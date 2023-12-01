位於捷運永安市場站的Creative Pasta 創義麵 (新北市中和區中和路400巷10號)，是很多人會來的一間義大利麵餐廳，很適合邀集朋友一起來，也是很多學生下課會過來的餐廳。我們今天要介紹的餐點有奶油香菇雞肉蝴蝶麵、茄汁什錦海鮮麵，並搭配升級套餐。



Creative Pasta 創義麵 義大利麵料理

位於捷運站附近，能有庭院戶外座位不容易，中心還有一個魚池，適合親子一起過來用餐。是當地很有名的義大利專門店、輕食、下午茶餐廳。



店內的座位有主要以四人座、六人座為主，我會建議早一點到，因為用餐時間的客人很多(可能連捷運站很近)，個人覺得比較吵雜(適合比較喜歡熱鬧的人)，小博個人比較喜好悠閒的餐廳。



餐單的部分主要以義大利麵食為主，可以搭配A、B、C、D套餐，依循人數不同可以搭配沙拉、雞塊、以及飲料的搭配。



如圖這是大概平日12:30分的情況，幾乎是座位全滿，由於人比較多講話的聲音有點大，聊天聲音頗多，因此喜愛寧靜用餐的人這裡可能就不適合你了。



Creative Pasta 創義麵 餐點飲料

飲料的部分會做成外帶杯，因此你喝不完要外帶使用也是很方便的。

我覺得他們家的沙拉挺不錯吃的，主要是醬汁很足夠的關係，以男生來說如果味道不夠就好像在吃生菜一樣的無味道。而它們家的新鮮蔬菜和雞肉片，搭配著特製的凱薩醬，帶來一種爽口的口感，作為前菜跟朋友一起分享，跟後續的義大利麵的搭配是理想的。



奶油香菇雞肉蝴蝶麵，喜歡白醬的你，也覺得麵條需要有點厚度才有嚼勁，那就可以點這道料理。如果不喜歡麵食厚度，也可以換成細麵。整理來說白醬奶油香菇和嫩滑的雞肉，搭配蝴蝶麵的獨特質地，味道中規中矩、清爽。



這個是搭餐的雞塊，和多數餐廳沒有太多的分別。就是裝盤時用上英文報紙，這個會讓人覺得很好拍，因此拍起來的照片是好看的，容易達成分享社群的目標。



茄汁什錦海鮮麵，喜歡紅醬的人不要錯過這道新鮮的海洋風味，入口即化的海鮮與濃郁的茄汁相得益彰。他會貼心地給一個空的碗盤讓你裝海鮮料理的貝殼、以及蝦子殼。



細麵條拉升起來的樣子，是不是讓大家食指大動。味道的部分我覺得中等，和多數的義大利麵店差異不大，標準中規中矩的料理。



單就價格來說是比較偏高的一間店，餐點搭套餐、加上一成手續費，一個人大概要300-400元不等。由於地點比較好，也有戶外的座位，因此在環境上是有優勢的。但是尖峰時間人數比較多，因此不是寧靜型的餐廳，適合喜愛熱鬧的人前來。