全台首創龍蝦吃到飽品牌太狂了吧!台北超人氣buffet每月不定時推出龍蝦之夜場次、一開放預訂就超搶手，售完為止！龍蝦、螃蟹、生魚片、沙朗牛排、和牛握壽司等海陸異國美食通通無限續加，10/3-11/30還有感蟹季多種螃蟹特色食材千萬別錯過!

大直典華 豐FOOD海陸百匯 龍蝦之夜

豐FOOD龍蝦之夜，是全台目前唯一一家推出龍蝦之夜吃到飽的buffet品牌！超豐富菜色，有龍蝦吃到飽、香煎羊排、焗烤生蠔、日本A5和牛握壽司、以及泰式波士頓龍蝦與松葉蟹腳(每人限領1份)、帝王蟹海鮮湯等，海陸異國美食通通無限續加，座位難得一求，每個月舉辦，日期依官網公告為主，大家想吃一定要到官網關注喔~

現在有特別優惠活動

🦀️感蟹季🦀️

時間：10/03-11/30

特色：各餐期皆能享用期間限定螃蟹料理，像是明太子蟹肉披薩、青醬蟹肉蛤蠣蝴蝶麵、紅咖哩滑蛋秋蟹、香辣炒秋蟹、泰式蒸秋蟹、避風塘秋蟹、洽圖洽香辣炒蟹、南洋鳳梨蟹肉 炒飯、軟殼蟹壽司、味噌蟹肉與蟹味叻沙麵等~ (菜色依現場供應為主)

｜豐FOOD百匯 ｜

地點｜台北市中山區植福路８號（大直典華1F）

交通｜捷運劍南路站(2號出口步行約30秒)

電話｜(02)8502-0555

用餐時間 周一至周日｜

午餐：11:30-14:00

下午餐：14:30-16:30

晚餐：17:30-21:00

🦞龍蝦之夜場次🦞每個月舉辦，日期、價格依官網公告為主，時間為18:00-21:00

💰官網：https://ffood.tw/

💰價格：單人2399+10%、四人2299+10% (價格異動依官網公告為主)

💰購票方式：龍蝦之夜請根據用餐場次進行購票，不得使用電話訂位或線上訂位

(龍蝦之夜線上訂位時要先付清喲)

🦞購票連結 🦞 https://pse.is/57vblq

．豐FOOD官網：http://www.FFOOD.tw

．豐FOOD FB： https://www.facebook.com/FFOOD8

．豐FOOD海陸百匯inline：https://pse.is/57nlfs

大直典華 豐FOOD海陸百匯 環境介紹

豐FOOD百匯

在大直典華1F，場地超大超豪華，擁有300個席次，座位型態多元，從兩人座位、四人座位至六人座位，各種類型座位安排！座位舒適、座位下方附有貼心掛勾喔~

座位區寬敞舒適，金碧輝煌的裝潢，讓用餐的心情也跟著好了起來~~餐期內用餐不限時，非常適合家庭聚會、工商企業、朋友聚餐及節慶慶祝等，還會不定時舉辦主題活動，除提供鮮美食材外，也是親子友善用餐的首選餐廳喔~

豐FOOD龍蝦之夜的焦點就是龍蝦吃到飽！龍蝦吃到飽是需要排隊領取的喔~大家通常一進來就會先去排隊，一次只能取一次，但為了美食我可以一直排隊~怕排隊的人也可以先去拿其他餐點，龍蝦無限量供應，避開排隊人潮後面一點的時間再拿也都沒問題

龍蝦吃到飽每一隻都超大！龍蝦沒有限量，會一直補一直補，每人每次可拿一份(半隻)大家不用擔心吃不到，不限領取次數，能無限重複領，雖然排隊隊伍很長，但領取的速度其實滿快的喔~

