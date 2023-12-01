宸軒園粵菜海鮮中興店是一家新店知名的港式料理，位置在新店區公所捷運站附近
提供港式料理外，還推出尾牙桌菜跟年菜
2023年一眨眼又快接近尾聲，有需要尾牙聚餐跟年菜的趕快預約起來～
【目錄索引】
宸軒園在新店區中興路上
鄰近新店區公所捷運站，從1號出口步行過來約6分鐘
路邊及附近有收費停車場，搭車或自行開車過來都方便
用餐環境有一樓跟B1
一樓屬於開放式的座位區，旁邊有一間小包廂
B1的空間可以包場，可容納5桌左右
需要小團體聚餐，可以預約
有著私人的用餐空間，更保有隱私，用餐氛圍更加歡樂不受限
尾牙桌菜有兩種價位，這次吃的是$10,000價位的
另外也有年菜
▲和風鮮干貝
比較特別的是加入山藥、干貝再淋上開胃的和風醬汁，份量非常十足
有生菜還有花椰菜、米玉粒及小蕃茄，可以吃到多樣的時蔬
味道開胃又解膩
▲脆皮雞
這道是小麥吃桌菜比較少吃到的料理之一
外皮酥脆，口感香酥
肉質鮮甜保有咬勁，咀嚼時感受到散發出來的雞肉肉汁及香氣
▲金蒜蒸龍蝦
龍蝦肉質鮮美，很有彈性
滿滿的海味，散發著龍蝦自然的鮮甜滋味
粿仔條非常有Q勁，ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的，而且超入味
深獲好評
▲御膳佛跳牆
佛跳牆湯頭濃郁，裡面的食材非常豐富
可說是桌菜必備的一道料理
▲蒜香豬肋排
豬肋排加入香料及蒜酥，吃起來口感很豐富
肉質結實具有咬勁，鹹香入味
▲甘露蒸海魚
石斑超大一隻，放在盤中都覺得肉質非常厚實
上面擺放許多的蔥絲及些許辣椒絲
魚肉鮮嫩細緻，吸收到湯汁吃起來有著湯汁略鹹香滋味，但又能嚐到魚肉本身鮮美的風味
▲鮮蝦蒸米糕
米糕粒粒分明保有Q勁、香氣十足，且散發著香菇的香氣
蝦子新鮮、肉質脆彈鮮美
▲鮑魚燴烏參
鮑魚跟烏參切成大塊，吃起來很飽口，用料不手軟
襯底的青江菜有著脆口的口感
搭配著微濃稠的醬汁一塊吃，保有爽口及醬汁的風味
▲藥膳羊肉爐
好大一鍋羊肉爐
先上一鍋再加入高湯煨煮，倒入湯汁的畫面太療癒
羊肉有羊肉本身獨特的味道，但不會有腥羶味
肉質嫩口不乾柴也不會難咀嚼
湯頭非常好喝，而且喝得到香菜獨特的香氣
尤其這幾天天氣變涼，喝上一口暖暖的湯超暖胃又暖身
裡面加入超多種配料，有我非常喜歡的芋頭，口感鬆軟、濃郁的芋香
還有冬粉吸收到羊肉爐湯頭的精華，好吃
▲精緻甜美點
有黃金流沙球跟爆漿芝麻球
黃金流沙球跟爆漿芝麻球趁熱吃都會爆漿
黃金流沙球內餡柔滑綿密，有著濃郁的奶香
Q軟的外皮炸到酥中帶Q，再搭配奶香的內餡
讓人吃一個都覺得欲罷不能啊！
爆漿芝麻球有著超香濃的芝麻內餡，帶有香甜不甜膩的滋味
裹上大量的黑白芝麻，形成不同層次的芝麻風味
店內有多款港式經典飲品，像是港式凍檸茶、港式鴛鴦及小姊姊奶茶
有人之前就喝過小姊姊奶茶，都覺得很好喝
我則想來杯港式凍檸茶解解膩
貼心的是～港式凍檸茶還有提供「無糖」的選項，非常讚唷
齊聚一堂，一起以茶代酒～乾杯
▲寶島鮮果皿
飯後水果是青蘋果，青蘋果本身帶有酸酸甜甜的口感
灑上調味料及盤飾，帶點淡淡的鹹味，還有吃到微微的辣味
飯後食用超解膩
宸軒園尾牙桌菜CP值很高
料理美味且份量十足，不用擔心吃不飽
尤其甜點還能吃到美味的港式小點更加分
一年又來到尾聲了，許多人正緊鑼密鼓找尋尾牙的場所
趕快趁早預約起來
◆宸軒園粵菜海鮮（中興店）
地址：新北市新店區中興路一段141號
營業時間：11:00~14:30、17:00~21:00
電話：02-2915 6006
◆宸軒園粵菜海鮮（安民店）
地址：新北市新店區安民街86號
營業時間：11:00~14:30、17:00~21:00
電話：02-8666 0286
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