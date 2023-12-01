2023 新竹一日遊推薦 》【時光物語AR實境解謎遊戲】-位於新竹十二寮時光村的必玩親子旅遊景點

【時光物語AR實境解謎遊戲】一分鐘評價

遊戲樂趣：5/5

新奇程度：5/5

謎題難度：3/5

綜合評分：4.5/5



簡單評價：遊戲難易度親人，即使沒玩過解謎類型遊戲也很推。攜伴來玩的好處，是可以很簡單的和店家打成一片。我個人認為，和店家打成一片這件事才是這個實境解謎遊戲的重頭戲! 玩完後其實我有上去看了一下十二寮的評價，許多人都說這邊只有簡單的商家，並不熱鬧這件事。而其實時光物語的設計初衷，就是透過簡單遊戲的方式，讓大家可以對於十二寮這個地方有更深入的了解。

只能說，如果你仍然對於十二寮是這樣的印象，代表你還沒有好好的認識屬於十二寮的故事。

【時光物語AR實境解謎遊戲】遊玩心得

如果真要我說時光物語實境解謎值不值得，我只有一句話：『 非常值得 』。時光物語這款遊戲是一個非營利組織所策畫，工作人員是一群年輕人。故事的設計是透過一段屬於在地十二寮的歷史故事改編。

相較於密室逃脫或劇本殺等沉浸式遊戲，時光物語的AR實境解謎遊戲可以說是再添加了實境的元素，包含了店家串聯與互動等。整個遊戲過程約莫1.5-3個小時，試每個人的解謎狀況而定。我們花的時間大概為2個小時左右，是還沒玩過手機板前導遊戲的情況下，給大家參考。

整個遊戲是由一段改編的歷史故事、謎題與沿途的商家們串起。起點設在黃金傳說窯烤麵包店，這樣的名稱搭配遊戲，一開始就讓你感到很迷幻XD。遊戲的過程中，除了從改編的故事中可以窺見十二寮的歷史故事外，也可以透過路線安排的巧思，經過好幾個十二寮著名的景點與店家。包含了水晶教堂、大佛(可以路過XD)、登山步道與十二寮大埤木屋等。

P.S. 路過的店家我這邊就不特別點名，怕破了你們的遊玩體驗XD。

謎題難易程度有簡單也有難的，整體平均難度為中間水準，即使你沒有玩過解謎類型遊戲，帶個三五好友相信也是可以順利破關的。如果真的害怕破不了關，透過盧店家(?，喔不是，我是說和店家撒嬌，他們也會給一些線索的。

最讓我印象深刻的，大概就是遊玩路線上還有所謂的搭便車的站牌。搭便車在我們這個世代，已經是個只有從耳朵中經歷過的都市傳說。在十二寮這邊，還專門設置了一些搭便車的站點。如果你下次走訪十二寮，不如就大方地豎起大拇指詢問便車吧XD。

P.S. 我跑著解謎的過程中，有抱持著試試看的心態豎起大拇指，殊不知有回應的車輛是跟我們反方向的，有點可惜QQ。

【時光物語AR實境解謎遊戲】如何開始 / 如何購買

如果你看完介紹，想要前往體驗遊戲的話，相較於以往只有在麵包店購買的選項，現在的流程多了線上的選項。

【時光物語AR實境解謎遊戲】如何開始遊玩

時光物語AR時竟解謎遊戲有分為兩個階段，網路前導免費版與實境解謎版本兩種。以下理智派提供兩種開始遊玩方式給各位朋友。

。網路前導免費版。

要開始玩網路前導免費版非常簡單，僅需要點選以下連結加入Line好友即可。顯示的Line ID名稱為『時光物語』，點選聊天後即可開始遊玩。

連結請點我

。實境解謎付費版。

實境解謎的部分需要用到大量的手機操作，當天務必將手機充飽電或者是帶行動電源。當免費前導玩完後，會出現功能選單如下圖，包含了任務目的、操作方式、重新開始、電子地圖、優惠商家與聯絡我們等。在遊戲過程中，如果遇到不清楚的部分，Line Chatbot也會出現提示選項可以讓你輸入，完全不用擔心卡關卡太久哦。

【時光物語AR實境解謎遊戲】購買管道

【時光物語AR實境解謎遊戲】店家資訊

這邊把十二寮時光物語沿途我們覺得不錯的店家都列出來，歡迎大家前往購買。

P.S. 我們會沒有很快過關其實只是因為，我們邊跑邊玩的過程中，花了很大一部分的時間再買東西吃喝，才不是因為我們笨呢!

陳媽媽菜包

時間：週六週日 06:00-18:00

電話：037602637

地點：315新竹縣峨眉鄉6之3號

推薦：客家菜包、發糕



七里香景觀咖啡

時間：11:00-18:00 (週三四五休假)

電話：0937729732

地點：315新竹縣峨眉鄉

推薦：拿鐵、咖啡



十二寮休閒農業區-食二聊農產小吃

時間：週六週日 09:30-17:30

電話：0916898440

地點：315新竹縣峨眉鄉休閒農業區

推薦：有一家藥膳黑臭豆腐，可以試試看

竹園麵食坊

時間：週六週日 08:00-18:00

電話：0910519647

地點：315新竹縣峨眉鄉

推薦：隱藏菜單的炒粄條很推!