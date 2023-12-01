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新開的沙茶火鍋店，越晚越多人，營業到凌晨3點－妮妮布魯

2023-12-01 18:01:56 Nini and Blue玩樂食記 人氣：96
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窩客好文

Nini and Blue玩樂食記

發表篇數：632篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：777沙茶火鍋
phone04-2298-2998
place台中市北區漢口路三段1-7號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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777沙茶火鍋，台中沙茶火鍋推薦。台中北區漢口路的中華國小正對面，老闆以前是張老甕酸菜白肉鍋，現在改主打自己炒的沙茶火鍋，以及獨家滷味。很特別的是777沙茶火鍋營業到凌晨3點(最後收客到1點半)，深夜宵夜想吃沙茶火鍋來777就對了。寵物友善餐廳，記得用推車或包包喔～

777沙茶火鍋 

777沙茶火鍋 位置與停車

位在漢口路與華美街二段的交叉口，對面是台中北區中華國小。777沙茶火鍋店面正門口就有多格機車格，一旁的華美街沿著河岸兩旁有多格汽車格，或是停到華美西街上的收費停車場。貼心提醒：機車者，千萬不要亂停國小騎樓、河岸步道上，以免被開單喔!

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !

版權所有©Nini and Blue玩樂食記 

食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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店內空間以大圓桌為主，適合多人聚餐，但也有不少兩人的客人來吃晚餐，而且很特別的是營業到凌晨3點(最後收客到1點半)，深夜想吃沙茶火鍋來這就對了~

平日晚餐大約七點多，人潮不少耶~假日時絕對要訂位!

沾醬、高湯自助區

777沙茶火鍋強調食材原味，所以湯頭清甜不重鹹，提供多款沾醬讓客人自己調味，湯頭不夠時也可以自己來加湯。

店家自己炒的沙茶醬，除了基本必備的扁魚、蝦米、薑、蒜之外，據老闆說還有加了他獨家秘方的13香調味，沙茶醬中還能清楚看到許多芝麻原粒，氣味鹹香但是口味不重鹹，是可以大量沾食的沙茶醬，而且就擺在沾醬區自己用。

有些老饕吃法會額外單點雞蛋，將蛋黃加入沙茶中更加濃稠，而蛋白則可以用來涮肉片

飲料櫃有多款飲品、礦泉水、啤酒

【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

777沙茶火鍋 菜單

老闆原本是在天津路上的張老甕酸菜白肉鍋，所以原本拿手的酸菜鍋也保留下了，但現在主打自己炒的沙茶醬。

777沙茶火鍋 餐點介紹

餐點皆為單點、鍋底不可續。

綜合滷味拼盤

有多種豬肉部位：豬舌、豬頭皮、豬耳朵、豬菊花、隔間肉、生腸、豬皮，還有鬆綿的花生，特別的是那看似不起眼的紅白蘿蔔，卻是酸香清爽又多水的口感，在吃滷味時搭配有種畫龍點睛之效，還真不能缺少它呢！

豬菊花，紋路很像菊花的豬嘴邊肉，肉質柔軟卻又札實有咀嚼感，老闆獨門滷汁加入許多種中藥香料，顏色深、香氣沉、卻不會重鹹，所以吸引滿多老饕專程為了滷鵝和滷味而來。

妮妮布魯平常去燒肉店都會點個牛舌，但是日常卻是很少吃豬舌的，沒想到店家的滷豬舌也有著牛舌般的嫩彈，沒吃過的朋友可以試一試~

ＱＱ的豬皮沒有過多的脂肪殘留，滿滿膠質口感；生腸其實不是腸子，而是豬的輸卵管部位，微軟、微Ｑ、微脆，而且店家把它處理的沒有腥羶味～殘留下的只有滷汁香。

隔間肉的札實與豬頭皮的肥軟交錯著吃，雖然都是同樣的滷汁味道，但卻有著不同口感變化

搭配店家自製的橘紅色辣醬，又辣又香，請小心食用，以免上癮。

如果喜歡店家自製的沙茶醬、辣醬，也能單獨購買。

沙茶火鍋

鍋類的份量有分大、中、小，我們這鍋是中份量的，大約3～5人吃。

沙茶火鍋的湯底中包含有3~4隻店家自己炸的扁魚，還有些許大白菜、香菇、芹菜、洋蔥、蔥段，高湯可續、但鍋底的料不可續。

沙茶火鍋吃的就是扁魚的香氣，除了鍋底必加扁魚熬湯之外，搭配各家自己炒的沙茶醬更是各自特色重點所在。

酥炸過的扁魚是可以吃，但妮妮會建議就讓它一直在鍋底中熬煮吧~這樣湯頭才會香喲!

