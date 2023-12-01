今天來到這家就在松山文創園區松菸附近的日式洋食料理鳥作洋食，距離捷運市政府站和國父紀念館站走路約15分鐘的距離，吃完還可以到松菸裡面散散步或逛展，特色是使用在地食材，日式料理結合西方烹煮元素，不使用半成品堅持手作，主要販售牛肉漢堡排、歐姆蛋咖哩飯、義大利麵、排餐為主，店內還有手作麵包和手工甜點，也有單人套、雙人套餐和四人套餐，平日還有商業午餐，這天禮拜六一開店到的時候門口就有幾組等待的客人，強烈建議要事先訂位（文末有菜單）
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文章索引
鳥作洋食
地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷16弄2號1樓
電話：02-2756-7966
營業時間：11:30~15:30;17:00~20:30
線上訂位
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※12歲以上低消180元，訂位人數到齊方能入座，平常不限時，客滿限時90分※
檢視較大的地圖
鳥作洋食店內環境
隱藏在松菸巷弄中的鳥作洋食，店內寬敞明亮，擺設裝潢都有一種日式餐廳的感覺，座位數量沒有到很多，所以建議要提前訂位
今天點的是饗樂雙人套餐$1380, 有一道沙拉、開胃菜，兩份主食，一份手作甜點跟兩杯飲料，很適合兩個人共食
（有的餐點是加價升級的喔！）
○炭烤雞肉凱撒沙拉$280
這道炭烤雞肉凱撒沙拉份量十足，大塊的炭烤過的雞胸肉就有好幾片，裡面還有小蕃茄、麵包丁跟堅果特別的是裡面還有醋漬蘋果，再撒上帕達諾起司，整體除了清爽開胃也很營業均衡
○酥炸薯塊佐松露美乃滋$200
開胃菜這邊出現選擇障礙，有好幾道都想要點來吃吃看，最後還是點了女兒喜歡的薯塊，酥炸後的薯塊外脆內軟，搭配上香氣十足的松露美乃滋真的是絕配
○北海道干貝明太子小寬麵$380
特製奶醬煨煮而成的小寬麵撒上一些透抽丁、櫻花蝦，跟明太子，搭配煎烤過的北海道干貝，而且給了四顆算是蠻大方的，攪拌後食用，十足海鮮鮮甜的口感
○鳥作經典漢堡排$320
鳥作洋食也有最近很夯的漢堡排，由牛肉豬肉混合而成的漢堡排，一刀切下還有肉汁流下來，裡面還加入了一點洋葱算是一道口味較重的主食，配餐可以選擇白飯或是麵包而且麵包還可以再續，旁邊還搭配了義式烤蔬菜跟油封蒜頭，跟特製地瓜泥，喜歡漢堡排的千萬不要錯過了
○茶香伯爵起司蛋糕$180
伯爵茶葉為基底的伯爵起司蛋糕，上面是鳥作洋食自製的特製奶油霜灑上杏仁角，一旁則是酒釀蘋果，一直蠻喜歡這種茶類蛋糕，吃起來才不會太過甜膩，不喜歡太甜的男生也可以嚐試，想吃甜一點就配特製的奶油霜，不喜歡太甜就單吃蛋糕
○伯爵鮮奶茶$75
伯爵茶混入牛奶伯爵鮮奶茶比例調配的剛剛好，不會太甜膩，有牛奶的香味
○拿鐵咖啡（熱）$85
拿鐵喝起來不酸澀，帶著咖啡的香味喝起來滑順入口
個人意見
此次用餐都每道餐點都頗為滿意，每道都有一定的水準沒什麼雷，而且份量也不會太少，因為我們是兩大一小食用雙人套餐，份量也剛好，難怪用餐時間有許多用餐人潮，還一直有客人要進來但沒有位子了，環境也很不錯，有機會下次會再訪
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鳥作洋食菜單