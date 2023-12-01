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【蘭陽芒草季】秋季雪白芒花隨風搖曳浪漫一片，宜蘭賞芒秘境｜壯圍新南路河堤

2023-12-01 18:00:11 撒野樂活小村婦 人氣：146
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撒野樂活小村婦

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文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 壯圍鄉

【蘭陽芒草季】秋季雪白芒花隨風搖曳浪漫一片，宜蘭賞芒秘境｜壯

秋冬時節，正是芒草開花的季節，山邊海邊溪谷河畔甚至是鄉間小路都有它的身影，幾處知名勝地因為芒草密集，形成一片雪白花海妝點了大地，隨風搖曳的姿態柔美浪漫，讓人為之著迷，季節限定的美景也讓民眾走出戶外追芒賞花

【蘭陽芒草季】秋季雪白芒花隨風搖曳浪漫一片，宜蘭賞芒秘境｜壯

宜蘭地區由於蘭陽溪河床美到秋冬季節在東北季風強勁的吹襲之下，造成河床的裸露和揚塵漫天，第一河川分署 為了抑制揚塵，在10多年前蘭陽溪河床上種植甜根子草 (也是俗稱芒草的一種) ，人工種植繁衍的面積累計有100公頃。這個時節從蘭陽溪上游的大同鄉牛鬥，中游的泰雅大橋與葫蘆墩大橋，一直到壯圍鄉新南地區的河床，都能見到白色芒草花穗的美景

【蘭陽芒草季】秋季雪白芒花隨風搖曳浪漫一片，宜蘭賞芒秘境｜壯

 泰雅大橋 溪畔 

整個溪谷河床範圍寬廣，我們開車前往在乾固的河床邊一望遠山藍天的遼闊，整片的芒草用鵝黃與白色交織出秋天的滄桑美麗，但比較密集的部分集中在河床中間，徒步不容易接近，所以僅僅在旁邊觀賞

【蘭陽芒草季】秋季雪白芒花隨風搖曳浪漫一片，宜蘭賞芒秘境｜壯

雪白色的芒花細緻紛飛，在風的吹佛下輕巧擺動，在晴空藍天之下更顯得柔軟而優美

【蘭陽芒草季】秋季雪白芒花隨風搖曳浪漫一片，宜蘭賞芒秘境｜壯

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其實我們一般看到的芒草有分好幾個種類，根據生長地點、開花時序及植物體形態特徵的不同，大致分為下列幾種

🌿甜根子草 生長在河床石礫地，花穗是純白色，

🌿芒草 生長地在山坡，花穗是紅色系

🌿蘆葦 生長在海邊泥地，花穗是褐色系

🌿蘆竹 生長在內陸河邊泥地或河岸土質地，花穗是褐色系

不過多數人還是會統稱芒草，如果不去特別細分也沒有關係，我們就單純欣賞它的美就好

★更詳細的分辨可參考資料 環境資訊中心網站  

https://e-info.org.tw/node/5154 

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離開泰雅大橋之後，隨即再前往另一處賞芒景點，這邊比較靠近蘭陽溪出海口，約略的位置再壯圍鄉新南路一段，沿著蘭陽溪左岸的河堤自行車道，順著河堤上散步就可以欣賞一大片芒花的景色

 壯圍新南路 河堤 

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當天是下午抵達，往河床溪谷拍過去的時候有一些逆光，建議上午來拍照陽光會更充足

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傍晚時分雲霧遮住了天空中的豔陽，

微透的光線灑落，

灰白色的芒花反而增添了神祕與惆悵，

不那麼刺眼不那麼強烈，

這就是專屬於秋天的美呀 

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落日漸漸西沉，風兒窸窣不已

芒草搖曳擺動得更加活潑

像是輕輕說再見的時刻

揮別了陽光與晴空 等待星辰躍升

明日，我將再度喚醒大地~

精彩的婆娑生姿

【蘭陽芒草季】秋季雪白芒花隨風搖曳浪漫一片，宜蘭賞芒秘境｜壯

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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