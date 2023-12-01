健康飲食已經成為現代生活中，飲食選擇的一種趨勢，體驗美食的人越來越著重飲食的成分、熱量，想要用更健康的飲食方式讓身體沒有負擔、更加健康。此次小博和友人到 綠方室南崁店 ，這裡有上面說的全新的餐飲文化。



GreenFans 綠方室 桃園南崁店 環境介紹



店內座位相當舒適，共分為兩人座、四人座，當然也可以透過併桌的方式實現你想要的人數。小博個人很喜歡陽光灑落的舒適感，特意挑了一個臨落地窗很近的位置。



GreenFans 綠方室 桃園南崁店 健康菜單

我們可以挑選自己喜歡的套餐或是沙拉組合，每個餐點都會清楚的標出價格，最重要重要的是會清楚寫出卡洛里。好比小博點的海陸雙味套餐，卡洛里數為740.5Kcal，就愛這去骨雞肉、以及鮮蝦。



飲品的部分可以挑選咖啡系統，或是健康奶昔、機能茶飲，以及特調的健康飲品。你想要的飲料系統通通都有，個人覺得他們家的健康奶昔很好喝，健康蔬果飲這是比較少能在外面的手搖飲店家喝到，當然要選購一下。



如果覺得套餐壓力太大，女性朋友可以挑選豐富的沙拉組合，好比鮮蝦沙拉，對於喜歡吃蝦、舒食的你會喜歡的。



健康奶昔、主餐登場

我挑選了一杯草莓的健康奶昔，有多種口味的健康蔬果奶昔可以挑選，就以菜單上來看，你可以挑選芒果、香草、拿鐵、草莓、薄荷、巧克力和巧克力餅乾等口味。內容物和飲養有豐富的鈣質、維生素、鉀和高優質蛋白質。。



「鮮蝦沙拉」以新鮮的鮮蝦為主要成分，配以豐富的蔬菜水果，提供了健康且美味的選擇。鮮蝦的鮮甜和蔬菜的清脆相得益彰，而且這道沙拉不僅能滿足你的味蕾，還能提供豐富的維生素和礦物質，是一道健康的選擇。

「海陸雙味套餐」結合了鮮蝦和雞肉，可以一次享受兩種肉品的享受。沒有過多繁複的料理步驟，以簡單輕食的調味處理，讓原本的食材風味得以完美展現。鮮蝦的鮮甜、雞肉細膩肉質融合在一起，滿滿的蛋白質和Omega-3脂肪酸，吃起來整個就是健康感滿滿。

多種新鮮的配菜，如水煮蛋、玉米筍和花椰菜，這些食材保持了它們的原始風味，不做過度的調味加工，清爽輕盈的口感舒食。另外，還有一道拌炒菇類的配菜，讓整份套餐滿滿豐富多元的食材，飲食過程中不會讓人覺得吃了會有很多的負擔。



給肉肉們拍一張特寫，在陽光灑落的光線下，好美。一想到等等通通可以吃上一口，心情整個好起來。



綠方室南崁店，是當地人很推薦的一家餐飲服務，給大家帶來了一個全新的飲食體驗，吃得細緻、可更重視自己的健康飲食，享受美味的同時，也別對身體造成負擔。如果你也喜歡這樣的健康飲食理念，不妨來這裡一試你會喜歡的。

綠方室南崁店資訊

地址: 338桃園市蘆竹區南順二街38號

電話: 03 322 5426

地圖: GREENFANS 綠方室 南崁店