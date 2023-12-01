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『高雄。茹絲葵牛排餐廳』～2023慶生餐／茹絲葵在台30週年／幸運抽到大獎

2023-12-01 16:11:29 銀菁夢 人氣：104
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銀菁夢

發表篇數：647篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前金區

造訪商家：Ruth's Chris Steak House茹絲葵經典牛排館 (高雄店)
phone07-2418-888
place高雄市前金區中正四路211號25樓之3
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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茹絲葵牛排餐廳28.jpg

2023/11/17(五)

茹絲葵牛排餐廳　高雄市前金區中正四路211號25樓　07 241 8888　營業時間：11:30~15:00／17:30~22:30　可訂位，加一成服務費　官網　臉書

茹絲葵牛排餐廳01.jpg

今年生日原本已訂好要慶祝的餐酒館，就在訂好位子的隔兩天男友說他抽中茹絲葵的牛排套餐，價值快四千元，天啊！也太太太幸運了吧！立馬改成到茹絲葵慶生。 『高雄。茹絲葵牛排餐廳』～2023慶生餐／茹絲葵在台30週年

 

茹絲葵牛排餐廳02.jpg

茹絲葵在台三十週年，電梯出來就能看到主題照片，也幸運能抽中套餐，而且還是只選一名。

茹絲葵牛排餐廳03.jpg

茹絲葵牛排餐廳04.jpg

茹絲葵牛排餐廳05.jpg

這是三十週年限定套餐↑，男友抽中的是3690元+10%的美國菲力牛排搭配龍蝦尾。

 

茹絲葵牛排餐廳06.jpg

茹絲葵牛排餐廳07.jpg

茹絲葵牛排餐廳08.jpg

茹絲葵牛排餐廳09.jpg

菜單的品項幾乎都沒變，有變的就是價錢，真的是一漲再漲，物價越來越高丫！ .gif

 

茹絲葵牛排餐廳10.jpg

頂級智利粉紅氣泡酒（套餐）

 

茹絲葵牛排餐廳11.jpg

烤的熱熱的軟法，沾著奶油好好吃，以往至少都會再續一次，今天居然沒有，話說服務人員也沒詢問是否要續，以前都會問耶！

茹絲葵牛排餐廳12.jpg

茹絲葵牛排餐廳13.jpg

蟹肉貝涅餅（套餐前菜）
四選一，選了一個菜單上沒有的新菜色，外觀有點像章魚小丸子，本以為會是充滿海蟹肉海味，不過裡面放有青椒丁，味道太重，蓋去其它食材的味道，早知就點其它前菜了。 『高雄。茹絲葵牛排餐廳』～2023慶生餐／茹絲葵在台30週年

 

茹絲葵牛排餐廳14.jpg

美國菲力牛排搭配龍蝦尾（套餐主菜）
我們的牛排都是點七分熟，原則上送上來時大約是五分熟，因為瓷盤是燙的，所以肉還是會再變更熟，如果真無法接受，還是可以送回廚房再加熱。
8oz的菲力一開始以為份量很少，實際上吃起來還挺多的，但因為沒什麼油脂，吃到後面覺得挺乾的。

茹絲葵牛排餐廳15.jpg

茹絲葵牛排餐廳16.jpg

龍蝦尾灑上香料火烤，肉質新鮮Ｑ彈，只是兩個人分食，一下子就吃完了，太讓人意猶未盡了。 32.gif 黃色液體是奶油汁，用來沾龍蝦的，但其實沒什麼味道。

 

茹絲葵牛排餐廳17.jpg

菲力切開後是五分熟，可以繼續在瓷盤上加熱。

 

茹絲葵牛排餐廳18.jpg

肋眼牛排12oz 1890元
牛排部位我們還是獨鍾較有油花的肋眼，我本來還想點16oz的，還好男友制止，不然真的吃不完。

 

茹絲葵牛排餐廳19.jpg

肋眼切開一樣是五分熟，可以繼續在瓷盤上加熱，後面我們又有請服務生換一個熱的瓷盤。

 

茹絲葵牛排餐廳20.jpg

葡萄柚汁（套餐）
還有咖啡、紅茶可選。

 

茹絲葵牛排餐廳21.jpg

三十週年套餐限量贈送的小禮物↑，是跟台北吳一無二法式甜點聯名合作。

茹絲葵牛排餐廳22.jpg

裡面裝有三款甜點↑，看起來都好好吃。

 

茹絲葵牛排餐廳23.jpg

茹絲葵牛排餐廳24.jpg

巧克力雙重奏（套餐甜點）
溫熱不甜膩，難得會讓我們兩人一口接一口的巧克力甜點。

 

茹絲葵牛排餐廳25.jpg

一冰一熱很特別，這個口感有點像是冰過的慕斯，不會太甜我喜歡。 -z.gif

 

茹絲葵牛排餐廳26.jpg

訂位時註明有壽星，就會招待一個生日小蛋糕，這次是巴斯克乳酪蛋糕，是我愛吃的，而且也是加熱過，以往只要有兩種甜點，我們大多是一個打包，但這次我們幾乎吃光光。

 

茹絲葵牛排餐廳27.jpg

擺了和三年前一樣的姿勢，紀念一下同一地點的慶生，希望未來另一個三十年，我們也和茹絲葵同在。『高雄。茹絲葵牛排餐廳』～2023慶生餐／茹絲葵在台30週年

 

而且這次壽星沒被要求看證件耶！三年前寫文章時，對於用餐前就被要求看證件不太舒服，這次很好有改進了。

 

 

『高雄。茹絲葵經典牛排館』～高雄店／慶生／老字號美式牛排館

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高雄美食 高雄餐廳 茹絲葵經典牛排館高雄店 2023慶生餐廳 高雄牛排館
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