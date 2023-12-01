【望洋山步道】位於宜蘭太平山國家森林遊樂區內，望洋即眺望海洋的意思。望洋山是南澳北溪的發源地，海拔約2050公尺，全長1.2公里，亦是翠峰湖景觀區當中欣賞日出的最佳地點。步道終點有一個景觀平台，天氣晴朗甚至能看見太平洋的龜山島，這麼棒的步道我一直想去解鎖，終於在今年如願達標。

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步道入口處在翠峰山屋下，也就是第二停車場旁邊，我們當天清晨出發，在園區6點開門之際抵達售票口，接著再開一小時的山路來到翠峰湖景觀區，先去搶攻山毛櫸步道，健行約3.5個鐘頭一睹了季節限定的黃金森林風采，回程雖然耗盡不少氣力，不過想想難得開車來一趟遙遠的太平山，加上天氣非常晴朗，於是就咬牙攻一回望洋山吧​

望洋山步道全程都是上坡路，不像我之前爬過的翠峰湖環山步道和山毛櫸步道 陡峭崎嶇忽上忽下，這一段分別由土石路、碎石路和木造階梯所構成，沿途有高聳的紅檜與扁柏，偶有空曠之處可以遠望群山及藍天，邊走邊欣賞風景，屬於難易度適中的登山步道，緩步前進不急不徐，一般民眾皆可挑戰完成。

步道的狀況良好，走起來是舒服的，

有樹蔭遮蔽之處加上微風徐徐還有些涼意，

雖然是一路爬升，但只要放慢腳步調整呼吸，

便不至於太喘

秋冬時節，山路小徑旁芒草搖擺飄逸，

筆直的樹林向天伸展，萬里晴空，

山景秀麗令人心曠神怡

望洋山步道不如太平山其他步道來得知名，大家比較熟知的有見晴古道、山毛櫸步道、翠峰湖環山步道、鐵杉林步道、茂興懷舊步道，所以一路上沒有太多的遊客，倒是清閒幽靜許多

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剛走進步道看見兩旁的豐富生態讓我覺得驚艷，原本應該綠油油的苔癬居然被陽光曬得紅通通，岩壁上和草地上佈滿了橘紅色和黃色的小植物，樣子非常可愛又漂亮，蹲在小徑旁陶醉捨不得前進，看看這些森林裡的美妙植物就像大自然給我們的禮物一樣珍貴，讓人開心許久許久

一路不斷的爬坡，接近中午時分開始汗流浹背了，每次來走步道都是一種考驗，非得要經歷一番磨難，非得要憑藉著堅持與耐性，一直到最終點才能如釋負重，那種完成目標、挑戰自我的成就感無法用言語形容，每一回合的成功解鎖都是滿滿的能量，讓我對生活對下一次都有期待

中段來到這個分岔點，左邊居然可以通往翠峰湖環山步道，要往望洋山步道就走右邊

中間的這一段步道很迷人，木造階梯蜿蜒而上，兩旁盡是鋪滿了綠色苔癬植物，綠絨絨像極了一條綠毯，走起來相當自在愜意

樹影穿梭、光影交織

鋪了綠毯的木階梯是不是很美

彷彿置身童話森林裡

像是前方會有一座小屋子般浪漫

越往上爬，兩側的風景又不同了，所見是巨大的樹根與斜倒的樹幹矗立，令人讚嘆大自然的驚奇造景

比人還要高大的樹洞景觀

不急著走可以好好欣賞巨樹

絕對會讓你嘖嘖稱奇

▼集材柱的遺跡

太平山伐木時期，在不同的採伐區都有設置集材處，使用鋼索將四面八方採集的木材集中作業，運送的工作通常需要一根巨大的主柱來支撐集材機，這個就是所謂的「集材柱」，柱上殘留的鋼索痕跡便是往昔歲月歷史的見證。

▲集材柱的遺跡

山路一旁會有步道距離指示，

這裡表示我們快接近終點囉，

穿越最後一段樹林終於看到平台，

終於不必再爬坡了，

抵達終點都會有一種喜極而泣的痛快感

聽說這裡是太平山觀日出的景點之一，可惜這回不是清晨就來望洋山步道，然而我們步調並不快，上山短短900公尺也足足花了將近50-60分鐘，雲霧已經開始飄過山頭，漫天的輕煙瀰漫，壟罩了整個視野，好可惜沒能眺望壯麗的群山和太平洋的龜山島

望洋山位在中央山脈東北端，在太平山一帶山系當中高度僅次於三星山，海拔約2050公尺，駐足在觀景平台上，可以觀賞晨曦以及變幻的雲海，眺望蘭陽平原、太平洋、大元山等群峰。

正當休憩一會兒準備下山之際，迷霧飄散已不見藍天， 望洋山步道 成功解鎖，這一條優美又不難走的步道跟大家分享囉，希望你們來的時候可以看見更棒的風景

望洋山步道｜景點資訊

■ 地址 : 宜蘭縣大同鄉南澳鄉(太平山森遊樂區內)

■ 營業時間 6:00-17:00

■ 太平山官方網站 (請點選)

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