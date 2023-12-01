「衛屋茶事」位於台南市北區富北街，一棟木造町屋，建於日治時期大正與明治交替的 1920年代，建築外觀採「原貌修復」，具有歷史感的深邃之美被保存下來。和式房間菱形借景窗，引進自然採光，以框景的手法向自然借景。抹茶道、和菓子，以三口半的茶與一點菓子，在這一方茶室，各自體會安好知足。



「衛屋茶事」門牌地址台南市北區富北街74號，距離台南火車站前站不到 400公尺，步行約 5分鐘可達，只是按照地址找，保證找不到，因為富北街上看不到這個門牌。正確地找法是先找到燕賓大旅社 (富北街84號)，再從燕賓大旅社隔壁的印尼小吃店旁的小巷進入。



「衛屋茶事」一棟木造町屋，建於日治時期大正與明治交替的 1920年代，根據店家的說法這棟百年老屋當年是間宿舍。



「衛屋茶事」採取「原貌修復」，建築外觀具有歷史感的深邃之美被保存下來，而建築的編竹夾泥牆面，在修復過程中特意部份裸露，供民眾參觀與教學使用。



「衛屋茶事」房屋構造呈長形，一側有天井庭院，天井庭院前方有一道門，筆者(夫子) 個人猜測，這應該是町屋原有的正面，因為正面被鐵皮屋擋住，才改側門出入。



絕美幽靜庭院，非常適合拍照。



「衛屋茶事」經常性舉辦日本初級抹茶道課程，並由「表千家」橋本老師授課，天井庭院以園藝造景，佈置為茶庭「露地」(客人進入茶室之前所必須經過的空間)，並放置石缽盛水供客人洗手，作為世俗世界與心靈綠洲的過渡帶，來到這需將世俗的一切放下，具有洗滌心靈之意。



坐在「緣側」欣賞庭園，也是寫意。



茶室有一個特色，那就是入口非常狹小，稱作「躙口」行 (標準規格是寬一尺九吋五分，高兩尺兩寸五分)，進出需跪著膝。這樣的設計使得武士們也必須像所有老百姓一樣低頭屈膝才能進到茶室之中，且無法帶刀入內，須將刀器懸掛於外才能進入，展現出茶室之中眾生平等、沒有身分地位貴賤差別的茶道思想。



走進茶室，先在「床之間」拜見字畫 (掛軸)，欣賞主人用心布置的花草。茶道隨著二十四節氣，除了挑選季節花，還必須含苞待放，寓含祝福之意。



床之間，又稱凹間、壁龕，茶室主人特別擺放一些茶具供客人欣賞。



兩尊精巧的雛人形是日本女兒節 (西曆3月3日雛祭) 的重要擺飾，正面看男右女左，分別是穿著衣冠束帶的天皇及穿著厚厚的十二單衣的皇后。



「衛屋茶事」採自由入座，客人可以自行挑選喜歡的地方坐，最底間是一個非榻榻米的長桌座位。



「風爐」材質有唐銅、鐵工鍛打或陶器，爐內置炭火，以加熱放置爐上煮水的釜。



和式 (榻榻米) 房間，樸實與簡約的菱形借景窗，除了有引進自然採光、保持良好的通風的功能，也以框景的手法向自然借景。



「衛屋茶事」主要提供抹茶、綠茶等飲品與羊羹、紅豆、宇治金時、和菓子等日式糕點甜品，鹹食有飯丸、野菜湯麵與細烏龍麵，每人低消為任點一樣餐點。



抹茶道、和菓子，以三口半的茶與一點菓子，在這一方茶室，各自體會安好知足。



紅豆、白玉湯圓與抹茶寒天凍，淋上現刷薄茶，完美組合的傳統薄茶宇治金時 (「宇治」原指宇治抹茶，「金時」原指名為「金時豆」的紅豆，後來演變為指以砂糖煮調過的紅豆)。



衛屋茶事

地址：台南市北區富北街74號

電話：無

營業時間：中午12:00 - 晚上19:00 (週三公休)

注意事項：入店需脫鞋，不開放10歲以下孩童入內，有低消要求，一人任點菜單一項。

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