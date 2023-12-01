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OXI Oyster & Wine Live House環境介紹

這間新開的現場駐唱餐酒館─OXI Oyster & Wine Live House，位於非常熱鬧的地方，在ATT valley的B1

ATT valley剛好位於一蘭拉麵前面，距離信義遠百A13、新光三越A11等非常近，其實從象山站下車步行沒幾分鐘就到了

如果下班想要來這裡放鬆、大啖美食，非常適合和同事、朋友到OXI Oyster & Wine Live House，享受難忘的一夜！

一踏進OXI Oyster & Wine Live House，很容易被這裡高雅、質感的氛圍給吸引住，尤其有些角落還有綠色植栽點綴

彷彿在這喧囂都市中，還有一隅令人感到放鬆的小角，暫時不被外面的事物給干擾

OXI Oyster & Wine Live House是一個坐位非常多且寬敞的地方，坐位間的間距不會太過擁擠，坐起來非常舒服

尤其還有吧台的坐位，可以看見Bartender調酒的專業感，這裡多提供多人坐位，有4人坐、6人坐等，相當適合與家人、朋友聚餐

不妨就趁著歲末年終，好好訂位起來，享受最Chill的夜晚吧！

尤其在OXI Oyster & Wine Live House還有最推薦之處─現場駐唱，在這裡可以一邊享用美食，一邊被駐唱歌手美妙歌手給繚繞其中

這裡有時候一天只有一位駐唱歌手，有時候是2-3組輪番上陣，尤其駐唱歌手會與現場的顧客互動，讓整場氛圍一點都不冷場！

當天我們坐位離駐唱舞台很近，所以很快就被歌手美妙的歌聲吸引，現場還會發點唱紙給現場的顧客點唱，也間接增加不少小互動！

然後這裡也有低消，規則大概是：平日(星期一-星期五)低消$800、假日(星期六-星期日)低消$1000，用餐時間限制90分鐘

OXI Oyster & Wine Live House美食介紹

流浪松露薯條$280+星辰大海當季生蠔$350+刻在我心底的軟絲$260+刻在我心底的松露蘑菇湯$220+水煮魚

流浪松露薯條

這個取名真的太獨特，獨特到會令人印象深刻！不過端上桌還是以飄散濃郁的松露味道，最讓人記得！

松露薯條上灑滿起司粉，絕對會增添薯條更多層次口感！

這道松露薯條沾上店家佐附的松露醬，外酥內軟不油膩的薯條，沾上濃醇的醬汁，品嘗得到香噴噴的馬鈴薯香氣伴隨著美味的松露

星辰大海當季生蠔

充滿最鮮甜感的生蠔，點的分數可以是一顆也可以是3顆、6顆、12顆，點的方式和一般餐酒館比較不同

這個色澤飽滿且肥美的生蠔，店家在一旁佐附著檸檬、雞尾酒醬、紅酒醬，可以根據個人喜好加上！

我們先是擠上點檸檬汁，嘗第一口覺得真的太美味了，透過清爽的檸檬汁帶出鮮嫩多汁的鮮美口感～

第二口則是沾上濃醇的紅酒醬，讓生蠔有多層次感受！最後一口則是沾上尾韻帶點清爽酸度的雞尾酒醬，幫生蠔多增加了酸甜感！

刻在我心底的松露蘑菇湯

冷冷的天就是要有暖暖的松露蘑菇湯品嘗，這滿滿的松露加上濃醇的蘑菇，喝起來有著濃郁的松露香氣！

每一口香醇的口感讓人不知不覺就把整碗湯給喝完了！

刻在我心底的軟絲

最喜歡這種吃起來很清爽帶點微甜的涼拌軟絲，將軟絲加上紅蘿蔔、小黃瓜與芝麻，再用醋味噌調味

每一口吃起來除了品嘗到軟絲的鮮甜感，也吃得到醋味噌的微酸，那種Q彈帶勁的口感，真的很涮嘴！

水煮魚

甚麼！在這裡居然吃得到中式四川名菜的水煮魚，這道可是店家新菜色，現在還有「命名活動」！

在店內消費點水煮魚就可以參加，參加命名活動有機會獲100萬的獎金呦！

我們點的是中份的水煮魚，配料其實可以自己單點加入，我們還有點了2碗的白飯，這道水煮魚有著麻而不辣，雖然油卻不膩口

且吃得到巴沙魚的鮮嫩口感，魚肉也非常入味，吃進嘴中會散發陣陣的四川麻辣香氣，卻一點都沒有魚腥味！

豆腐泡在湯裡泡過後居然一點都不影響口感，吃起來仍如此軟嫩口感！配上白飯吃水煮魚，很快就會把白飯給吃完了～

在OXI Oyster & Wine Live House除了有多款經典調酒、洋酒外，也有無酒精飲料，我們選擇可樂來當這次的餐點飲品

吃了這麼多餐點再喝上杯可樂，聽著駐唱歌手的歌聲，真的是一大享受！

♥️口感見仁見智，謝謝大家

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現在還有GOOGLE五星好評活動餐點兌換！趕快訂位OXI Oyster & Wine Live House吧！

OXI Oyster & Wine Live House店家資訊

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