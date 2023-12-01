迎來2023年的秋冬季，最近天氣變化真的很大；忽冷忽熱的時節真的很容易受寒～但就是因為這樣的天氣，非常適合吃一頓熱呼呼的火鍋，松山區有一間霓虹復古風的火鍋專賣店，這家肉吞俱樂部火鍋餐廳位於松山南京東路上，距離捷運南京三民站步行約10分鐘的距離，特色是極具港式復古風的裝潢店內的火鍋湯底共有6種可以選，有天香蒙古鍋、十全藥膳鍋、四川麻辣鍋、剝皮辣椒雞湯和牛奶湯等鍋底，開放式廚房可以看到現切的肉品及海鮮，除了火鍋以外還有神秘薯條跟甜米糕等炸物小點，店內還有飲料機跟各式醬料可供自行取用，跟朋友或全家人來享用都十分適合
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|文章索引
肉吞俱樂部火鍋專賣店內環境
肉吞俱樂部火鍋專賣飲料機及醬料區
肉吞俱樂部火鍋專賣菜單
○海陸雙併$450
○甘醇牛奶湯加價$100
○肉吞雙併$430
○四川麻辣湯加價$80
○月見油葱飯$25
○南門手工蛋餃$65
○神秘薯條$150
○甜點可可冰淇淋、紅豆紫米粥（二選一）
個人意見
肉吞俱樂部火鍋專賣—台北松山區本部
地址：台北市松山區南京東路五段123巷1弄8號
電話：02-3765-1368
營業時間：週一~週五15：30~22：00週六週日12：00~22：00
※用餐時間限時90分鐘，共鍋需加點至$200※
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肉吞俱樂部火鍋專賣店內環境
肉吞俱樂部店內裝潢極具特色，店外是濃濃的港式復古風裝潢，牆上掛著一些卡通的畫作很是有趣，店裡燈光的搭配又很像是在夜店吃火鍋一樣，有單人座位也有四人座位，而且座位跟座位之間都有一定的距離很寬敞，用餐的時候不會覺得很壓迫
除了四人座也有一個人就可以吃火鍋的單人座位，座位之間都很寬敞不會太過擁擠，這點我很喜歡，桌上的空間也很夠，不會上完菜之後手都沒地方擺
肉吞俱樂部火鍋專賣飲料機及醬料區
提供檸檬紅茶以及無糖日式煎茶，醬料葱、蒜、辣椒、醬油等而且醬料區都有蓋上蓋子很乾淨衛生, 比起其它火鍋店肉吞俱樂部的醬料較為基本，但對於我們來說算是還行！至少不會有選擇障礙
肉吞俱樂部火鍋專賣菜單
用餐方式是先選湯頭再選主食、副食，套餐皆附基本湯底、菜盤、副食還有甜點，價格從300~900不等，最貴的海鮮總匯也不超過一千塊，鮮熬蔬菜湯為基本湯底，其他十全藥膳湯、天香蒙古湯、四川麻辣鍋、剝皮辣椒雞湯和甘醇牛奶湯，就需要加價才能升級，如果第一次來嘗試的人，建議可以先喝喝看他們的蔬菜湯喔～想知道一間火鍋店好不好，基本湯底就能喝出店家的用心程度
○海陸雙併$450
愛吃海鮮跟想吃肉的很推薦點海陸雙併, 肉類三選一（牛五花、豬五花跟羊雪花）還有蛤蜊、鯛魚和鱸魚，有的魚片會有腥味，特別推一下肉吞俱樂部的鯛魚和鱸魚除了有厚度以外還很新鮮，下鍋搭配牛奶鍋魚肉吃起來很鮮甜，配上牛五花營養均衡又美味，而且每份火鍋都附有很豐富的菜盤除了高麗菜還有菇類、南瓜等當季新鮮蔬菜而且份量算蠻夠的
很新鮮的海鮮盤蛤蜊、鯛魚和鱸魚，而且魚肉各有四片很新鮮
油脂均勻的牛五花是來自美國的胸腹肉油花較多口感不柴不膩，喜歡肉品帶點油花的好選擇
很豐富的菜盤除了高麗菜還有菇類、南瓜等當季新鮮蔬菜，特別的是還有金針花，這是一般火鍋店比較少出現的。看來肉吞俱樂部對於菜盤有下足功課
○甘醇牛奶湯加價$100
這次點了小孩跟我都很喜歡的甘醇牛奶湯，除了牛奶的高湯還附上一片起司可以自行擺放，看是要先擺進湯底裡增添湯頭的風味，或是等料煮好後在擺上菜肉上面搭配食用都很不錯
○肉吞雙併$430
推薦給喜歡吃肉的人，上選牛五花、五花豬、自然羊雪花三種肉品可以選擇二種，選了牛五花和五花豬兩種肉品，肉片的薄度剛剛好，不用過多咀嚼，搭配四川麻辣湯的鍋底，下鍋涮兩下不用等很久就熟了，配上一碗白飯馬上光吃吃
兩種佈滿油脂的雪花牛和豬肉一次滿足，肉片不厚很適合涮火鍋，煮到忘記把肉撈上來也不會過老
○四川麻辣湯加價$80
喜歡吃辣跟吃肉肉的，我推薦點四川麻辣湯來涮肉，採用魔鬼椒等辛香料翻炒而成的四川麻辣湯，吃起來帶有麻辣的香氣而又不過辣，平常吃小辣的人都可以品嚐
○月見油葱飯$25
附食除了白飯、烏龍麵、王子麵、蛋跟冬粉可免費選購，在這雞蛋很貴的時候，有一顆月見蛋配上油葱的月見油葱飯25元的價格也很可以，尤其戳開月見蛋看著蛋汁流下來的時候看起來好美味
○南門手工蛋餃$65
不是一般市售的冷凍蛋餃而是採購至南門手工製造的手工蛋餃，薄薄的金黃色蛋皮加上新鮮黑豬後腿絞肉內餡讓平常不太吃蛋餃魚餃的我也覺得美味，鍋物特別加購區南門手工蛋餃+三記魚餃和紙豆皮只要100塊，蠻建議喜歡火鍋料的點選
○神秘薯條$150
炸至金黃酥脆的神秘薯條份量給的蠻多的，之所以叫神秘薯條是因為撒上肉吞俱樂部自製的特調粉，酥脆的薯條配上特調粉，吃起來酥脆有點甜又有點酸，小孩超喜歡
○甜點可可冰淇淋、紅豆紫米粥（二選一）
每份鍋物還有含甜點一份，吃完鹹食已經習慣來份甜食，可可冰淇淋跟紅豆紫米粥可以二選一，兩種都不錯，可看自已的喜好做選擇
個人意見
整體用餐環境跟服務態度都不錯，交通建議搭乘捷運前往。因為離捷運站南京三民站蠻近，可以省一筆停車費XD，再來松山區附近也有蠻多景點可以帶小朋友消耗時間，吃完可以去台北小巨蛋晃晃，肉吞俱樂部也離民生社區很近，中餐吃完還能去民生社區喝個咖啡～享受一下寧靜的假日，讓假日都可以是美滿的一天！！另外，此次用餐個人最推薦海陸雙併，首先有魚有菜又有肉XD，關鍵是魚肉有兩種而且各有四片，有時候一般的涮涮鍋魚肉都會有腥味，想吃但點了以後吃到又覺得有魚腥味，肉吞俱樂部的我覺得頗為新鮮，還有一些特殊小點，是會考慮再訪一家火鍋店
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