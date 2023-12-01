蘆洲喝一杯可以去哪？這間匯集 蘆洲熱炒、蘆洲串烤、蘆洲居酒屋 為複合式概念店的【蘆洲MK燒烤居酒屋】是間不能錯過的蘆洲聚會場所（酒場），重點還有活跳跳的泰國蝦及活魚海鮮料理。

光是能吃到鮮美泰國蝦配上生啤，就覺得超級滿足對味！此外，除了超過十種以上的啤酒品牌，還提供了調酒、燒酒、Asahi生啤及黑啤、烈酒，oh~這今夜想怎麼微醺，怎麼放鬆，相約朋友來mkizaka【蘆洲MK燒烤居酒屋】chill一下就知道~



蘆洲MK燒烤居酒屋，蘆洲聚會推薦酒場詳全文

大口吃肉、大口喝酒是不少人在周末或是下班最想做的事，跟三、五好友相約居酒屋或是熱炒店乾一杯、暢聊廢事或是噴些垃圾話，又或是和好兄弟、好姊妹細吐內心話，卸下心房及偽裝面具

在【蘆洲MK燒烤居酒屋】可以很痛快的大吃大喝，暢快抒發，MK提供多元的料理、多類的酒款，可以滿足不同人的喜好及口味，重點好吃價格又公道，不時還有些優惠及酒促活動，是間可以讓人很放鬆及沒有壓力的聚會好店。((警語：開車不喝酒、喝酒不開車，未滿18歲請勿喝酒))



【蘆洲MK燒烤居酒屋】就位在蘆洲長榮路上，捷運新蘆線搭到蘆洲站，步行不用8分鐘的路程，話說蘆洲長榮路美食餐廳也很多，但MK每到夜晚總是匯集了不少人潮，舒適又令人放鬆的環境，配上美味的佳餚，真的會讓人三不五時就想約一下，營業時間也開的比較晚，讓聊天、小酌比較沒有時間上的壓力。

【MK燒烤居酒屋-蘆洲店】

地址：新北市蘆洲區長榮路698號1樓

預約：02-2288-7658

時間：週日～週四 17:00-01:00

週五、週六 17:00-02:00

週一公休

FB粉絲團：https://www.facebook.com/mkizaka

IG粉絲團：https://www.instagram.com/mk_izakaya_luzhoudian/

基本最後加點時間為11:30 (視當日營業情況調整)

【蘆洲MK燒烤居酒屋】有兩桌室外座位，癮君子可以優先選擇，周邊是有路邊臨停的車格，不過若要來喝一杯可就別開車囉！

((警語：開車不喝酒、喝酒不開車，未滿18歲請勿喝酒))



店門外四個超有戲的酒桶，道出了不少想喝兩杯的人的心聲啊！這酒桶也真的太好拍～非常有創意，感覺都是身邊酒友們會說的話～XD



一走進店內這可壯觀了～整大面的海尼根啤酒牆，這應該有超過百瓶的玻璃瓶了吧，搭配燈光效果好華麗



這面啤酒牆堪稱是店內的網美牆，實在非常壯觀，仔細看裏頭還有放水唷！一開始還以為是完全沒開過的啤酒～



【蘆洲MK燒烤居酒屋】的店內不大，但卻很有氣氛，帶有點熱炒、燒烤店接地氣的輕鬆感，又結合了點夜店風的chill FU~



廚房就在最深處，但店內並不會有很重的油煙碳烤味，桌位間也很寬敞，不會讓人感到有壓迫感



一旁還有半包廂式的設計，如果想約會或是隱密一點，可以把窗簾拉上，這樣的空間使用彈性很多，也把空間發揮到最大化



【蘆洲MK燒烤居酒屋】還有其中厲害的地方，除了熱炒、燒烤外，就是還有新鮮的海鮮料理，像是活魚、泰國蝦..等，店內可以看到整櫃的魚缸，



活跳跳的泰國蝦就在裡頭游啊游~而且好肥好大隻~



就座後開始點餐，可以看到MK的菜單真的是琳瑯滿目，這可能一周來吃都可以吃到很不一樣的菜色，一天海鮮、一天燒烤、一天熱炒、一天日式、一天台式，怎麼吃也不會膩的感覺



線上即時菜單

菜單的分類也很一目了然，串燒類、烤物類、蔬菜類、海鮮類、熱炒類，還有生食、冷盤及炸物類，在來就是醒酒必備的湯品。還有MK是不收服務費的！(佛心來著的~) 如果自帶酒是要收開瓶費，MK的酒款很多，單價也不貴，在裡面點就可以囉！