加了很多大骨、雞骨、蘋果、紅蘿蔔、洋蔥、甘蔗頭、蔥、薑熬煮為基底，所以湯頭很甘甜，金黃湯頭澄淨清透，建議你趁著其他食材還沒下鍋時，先來喝個甘甜的原味湯頭

大哈

除了沙茶鍋、酸菜白肉鍋之外，店內還有另一款蛤蠣鍋，喜歡湯頭更加鮮甜的人可以單點大哈增添風味。 

店家有提供撈勺，可以直接把蛤蠣放在裡面煮，趁著剛打開時就趕快品嘗那飽滿多汁蛤肉

黑豚五花肉

特選黑豬肉的五花肉部位，油花豐沛但不顯油膩，反而還有點脆感，妮妮布魯當推薦這款肉品

川燙至全熟時油脂變成半透明狀，加上一點點豬皮的膠質，肥瘦相間顯得相當嫩口好吃

上等牛雪花

挑選安格斯黑牛，油花多而滑嫩，這盤的份量不少，愛吃肉的人可別錯過

牛雪花肉片帶點厚度，但是依舊建議肉片上桌之後就享用，以免放軟了影響口感

土雞肉

店家挑選的大隻土雞腿，並且去骨處理，所以吃的時候相當方便。

這去骨土雞腿肉相當大隻又厚實，肉質鮮嫩又耐煮，重點是一盤就非常的有飽足感，如果兩個人來吃點這個的話，其他的配料可能就吃不下了~

鱸魚片

去刺處理過的鱸魚片，頗有厚度，可放在撈勺中煮，不用怕煮久魚肉化到湯裡不見

豆皮

吃沙茶火鍋滿常搭配豆皮，而777沙茶火鍋的豆皮和妮妮在家煮豆皮一樣，都有事先水洗過耶~這樣可以去除多餘的油脂，湯頭煮起來也比較乾淨可喝，相當難得有店家多這個處理步驟。

豆皮最適合沾上大量的沙茶醬，完整包覆又包夾著，讓人分不清是在吃豆皮還是吃沙茶醬了~哈

張老甕綜合手工丸

店家自己做的手工丸子有：芹菜、芋頭、香菜、蔥肉、香菇，這五種口味

每一款口味中的餡料都是放好放滿不手軟，好吃又大顆～除了綜合口味之外，也可以選單一口味。 

炸芋頭

店家的芋頭有事先炸過，而且挑選的芋頭品質好，熬煮後相當鬆軟綿糯，筷子用力一夾就鬆開，好好吃～

鳥蛋

小小鳥蛋在沙茶醬中滾上一圈，沾滿沙茶醬一口吃下相當夠味 

綜合蔬菜盤 

當然也別忘了要搭配一些蔬菜均衡一下，加湯時順便下一盤菜，讓新添的湯頭也能夠有味～蔬菜種類滿多樣化的，沒有特別想吃的菜就點綜合盤，甚麼都能來一點 

整體感想：

777沙茶火鍋的湯頭清澈甘甜，自家炒的沙茶醬濃郁鮮香，但不會刻意弄得太過鹹，反而是以不過鹹不過甜的中庸調味，強調沙茶醬的香氣為主，讓客人可以無負擔的喝湯、食材也可以大量的搭配沙茶醬一起吃。這次吃到的黑豚五花肉品質好吃，上等牛雪花份量也多得讓人滿足，土雞腿肉也很推薦，不過土雞腿肉真的是太有飽足感的！

777沙茶火鍋只賣晚餐與宵夜時段，晚上收客到凌晨一點半，營業到凌晨三點，深夜想吃沙茶火鍋的人就來這覓食吧！

777沙茶火鍋 店家資訊

地址：台中市北區漢口路三段1-7號

電話：04-22982998

營業時間：17:00~凌晨03:00(最後收客01:30)

官方粉絲頁 

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：777沙茶火鍋
  • 所在地址：臺灣台中市北區漢口路三段1-7號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:00-03:00
  • 店家電話：04-22982998


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