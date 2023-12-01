為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > Creative Pasta 創義麵 永安市場店 義大利麵料理 可搭套餐、飲料 - 小博數位生活

Creative Pasta 創義麵 永安市場店 義大利麵料理 可搭套餐、飲料 - 小博數位生活

2023-12-01 17:58:47 小博 人氣：102
share
窩客好文

小博

發表篇數：5篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Creative Pasta 創義麵 永安市場店
place新北市中和區中和路400巷10號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

位於捷運永安市場站的Creative Pasta 創義麵 (新北市中和區中和路400巷10號)，是很多人會來的一間義大利麵餐廳，很適合邀集朋友一起來，也是很多學生下課會過來的餐廳。我們今天要介紹的餐點有奶油香菇雞肉蝴蝶麵、茄汁什錦海鮮麵，並搭配升級套餐。

Creative Pasta 創義麵 義大利麵料理

位於捷運站附近，能有庭院戶外座位不容易，中心還有一個魚池，適合親子一起過來用餐。是當地很有名的義大利專門店、輕食、下午茶餐廳。

店內的座位有主要以四人座、六人座為主，我會建議早一點到，因為用餐時間的客人很多(可能連捷運站很近)，個人覺得比較吵雜(適合比較喜歡熱鬧的人)，小博個人比較喜好悠閒的餐廳。

餐單的部分主要以義大利麵食為主，可以搭配A、B、C、D套餐，依循人數不同可以搭配沙拉、雞塊、以及飲料的搭配。

如圖這是大概平日12:30分的情況，幾乎是座位全滿，由於人比較多講話的聲音有點大，聊天聲音頗多，因此喜愛寧靜用餐的人這裡可能就不適合你了。

Creative Pasta 創義麵 餐點飲料

飲料的部分會做成外帶杯，因此你喝不完要外帶使用也是很方便的。
我覺得他們家的沙拉挺不錯吃的，主要是醬汁很足夠的關係，以男生來說如果味道不夠就好像在吃生菜一樣的無味道。而它們家的新鮮蔬菜和雞肉片，搭配著特製的凱薩醬，帶來一種爽口的口感，作為前菜跟朋友一起分享，跟後續的義大利麵的搭配是理想的。

奶油香菇雞肉蝴蝶麵，喜歡白醬的你，也覺得麵條需要有點厚度才有嚼勁，那就可以點這道料理。如果不喜歡麵食厚度，也可以換成細麵。整理來說白醬奶油香菇和嫩滑的雞肉，搭配蝴蝶麵的獨特質地，味道中規中矩、清爽。

這個是搭餐的雞塊，和多數餐廳沒有太多的分別。就是裝盤時用上英文報紙，這個會讓人覺得很好拍，因此拍起來的照片是好看的，容易達成分享社群的目標。

茄汁什錦海鮮麵，喜歡紅醬的人不要錯過這道新鮮的海洋風味，入口即化的海鮮與濃郁的茄汁相得益彰。他會貼心地給一個空的碗盤讓你裝海鮮料理的貝殼、以及蝦子殼。

細麵條拉升起來的樣子，是不是讓大家食指大動。味道的部分我覺得中等，和多數的義大利麵店差異不大，標準中規中矩的料理。

單就價格來說是比較偏高的一間店，餐點搭套餐、加上一成手續費，一個人大概要300-400元不等。由於地點比較好，也有戶外的座位，因此在環境上是有優勢的。但是尖峰時間人數比較多，因此不是寧靜型的餐廳，適合喜愛熱鬧的人前來。




#義大利麵
morechevron_right
文章關鍵字
義大利麵
檢舉
share
chevron_left

台北螃蟹火鍋推薦幸和殿日式料理蟹膏蟹黃超多大

GreenFans綠方室南崁店美食推薦以少油少鹽輕食

chevron_right
延伸閱讀

烹飪筆記│醬燒海苔板豆腐，用普通板豆腐做日式風味的料理

 Jennifer(真妮4)
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

小博

發表篇數：5篇

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
NO.66義麵坊中和店 照片

NO.66義麵坊中和店

0.00 (0人評鑑)

區域：新北市中和區
Moose a Maze 麋鹿·迷路 義式餐廳 照片

Moose a Maze 麋鹿·迷路 義式餐廳

4.30 (1人評鑑)

區域：新北市永和區
義麵寶寶Pastababy中和忠孝店 照片

義麵寶寶Pastababy中和忠孝店

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市中和區
義麵寶寶 三重仁義店 照片

義麵寶寶 三重仁義店

4.83 (3人評鑑)

區域：新北市三重區
MARCOO 手工義大利麵 照片

MARCOO 手工義大利麵

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市樹林區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up