此遊記為花見團子造訪「新北市美術館 游人如織展覽」 (造訪日期 : 2023/11)



新北市美術館 「游人如織」展覽 2023-11-10~2024-03-03

《新北市藝遊》景點推薦







新北市美術館 游人如織



地址 : 新北市鶯歌區館前路300號

時間 : 2023/11/10~2024/03/03



《新北市藝遊》11月份又出刊了，這次特別介紹了開幕不久的「新北市美術館」又盛大推出新展覽了，展覽以「游人如織」命名，展覽期間從2023/11/10到2024/03/03，吸引對藝文活動十分喜愛的團子特別前來看展。「游人如織」除了豐富的展覽，還有跨領域導覽及系列主題講座，有興趣的朋友也可報名參加。

「游人如織」展，特別邀請 11 組來自海內外各地的藝術家，鄭桑溪、古爾努爾・穆卡扎諾娃、她的實驗室空間集（陳侑汝 X 區秀詒）、謝牧岐、黃海欣、加藤 翼、李傑、楊圓圓、潘濤阮、書寫公廠、于一蘭，展現從「遊客/游人作為主體」、「觀看之道與地景的建構」、「奇聞軼事」、「關係性空間與共同體」四個面向，重新審視人類和物質流動的狀態，用自己的表現方式呈現出遊客於旅行中遭遇的景觀的不同視角，試圖擴展探索全球流動狀態的相互關聯性和複雜性。團子對其中一些作品印象深刻，特別分享給大家。

首先由台灣的藝術家鄭桑溪帶我們來到九份，黑白的攝影作品是其在1959-1966年間所拍攝的「九份系列」，紀錄了九份尚未成為熱門觀光景點之前的歷史樣貌，可以看到九份山城與登山客活動呈現的自然與人文景觀，著實珍貴。

來自日本的藝術家加藤翼也展出《束縛之歌》系列的錄像作品，邀請美國、日本、南韓的3組樂手，樂手的雙手必須用繩子綁著演奏各自的國歌，因綁著的手讓樂曲演奏增加困難度，而重新詮釋樂曲的可能性。現場也有爵士鼓及電子琴和綁手的繩子，觀覽者也可以自行挑戰看看呦。

走進此展間立刻被繽紛美麗的纖布所吸引，來自哈薩克的古爾努爾·穆卡扎諾娃藝術家，製作一大張傳統慶祝婚禮及喜慶場合的哈薩克纖布，如同地圖一般，纖布上刺繡非常細緻，但只透過大頭針來固定織布，象徵者現在人與人的交際往來，看是緊密但又可能隨時脆弱瓦解。

書寫公廠的《又是國王叫我騙子,客人叫我醫生的一天》，展出一位走訪南美、東南亞、台灣各地的密醫，關注的不是生理疾病，而是人 類的社會生了什麼病，可以看到點滴架上有許多遊記般的處方簽，讓來到診所的訪客可以選擇自己喜愛的處方籤再用縫線把製作成一本冊子，並散播出去。