龍蝦的肉質非常Q彈又多肉，龍蝦彈牙多汁，還有龍蝦膏可以吃，真的是可以吃到飽又吃到爽！喜歡龍蝦的朋友，值得去嚐嚐喲~

除了龍蝦吃到飽，還有一個超推的菜色就是「泰式波士頓龍蝦與松葉蟹腳」！！

這是每人限取一份的喔~

以泰式魚露的調味搭配龍蝦的鮮美，吃起來更甘甜爽口好吃！一人只能吃一份真的要好好把握~

波士頓龍蝦的肉質也是Q彈爆汁，這個螯的沒在騙！超級扎實的肉質超級滿足！飽滿不乾柴，入口後蟹肉的湯汁清甜的在口中散開，相當爽口，要我吃10碗都可以~

搭配底下的河粉，真的超級美味~酸酸甜甜的滋味我很喜歡！喜歡泰式料理的朋友一定會超愛~

除了龍蝦，還有各式壽司、生魚片和、日本A5和牛握壽司，真的超級誘人！海鮮大全通通都有，想吃多少就吃多少~

日本A5和牛握壽司超好吃！頂級日料常見的A5和牛握壽司這裡也吃得到，來自日本的A5和牛蓋上醋飯，豐美油花入口即化，還有炙燒壽司，每一個都好好吃喔~

不想吃海鮮的朋友，也有現切牛排吃到飽！鮮紅的半熟牛排林上蘑菇醬，每一口都鮮嫩多汁，肉感軟嫩帶豐腴油脂感，鮮甜肉汁，入口即化，這個牛排我可以直接吃好幾片~

居然還有現片櫻桃鴨！！看到師傅一片片的切下櫻桃鴨，香氣撲鼻超迷人！餅皮吸附滿鴨油，在搭配一片小黃瓜，清爽酥脆相映鴨肉的軟嫩肉感，根本就是人間天堂~

一人可以拿到兩份，貪心的我拿了四份，平常在外面吃不便宜好奢侈，現在一個人獨享真的好幸福~

還有感蟹季活動，超多蟹類菜色超美味，有我最愛的PIZZA，一樣有蟹肉口味，明太子蟹肉披薩也太豪華了吧！師傅現做現烤超香，薄皮酥脆好吃，我可以一個人吃一整個！ 除此之外，焗烤、烤類的菜色也很豐富多樣，日式、中式、西式、泰式通通都有喔~

泰式區域有很多蟹類的菜色，超大螃蟹和紅咖哩滑蛋蟹，真的超泰！酸甜辣口味非常涮嘴，還有塔香蟹肉炒飯，這個蟹肉真的給很多！

紅咖哩滑蛋蟹酥脆的表皮搭配Q彈的蟹肉，非常美味，炒飯裡的蟹肉超大塊，不用剝直接吃超爽~

炸物區也很多選項，居然還有田雞！！太特別了~~

典華的港點一直以來都是招牌，大家千萬不要錯過港式點心的那一區！不管是蘿蔔糕、燒臘，或是滿滿的燒賣，應有盡有！媽媽非常喜歡港式，吃了超多~~

還有現沖牛肉湯喔~可以自己diy超好玩~~

吃美食也要搭配飲料，這裡紅酒白酒（僅午晚餐供應）、金賓威士忌、柏克金啤酒，也通通暢飲無極限，千萬不要不小心喝太多囉~

甜點也是好吃得嚇嚇叫！有我最愛的哈根達斯，口味超多可以吃到飽，還有西米露、楊枝甘露等甜湯可以享用，真的太幸福啦~~甜點是第二個胃，怎麼吃都可以~

現在典華與新北家扶合作，歲末感恩送祝福為愛助攻一同響應！11/3 起只要於典華旗下餐飲品牌用餐，即可購買祈福小卡$50/張，一同響應做愛心！

於各品牌櫃台購買祈福小卡$50/張，可以親筆寫下對自己、他人祝福感謝的話語，並掛上現場活動立牌，將您的祝福傳出去！，典華也會將您的愛心1:1一同響應，用一個個50元銅板兌換成等值的年菜外帶，讓新北市家扶中心的孩童溫馨圍爐過好年！



豐FOOD海陸百匯真的是超高CP值，個人最推薦每月限定龍蝦之夜，除了超狂「龍蝦吃到飽」，乾煎羊排、焗烤生蠔、A5和牛握壽司全部無限續加，除了澎派的海鮮、牛排，更提供日式、中式、西式、泰式、港式、甜點、紅白酒等超多選項，只要你肯吃，絕對划算！！下午甚至還有韓式料理！



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