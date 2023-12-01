這陣子業務繁雜，待在公司的時間拉長

同事們都有共體時艱的感覺

也開始會分享各種提神、療癒小物

其中有個浸泡式的咖啡包最吸引我注意

就是歐客佬的浸泡式咖啡！！

沖泡方式比較簡單，完全不講求技術

對於我這種手殘族來說很貼心XD

而且不只是喝起來很合我的喜好外

另一個重點是還包裝很好看！

於是我就腦波弱的跟同事要連結下單了XD

接下來就跟大家分享這個浸泡式咖啡開箱吧～

之前曾因為朋友間舉辦交換禮物

而換到歐客佬的掛耳咖啡包禮盒

從那時就滿喜歡他們家咖啡的口感

喝起來滑順又富有層次感～

一不小心就和同事一起入坑

沒想到這次的「浸泡式咖啡」也很合我喜好

歐客佬浸泡式咖啡包乍看之下就像茶包一樣

想當然沖泡方法也和泡茶大同小異～

歐客佬浸泡式咖啡的沖泡方式很簡單

先將咖啡包放進馬克杯中

再倒入180-200毫升的95度C熱水

浸泡約15分鐘後，再將咖啡包上下拉15下就完成囉

以上步驟是我從官網上看到的資訊

他們也很貼心的有寫在咖啡包上

其中有提到濃度可依個人喜好調整

我平常都喝濃淡適中

用以上方法沖泡覺得喝起來剛剛好！

值得一提的是歐客佬的浸泡式咖啡包還有冷萃的泡法～

讓人會想在夏天提神的時候試試看！

但因為我平常喝熱咖啡已經喝習慣了

所以今天就先來分享熱萃的沖泡心得～

歐客佬浸泡式咖啡禮盒內六彩繽紛

而我就是被這可愛的包裝吸引目光

一盒內共有六種風味，真的超推薦拿來送人！

或是放在家裡拿來招待親友也很適合！

這六包的口味從歐客佬官網可以看到，分別為

中烘焙 瓜地馬拉薇薇特南果 高海拔精選 瑪雅

黃金烘焙 衣索比亞 古吉 安娜索拉莊園 酵素水洗 G1

黃金烘焙 哥斯大黎加 聖蘿蔓處理廠 蜂鳥

白金烘焙 2019 WCRC 世界盃烘豆大賽 冠軍烘焙配方

白金烘焙 肯亞 安達貝斯莊園 日曬 微批次

黃金烘焙 衣索比亞 耶加雪菲 柯契爾 牧羊人

我最喜歡的是白金烘焙 肯亞 安達貝斯莊園 日曬 微批次

喝起來很滑順，停留在嘴裡會感受到咖啡的香醇

不會太苦或太酸，甚至有點淡甜味

整體很溫和順口，滿推薦單喝去品味咖啡的柔順～

歐客佬浸泡式咖啡禮盒不只是咖啡包包裝很引人注目

就連咖啡禮盒的外盒也不遑多讓！

從外到內的設計都深得我心～

光是用看的心情就很好XD

整盒放在公司桌邊也能提振我工作的動力！

以上就是我對於歐客佬浸泡式咖啡的分享推薦

這陣子歐客佬浸泡式咖啡已成為我的每日標配

甚至又成功推薦更多同事一起湊免運XD

在這邊附上歐客佬的官網網址

從裡面可以直接連到購物專區

喜歡的朋友們快來試試！

最近年末聚會多～

拿來送給好久不見的老朋友也很推薦喔！