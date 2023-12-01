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新店美食推薦｜宸軒園粵菜海鮮中興店～2023年尾牙桌菜推薦，份量十足又美味，鄰近新店區公所捷運站

2023-12-01 09:45:05 麥的小窩 人氣：107
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窩客好文

麥的小窩

發表篇數：745篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新店區

造訪商家：宸軒園中興店
place新北市新店區中興路一段141號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宸軒園粵菜海鮮中興店是一家新店知名的港式料理，位置在新店區公所捷運站附近

提供港式料理外，還推出尾牙桌菜跟年菜

2023年一眨眼又快接近尾聲，有需要尾牙聚餐跟年菜的趕快預約起來～

 

【目錄索引】

‧宸軒園粵菜海鮮（中興店）-環境介紹

‧宸軒園粵菜海鮮（中興店）-尾牙桌菜菜單

‧宸軒園粵菜海鮮（中興店）-年菜菜單

‧宸軒園粵菜海鮮（中興店）-尾牙桌菜餐點介紹

‧宸軒園粵菜海鮮-店家資訊

 

宸軒園在新店區中興路上

鄰近新店區公所捷運站，從1號出口步行過來約6分鐘

路邊及附近有收費停車場，搭車或自行開車過來都方便

 

 

【宸軒園粵菜海鮮（中興店）-環境介紹】

用餐環境有一樓跟B1

一樓屬於開放式的座位區，旁邊有一間小包廂

 

B1的空間可以包場，可容納5桌左右

需要小團體聚餐，可以預約

有著私人的用餐空間，更保有隱私，用餐氛圍更加歡樂不受限

 

【宸軒園粵菜海鮮（中興店）-尾牙桌菜菜單】

尾牙桌菜有兩種價位，這次吃的是$10,000價位的

 

【宸軒園粵菜海鮮（中興店）-年菜菜單】

另外也有年菜

 

【宸軒園粵菜海鮮（中興店）-尾牙桌菜餐點介紹】

▲和風鮮干貝

 

比較特別的是加入山藥、干貝再淋上開胃的和風醬汁，份量非常十足

有生菜還有花椰菜、米玉粒及小蕃茄，可以吃到多樣的時蔬

味道開胃又解膩

 

▲脆皮雞

 

這道是小麥吃桌菜比較少吃到的料理之一

外皮酥脆，口感香酥

肉質鮮甜保有咬勁，咀嚼時感受到散發出來的雞肉肉汁及香氣

 

▲金蒜蒸龍蝦

 

龍蝦肉質鮮美，很有彈性

滿滿的海味，散發著龍蝦自然的鮮甜滋味

 

粿仔條非常有Q勁，ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的，而且超入味

深獲好評

 

▲御膳佛跳牆

 

佛跳牆湯頭濃郁，裡面的食材非常豐富

可說是桌菜必備的一道料理

 

▲蒜香豬肋排

 

豬肋排加入香料及蒜酥，吃起來口感很豐富

肉質結實具有咬勁，鹹香入味

 

▲甘露蒸海魚

 

石斑超大一隻，放在盤中都覺得肉質非常厚實

上面擺放許多的蔥絲及些許辣椒絲

 

魚肉鮮嫩細緻，吸收到湯汁吃起來有著湯汁略鹹香滋味，但又能嚐到魚肉本身鮮美的風味

 

▲鮮蝦蒸米糕

 

米糕粒粒分明保有Q勁、香氣十足，且散發著香菇的香氣

蝦子新鮮、肉質脆彈鮮美

 

▲鮑魚燴烏參

 

鮑魚跟烏參切成大塊，吃起來很飽口，用料不手軟

襯底的青江菜有著脆口的口感

搭配著微濃稠的醬汁一塊吃，保有爽口及醬汁的風味

 

▲藥膳羊肉爐

好大一鍋羊肉爐

先上一鍋再加入高湯煨煮，倒入湯汁的畫面太療癒

 

羊肉有羊肉本身獨特的味道，但不會有腥羶味

肉質嫩口不乾柴也不會難咀嚼

湯頭非常好喝，而且喝得到香菜獨特的香氣

尤其這幾天天氣變涼，喝上一口暖暖的湯超暖胃又暖身

裡面加入超多種配料，有我非常喜歡的芋頭，口感鬆軟、濃郁的芋香

還有冬粉吸收到羊肉爐湯頭的精華，好吃

 

▲精緻甜美點

有黃金流沙球跟爆漿芝麻球

黃金流沙球跟爆漿芝麻球趁熱吃都會爆漿

 

黃金流沙球內餡柔滑綿密，有著濃郁的奶香

Q軟的外皮炸到酥中帶Q，再搭配奶香的內餡

讓人吃一個都覺得欲罷不能啊！

 

爆漿芝麻球有著超香濃的芝麻內餡，帶有香甜不甜膩的滋味

裹上大量的黑白芝麻，形成不同層次的芝麻風味

 

店內有多款港式經典飲品，像是港式凍檸茶、港式鴛鴦及小姊姊奶茶

有人之前就喝過小姊姊奶茶，都覺得很好喝

我則想來杯港式凍檸茶解解膩

貼心的是～港式凍檸茶還有提供「無糖」的選項，非常讚唷

 

齊聚一堂，一起以茶代酒～乾杯

 

▲寶島鮮果皿

飯後水果是青蘋果，青蘋果本身帶有酸酸甜甜的口感

灑上調味料及盤飾，帶點淡淡的鹹味，還有吃到微微的辣味

飯後食用超解膩

 

宸軒園尾牙桌菜CP值很高

料理美味且份量十足，不用擔心吃不飽

尤其甜點還能吃到美味的港式小點更加分

一年又來到尾聲了，許多人正緊鑼密鼓找尋尾牙的場所

趕快趁早預約起來

 

【宸軒園粵菜海鮮-店家資訊】

◆宸軒園粵菜海鮮（中興店）

地址：新北市新店區中興路一段141號

營業時間：11:00~14:30、17:00~21:00

電話：02-2915 6006

 

◆宸軒園粵菜海鮮（安民店）

地址：新北市新店區安民街86號

營業時間：11:00~14:30、17:00~21:00

電話：02-8666 0286

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100084810771564

 

 
 
 
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