仔細看菜單的品項，有很多特殊的料理，除了泰國蝦之外，像是胡椒鳳螺、膝軟骨、口水雞、澎湖來著的墨魚香腸、飛魚卵香腸、北海道干貝、烤生蠔、花枝生魚片..等 結合了台式、日式料理及海鮮居酒屋的特色。



MK 的店內氣氛不時都會讓人會心一笑，感覺就是間很活潑、親和力十足，讓人放鬆的一間店，目前店內的活動是生啤特價、壽星特調或拼盤，以及送秋刀魚活動~有符合資格可別忘了提醒店家！



來看看這整櫃整櫃的冰箱～酒種真的好齊全～不像很多熱炒店都以台啤為大宗~



多達十多款以上不同卻也常見熱銷的酒款，從台啤經典到18天，海尼根、百威、BAR到雪山，連Corona都有，提供了對啤酒不同喜好的客群



另外還有燒酒，這是一款台製的水果燒酒，酒精濃度平均在 9-10%左右，水果都是採用台灣本土水果，想來個炸燒啤，快速進入微醺狀態，是很不錯的選擇



不喝酒想來點飲料當然也有不少選擇，果汁、茶類、可爾必思，大大瓶的提供



想來點刺激的【蘆洲MK燒烤居酒屋】還有提供調酒，整盤6杯，這樣的價格真的很佛心，聽說B52很多人推薦，若是有壽星，可以點個一盤做生日酒很不錯！忽然好久沒有喝長島冰茶的感覺，改天想來試試～



有生啤總是想先點來過癮，現壓的Asahi辛口白生啤，很喜歡辛口啤酒的清爽感



其實辛口的「辛」並非辣的意思，而是不甜的語意，指的是口感更為純粹，SUPER DRY是朝日啤酒在1987年推出的啤酒新風味，由於殘糖量較少，啤酒的麥香、啤酒香與苦味就會更鮮明，因此給人喝起來有種沁涼、清爽透徹的感覺，



且Asahi辛口生啤的泡沫細緻，入口綿密，喝起來相當順口，一口飲下的那一刻就會忍不住〈啊~〉暢快舒爽的fu~，



而且這啤酒杯也未免太可愛了吧！你說天長我說“遞酒”老闆還用心挑選這樣特色的酒杯，可見對飲酒文化很有共鳴，也感受的到很用心在經營。連器皿的小細節也能帶給顧客會心一笑的深刻印象。



不一樣的杯子還有不同的文字，讓聚會增添了不少話題及笑料～這杯子真的好好拍，應該很多網美都會來留念一下。此刻餐點也陸續上桌囉～



從左到右分別是【碳烤豬豚肉】、【鹽烤櫛瓜】、【鹽烤板腱牛肉串】每份都是兩串～烤的好美～好香～



烤串的品質很好，肉也不會少少又乾巴巴的～



【碳烤豬豚肉】軟嫩結實的口感，還帶有些許的油脂香氣，外頭有點焦脆感，但肉質相當彈嫩，烤的非常好吃



【鹽烤板腱牛肉串】一般會覺得板腱肉會偏比較硬、帶多筋，不過這次吃的板腱牛比較嫩，口感很好，烤差不多六到七分熟，尾巴帶有點筋還算好咬，且愈嚼愈香~雖說是鹽烤，但也不會很鹹甚至掩蓋牛肉的香氣，保有了牛肉本身的好味道。



