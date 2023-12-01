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山下公園拉麵 環境介紹

山下公園拉麵 點餐方式

山下公園拉麵 餐點介紹

山下公園拉麵一直是我的口袋名單位，位於金典綠園道的三樓，也是台灣第一個設置在百貨內的傳統市場。山下公園曾獲選全台年度十大拉麵，主打橫濱家系拉麵，湯頭跟麵條都可以一個人喜愛選擇，而且還可以免費加麵加飯一次，是必吃的台中拉麵推薦。▼山下公園位在第六市場裡，第六市場是室內的市場，而第六市場旁邊就是金典酒店，所以如果入住金典酒店的話，直接下樓就是第六市場身處的金典綠園道了。▼知道山下公園拉麵一直都是排隊拉麵，所以這次趁著平日一大早10點就來排隊，果然被我排到第一個！我就這樣看著店家從整間暗的到開始有人來整理準備，足足等了一個半小時。▼山下公園拉麵有一些規定，例如不能外帶、每人低消220元、用餐人數到齊後才能排隊…之類的，大家可以先參考下面的照片。▼我很喜歡山下公園的用餐環境，整體感覺很文青風，中間還有一棵大樹，Tiffany綠的磁磚桌面非常亮眼，搭配花磚尤為突顯。▼每一塊花磚顏色都不一樣，我這個花磚迷超喜歡，配上深淺兩種Tiffany綠色系，感覺店家也是很用心在裝潢這部份。▼另外桌上會有水杯和酒精噴劑，有需要的人可以自行取用。▼山下公園拉麵一共有24個座位，有吧檯區和高腳椅區，整體環境乾淨明亮，用餐起來非常舒適，重點還有冷氣超棒。▼原本想坐吧檯區看師傅煮麵的過程，但礙於想要拍照，所以選擇了另外一邊的吧檯區。▼山下公園是採用自助點餐機點餐，老實說我當天很緊張，因為是第一次來然後後面又一堆人在排隊等妳，壓力感瞬間爆棚，連菜單都沒好好看清楚就選了。▼麵條的軟硬度和湯頭的鹹度都可以依個人喜好選擇

醬油豚雞濃湯系列

▼我今天選的是醬油豚雞濃湯系列，麵條偏硬、日本鹹度。光看到這樣的擺盤我眼睛都亮了，上面有海苔、煙燻梅花叉燒、炙燒五花肉叉燒、舒肥雞肉、溏心蛋、鵪鶉蛋、蔬菜超級多樣，看起來非常澎湃。▼溏心蛋很不錯，半熟的蛋黃搭上拉麵超好吃。▼第一次看到拉麵裡面有鵪鶉蛋的，而且還一次給了3顆，跟拉麵本身也沒有衝突的感覺。▼煙燻梅花叉燒吃起來不會太柴，有煙燻香氣滿加分的。▼舒肥雞肉也很棒，口感軟嫩又多汁。▼喜歡吃肥肉的人絕對會愛炙燒五花肉叉燒，油滋滋的油脂加上炙燒，一入口炙燒的香氣跟五花肉的油脂完全充滿整個口腔。搭配拉麵一起吃比較不會膩，但不得不說真的很香很好吃。▼湯頭的部份是以濃醇豚雞濃湯為基底，搭配自家熬煮的醬油底汁，再搭配自製香味雞油，喝起來濃郁純香。我選的是日本鹹所以喝起來會稍微再更鹹更濃一點，店家可以提供加湯加麵一次，我覺得可以留一些湯然後搭配白飯一起吃一定超好吃。▼麵條的話我很喜歡，我自己喜歡硬一點的麵條，山下公園使用的麵條能夠完全沾附湯汁，所以麵條吃起來很有味道。

海老燒餃子

山下公園拉麵 交通位置怎麼去

▼跟想像中煎餃完全不一樣，送上來之後看到的是底層的冰花，淋上日式美乃滋再撒上柴魚粉，旁邊再擺上一小撮蔥花，視覺滿分。▼內餡有豬肉、蔬菜跟一尾蝦仁，我覺得口味上吃起來是鮮味多過於鹹味，味道上是偏清淡一點的，但整體是好吃的，尤其是焦脆的冰花我超喜歡。▼我入座後大約半小時就客滿了，離開時還有超多人在排隊，平日都這樣了，假日還得了。以整體口味來說是我會想再回訪的台中拉麵，但真心推薦要平日去，拉麵口味選擇很多，下次會想再試試其他拉麵。

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