100元、用餐時間90分鐘

每週四公休，不小心跑來還能自己搬椅子坐也太好了吧，

記得物歸原位才是好孩子；



老司G的菜單，還有酒耶 (開始後悔騎車來 XD

已經決定下一趟來，一定要吃火鍋跟喝酒！

點完餐後又到處東看西看、拍拍照，



https://youtube.com/shorts/PfIYSv8HrsI?si=2upQp5OoANvYjJSs

不過怕太佔版面，留在文末分享，

有興趣可以看完餐點，再繼續看下去~



飲料先上：冰奶茶(100元)、可可歐蕾(110元)、焦糖奶茶(100元)

主餐加點飲品有折扣喔！



好美的杯、裝好喝的焦糖奶茶，







https://youtube.com/shorts/5v7u-IXiukQ?si=kE3fnvVTvSdBYt8S

小妞說這是下次來會想再點、好喝的可可歐蕾，

這天天氣有點涼，兩位同行小妞都還點了冰飲，

點餐時老闆娘還有特別確認一下，貼心啊！(身體虛的只有我啦~ XD





主餐們：奶油培根義大利麵(230元)、番茄漁夫海鮮義大利麵(260元)、黃金豬排咖哩飯(230元)





【奶油培根義大利麵】

奶油醬汁收得偏乾，培根有香氣但不會爆炸鹹，

整體口味偏淡，是仁夫偏愛的清炒感，下次推薦他點這道；





【番茄漁夫海鮮義大利麵】

番茄味道很足，海鮮也新鮮，一次三尾蝦蝦吃得過癮；





【咖哩勁厚 (黃金豬排)】

日式咖哩搭配外皮炸得金黃酥脆的厚切豬排，還有可愛的微笑薯餅，

看起來淺淺一盤，其實份量很足，最後幾口還要先起身走動走動才能吃完；



我沒有強迫妳們硬要等我拍食物照啊，幹嘛這樣！

三名女子好不容易拋夫(或男友)棄子(毛孩)來個宜蘭小旅行，

早午餐吃飽飽、不想動，各種聊不完的話題，

其他客人都來了兩批吃完離開，我們還捨不得回程，

待太久不好意思，又點了小東西繼續坐；

(若有客人等位置就不敢這樣囂張啦，店內有規定用餐時間唷！)



【愛薯了】90元，是好吃的脆薯，

下次會跟老闆說不用叉子，我愛用手抓著吃、更好吃；



櫃檯下方小黑板上，小司G甜點【提拉米蘇】90元

他不是典型的提拉米蘇樣，蛋糕體部分濕潤度很恰好，

一層可可粉一層蛋糕一層奶油，吃起來是清爽感居多的蛋糕喔；

加點飲料才問了美麗老闆娘，

原來菜單上拿鐵跟榛果拿鐵前面都有小熊圖案，就是有這隻小熊冰的明示啊！



被調成鮮明顏色的冰【拿鐵】130元



https://youtu.be/0vPzMkZNNrI?si=ZUc6iBKnrYOGy9kJ

誠如前面所言，今天天氣涼涼的，小熊融化的比較慢

上面影片本來想把小熊撈上來，結果拍攝者救不到啊~~~

而且很優秀的是，小熊融化到跌進杯裡，都沒有流到杯外耶，

看起來就很舒服啊！



離開前首次嘗試用Gopro自拍，



還是…戴上安全帽好了！感謝老闆救場 (手比愛心

先來說說整體用餐心得，

交通方面google大眾運輸會要不行1公里多，應該自備交通工具會較為方便，

而且停車算方便，可以放心騎車開車前來，另一點是外邊就是清溝夜市，

可以中午先到老司G用餐、拍網美照，傍晚再往清溝夜市移動(記得車子要開走唷)~

餐點方面不僅好吃也好拍照，而價位覺得跟雙北的重機或景觀咖啡廳差不多，

而且這裡風景好太多了，還可以大拍特拍網美照，

我們到訪前一天是雨戰北宜公路，所以這天沒下雨就滿心歡喜了，

不敢強求有美好大太陽，也因為一直陰天，少拍了好多車照、人照 :P

接下來再補些我拍了捨不得刪掉的店內裝飾部分





老窗框搭上手寫風的營業中



這鳥是比我還老的老Kawasaki B1油箱啊~

老闆巧手讓它有了新生命



吸菸區 - 婚逃賣卵蛋

旁邊學生椅上足足有五個菸灰缸，再亂丟菸蒂真的該打！



不是扁檐但有兩個足以裝進小孩的竹簍，

不知道有沒有記憶混淆，總覺得自己也有在這種大竹簍裡待過的印象，



老石磨、水缸變成流動水盆造景，

鼓風機變植物架，以及很多樣的景觀植物們



下方養了兩隻可愛的蘇卡達象龜，但名字只有一個"龜殼花"，

不知道糾~竟~是哪隻的名字



我眼拙，認不出來是爆改金旺，



另一個角落是我終於有稍稍參與到(那個年代)的Dio，

大學時期騎著當時男友的Dio也是台南高雄到處跑，

然後裝了可愛後照鏡一直被偷拔走

旁邊放植物的小柱子也都是汽機車零件們，



往洗手間前的地面，用葉脈來止滑美觀又有效果，





用餐區的大油桶洗手台，轉動旁邊開關油箱真的會有水，油表也會動耶！

還有很多船槳的裝飾，不知道是不是跟龍舟有關?



用老窗布置的牆面，還有兩台老縫紉機、大同電扇、舊式電話機，



旁邊是以前家裡也有的菜櫥，這裡是小小的柑仔店展示櫃，



櫃檯前方的餐具自助區也是老窗框耶，

還可以自行索取魚飼料餵九連埤河岸裡的魚，



我沒有認真看是誰的好多好多簽名球，



宜蘭縣3251-3259連號車牌，

還有那滿滿年代感的擋泥板三巨頭：周慧敏、王祖賢、劉德華追夢人



玻璃屋後方還有一些座位區，

而落羽松下還有浪漫的鞦韆，應該不會有太嚴格的體重限制吧？



兒童遊戲區，用水管圍成的小小沙坑，還有偽裝成長頸鹿的水管！

就這樣啦～寫食記才發現好多細節當下沒有注意到，

期待下次抓仁夫來趟宜蘭小旅行，

安排週三白天老司G Tea&Coffee再加上晚上清溝夜市之旅。

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