【鹽烤櫛瓜】超愛吃烤櫛瓜，非常推薦 ，而且櫛瓜是厚切的~好有口感



多汁不軟爛，最愛這種帶有清脆口感的櫛瓜，吃起來保水清爽，淡淡的瓜甜味~也平衡了吃串烤的重口味



【鹽烤松板串】有黃金六兩之稱的松阪豬，可以說是豬肉的稀珍部位~也是本身最愛吃豬肉的部位



直挺挺的兩串松阪豬，還是有厚度的，好好吃，口感瘦而不柴，且嫩中帶脆彈，扎實的肉質甜美而不膩、



吃起來有嚼勁，還帶有肉香味，一點點的碳烤油脂，更增添了口感上的層次，而且我發現，MK的串烤其實保留了大多食物的原味，不會用過多的烤醬。



【酒蒸蛤蠣】在鮮綠蔥花的點綴下，酒蒸蛤蠣風味十足，帶有點米酒的海味撲鼻而來~



蛤蠣非常飽滿多汁，好鮮甜~調味的很剛好，也不會過鹹，基本上就是蛤蠣本身的鮮味，而且湯幾乎沒有沙，可以當蛤蠣湯喝了~



【鹽烤大鯖魚】烤得非常恰恰的大鯖魚~附上了檸檬及胡椒標配~看起來就好嫩好好吃~下酒必點菜無誤~



外皮焦酥、魚肉又嫩又細緻，尤其鯖魚不怎麼帶刺，很好入口~也可以吃很久~烤的不會太乾，超喜歡外表有點脆脆的口感~



【招牌鹹豬肉】據說這道是MK必點熱門菜，所以一定要來吃吃看，烤的好美~而且份量十足



豬五花由瘦到肥均勻分布，而且切的好整齊！說是招牌果然值得ˊ推薦，這鹹豬肉不會非常死鹹的那種，也沒有過重的煙燻味，能品嘗到豬肉特有的香～肉質也很彈嫩，不乾不柴~非常好下酒，



肥瘦均勻入口，不會難咬，反而相當有彈性，外皮脆香，加上薄薄脂肪層香氣及淡淡的芝麻香，非常好吃~



搭配生洋蔥一起入口，洋蔥微嗆的味道，綜合了鹹豬肉的鹹味~口感更加不同了~搭洋蔥更加唰嘴開胃~



雞肉料理系列【照燒雞肉】+【香酥雞皮】一開始上來還以為我點錯了~怎麼會有甜不辣~



哈哈哈~是店家很貼心地將照燒雞肉切塊~看起來好Q彈~



照燒雞相當嫩Q不乾柴，帶有點鹹甜鹹甜的照燒醬塗得恰到好處，不膩口也不會過重，雞肉很厚實，但卻是嫩的唷！



【香酥雞皮】這好吃～外表有夠酥脆～像餅乾一樣，裡頭雞皮的軟香油脂噴發，愈嚼愈香，這要趁熱吃才不失美味



休息片刻，今日重頭戲胡椒泰國蝦上桌～



忍不住相機先吃了～天啊～好久沒在市區吃到泰國蝦了～



【胡椒泰國蝦】稱斤兩的，這大份的約九隻，好肥美，開背去頭都處理的很專業，香氣一陣撲鼻而來，唾液不自覺狂分泌，又可以多喝兩杯了～



MK 活跳跳的泰國蝦質量非常好，大隻而且飽滿，不只料理的味道非常好~蝦子也好好吃~



瞧瞧這蝦頭的蝦膏~~~好甜好鮮美~



蝦肉Q彈超甜~胡椒味拌下去微微辛辣的感覺好過癮~但又不失泰國蝦本身的鮮甜味~真的是必點，重點價格非常親民。



忍不住要再喝一杯~生啤配上泰國蝦，真是絕配~



蝦蝦控注意，來【蘆洲MK燒烤居酒屋】除了泰國蝦之外，還有甜美的大草蝦~



【鹽烤草蝦】這盤大份的草蝦 CP值非常的高，目測數來大約12隻，光看就好大好新鮮的感覺~



邊吃邊剝蝦的結果，頓時覺得自己有強迫症了，新鮮的蝦子殼就是特別的好剝，有些烤得比較酥的地方連殼都可以吃了~蝦肉本質好好吃，鮮美Q彈又甜，這樣邊聊天邊吃感覺好幸福好愜意~



夜夜笙歌、長夜漫漫，這個夜晚在MK不僅享受到美食的幸福感，還有愜意的放鬆感~



話說【蘆洲MK燒烤居酒屋】對喜歡下班喝一杯、沒事跟三、五好友聚會小酌的版主來說是相當推薦的酒場居酒屋，除了提供豐富的菜色，對不論是想吃熱炒、串烤、炸物，或海鮮、泰國蝦，甚至偏日式的料理，確實可以滿足口腹之慾，即便只是點個下酒菜喝兩杯也不會備感壓力。

MK多元料理的經營方式，很符合不同族群、不同心情的顧客，今天是想聚餐、慶生、聊天或是約會，都很適合，還有那帶有點夜店氛圍及有趣的小細節，讓吃頓飯變得更加有趣。有多久沒跟親朋好友聚聚了~有機會不妨大家約起來，放下手機與好友面對面聊聊天，感受那「人」的溫度及熱情，增進情感交流，生活會變得更有熱度及動力唷！

((警語：開車不喝酒、喝酒不開車，未滿18歲請勿喝酒))

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【MK燒烤居酒屋-蘆洲店】

地址：新北市蘆洲區長榮路698號1樓

預約：02-2288-7658

時間：週日～週四 17:00-01:00

週五、週六 17:00-02:00

週一公休

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