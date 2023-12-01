此遊記為花見團子造訪「新北市美術館 游人如織展覽」 (造訪日期 : 2023/11)
新北市美術館 「游人如織」展覽 2023-11-10~2024-03-03
《新北市藝遊》景點推薦
新北市美術館 游人如織
地址 : 新北市鶯歌區館前路300號
時間 : 2023/11/10~2024/03/03
《新北市藝遊》11月份又出刊了，這次特別介紹了開幕不久的「新北市美術館」又盛大推出新展覽了，展覽以「游人如織」命名，展覽期間從2023/11/10到2024/03/03，吸引對藝文活動十分喜愛的團子特別前來看展。「游人如織」除了豐富的展覽，還有跨領域導覽及系列主題講座，有興趣的朋友也可報名參加。
「游人如織」展，特別邀請 11 組來自海內外各地的藝術家，鄭桑溪、古爾努爾・穆卡扎諾娃、她的實驗室空間集（陳侑汝 X 區秀詒）、謝牧岐、黃海欣、加藤 翼、李傑、楊圓圓、潘濤阮、書寫公廠、于一蘭，展現從「遊客/游人作為主體」、「觀看之道與地景的建構」、「奇聞軼事」、「關係性空間與共同體」四個面向，重新審視人類和物質流動的狀態，用自己的表現方式呈現出遊客於旅行中遭遇的景觀的不同視角，試圖擴展探索全球流動狀態的相互關聯性和複雜性。團子對其中一些作品印象深刻，特別分享給大家。
首先由台灣的藝術家鄭桑溪帶我們來到九份，黑白的攝影作品是其在1959-1966年間所拍攝的「九份系列」，紀錄了九份尚未成為熱門觀光景點之前的歷史樣貌，可以看到九份山城與登山客活動呈現的自然與人文景觀，著實珍貴。
來自日本的藝術家加藤翼也展出《束縛之歌》系列的錄像作品，邀請美國、日本、南韓的3組樂手，樂手的雙手必須用繩子綁著演奏各自的國歌，因綁著的手讓樂曲演奏增加困難度，而重新詮釋樂曲的可能性。現場也有爵士鼓及電子琴和綁手的繩子，觀覽者也可以自行挑戰看看呦。
走進此展間立刻被繽紛美麗的纖布所吸引，來自哈薩克的古爾努爾·穆卡扎諾娃藝術家，製作一大張傳統慶祝婚禮及喜慶場合的哈薩克纖布，如同地圖一般，纖布上刺繡非常細緻，但只透過大頭針來固定織布，象徵者現在人與人的交際往來，看是緊密但又可能隨時脆弱瓦解。
書寫公廠的《又是國王叫我騙子,客人叫我醫生的一天》，展出一位走訪南美、東南亞、台灣各地的密醫，關注的不是生理疾病，而是人 類的社會生了什麼病，可以看到點滴架上有許多遊記般的處方簽，讓來到診所的訪客可以選擇自己喜愛的處方籤再用縫線把製作成一本冊子，並散播出去。
于一蘭藝術家的《表情符號織墊》造型可愛又討喜，只要脫掉鞋子就可以入坐，可以輕鬆愜意的和夥伴好友聊天交流，或是靜靜的欣賞《喔，親愛的》巴瑤人的生活景象作品。
喜歡藝術和看展覽的朋友，不妨規劃來「新北市美術館」走走，「游人如織」展品超多超豐富，還有跨領域導覽和系列主題講座，快來親身體驗，更多活動訊息請至新北市美術館官方網站與粉絲專頁查詢。
另外，想要了解新北市最完整各項的藝文活動，可以先到遊客中心拿去「新北市藝遊」，可以獲得最新新北市各種藝文資訊。
❖跨域導覽❖
跟著不同領域的專業工作者，一起探索原來展覽還能這樣看！
集合地點：新北市美術館藝術街坊服務台
【策展人專場】謝豐嶸│「游人如織」策展人
日期：112/11/25，14:00-15:00
【當代藝術】蔡明君│東海大學美術系助理教授
日期：112/12/9，14:00-15:00
【創齡】周妮萱│七分熟創齡資訊行動平台共同創辦人
日期：113/1/6，10:30-12:00
*50歲以上樂齡觀眾優先
【人類學】陳懷萱│百工裡的人類學家共同創辦人、台大創新領域學士學位學程專案助理教授
日期：113/1/27，14:00-15:00
❖系列主題座談❖
⭓ 如何想像「我們」？
日期：112/11/10，15:00-17:00
地點：新北市美術館藝術街坊C5展間
主持人：謝豐嶸（策展人）
與談藝術家：古爾努爾・穆卡扎諾娃（Gulnur Mukazhanova）、加藤翼（Tsubasa Kato）、于一蘭（Yee I-Lann）
在文化、歷史及人口不斷移動交流的時代，單一、固著的認同已然消逝，隨之而來的是如同複數般交織混雜的認同想像。本場講座由參展藝術家于一蘭、加藤翼及古爾努爾・穆卡扎諾娃分享各自創作對於國族、共同體及主體的反思與鬆動。
※本場備有中英翻譯
⭓ 旅行，吟唱一部時空流動誌
日期：112/12/10，14:00-15:00
地點：新北市美術館藝術街坊C3多功能空間
主持人：謝豐嶸（策展人）
與談藝術家：陳侑汝、區秀詒
「她的實驗室空間集」自2020年開始發想「如果，家族旅行」（If, a Family Trip）系列創作，本場講座將分享藝術家此一系列創作，及其最新作品〈家族飛行計畫〉。
⭓ 獨立出版作為行動方案
日期：112/12/16，14:00-15:30
地點：新北市美術館藝術街坊C3多功能空間
主持：江家華（雜誌現場、接下來工作室創辦人）
講者：Kyung Yong Lim（The Book Society創辦人）、張紋瑄（藝術家）
在資訊爆炸、數位當道的時代，紙本出版對我們的意義是什麼？本場講座由韓國出版社Mediabus暨獨立書店The Book Society創辦人Kyung Yong Lim及參展藝術家張紋瑄（藝術公廠）對談，分享獨立出版在不同國境及社會脈絡之下，所開展的行動與實踐方案。
※本場備有中韓翻譯
⭓ 寫生如何回應歷史與日常？
日期：113/1/14，14:00-15:30
地點：新北市美術館藝術街坊C3多功能空間
主持：沈裕昌（東海大學美術系助理教授）
與談藝術家：黃海欣、謝牧岐
本場講座由參展藝術家黃海欣及謝牧岐對談，分享繪畫、寫生如何成為他們回應生活日常，甚至是對藝術史及繪畫本質的思考。
【相關連結】
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