2023/11/17(五)

茹絲葵牛排餐廳 高雄市前金區中正四路211號25樓 07 241 8888 營業時間：11:30~15:00／17:30~22:30 可訂位，加一成服務費 官網 臉書

今年生日原本已訂好要慶祝的餐酒館，就在訂好位子的隔兩天男友說他抽中茹絲葵的牛排套餐，價值快四千元，天啊！也太太太幸運了吧！立馬改成到茹絲葵慶生。

茹絲葵在台三十週年，電梯出來就能看到主題照片，也幸運能抽中套餐，而且還是只選一名。

這是三十週年限定套餐↑，男友抽中的是3690元+10%的美國菲力牛排搭配龍蝦尾。

菜單的品項幾乎都沒變，有變的就是價錢，真的是一漲再漲，物價越來越高丫！

頂級智利粉紅氣泡酒（套餐）

烤的熱熱的軟法，沾著奶油好好吃，以往至少都會再續一次，今天居然沒有，話說服務人員也沒詢問是否要續，以前都會問耶！

蟹肉貝涅餅（套餐前菜）

四選一，選了一個菜單上沒有的新菜色，外觀有點像章魚小丸子，本以為會是充滿海蟹肉海味，不過裡面放有青椒丁，味道太重，蓋去其它食材的味道，早知就點其它前菜了。

美國菲力牛排搭配龍蝦尾（套餐主菜）

我們的牛排都是點七分熟，原則上送上來時大約是五分熟，因為瓷盤是燙的，所以肉還是會再變更熟，如果真無法接受，還是可以送回廚房再加熱。

8oz的菲力一開始以為份量很少，實際上吃起來還挺多的，但因為沒什麼油脂，吃到後面覺得挺乾的。

龍蝦尾灑上香料火烤，肉質新鮮Ｑ彈，只是兩個人分食，一下子就吃完了，太讓人意猶未盡了。 黃色液體是奶油汁，用來沾龍蝦的，但其實沒什麼味道。

菲力切開後是五分熟，可以繼續在瓷盤上加熱。

肋眼牛排12oz 1890元

牛排部位我們還是獨鍾較有油花的肋眼，我本來還想點16oz的，還好男友制止，不然真的吃不完。

肋眼切開一樣是五分熟，可以繼續在瓷盤上加熱，後面我們又有請服務生換一個熱的瓷盤。

葡萄柚汁（套餐）

還有咖啡、紅茶可選。

三十週年套餐限量贈送的小禮物↑，是跟台北吳一無二法式甜點聯名合作。

裡面裝有三款甜點↑，看起來都好好吃。

巧克力雙重奏（套餐甜點）

溫熱不甜膩，難得會讓我們兩人一口接一口的巧克力甜點。

一冰一熱很特別，這個口感有點像是冰過的慕斯，不會太甜我喜歡。

訂位時註明有壽星，就會招待一個生日小蛋糕，這次是巴斯克乳酪蛋糕，是我愛吃的，而且也是加熱過，以往只要有兩種甜點，我們大多是一個打包，但這次我們幾乎吃光光。

擺了和三年前一樣的姿勢，紀念一下同一地點的慶生，希望未來另一個三十年，我們也和茹絲葵同在。

而且這次壽星沒被要求看證件耶！三年前寫文章時，對於用餐前就被要求看證件不太舒服，這次很好有改進了。

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