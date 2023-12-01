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南投清境住宿-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風建築 • 歐式鄉村房間》

2023-12-01 23:27:48 chaoerh小昭 人氣：113
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：53篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：凡賽斯高山民宿(南投縣民宿518號)
phone049-2801-519
place南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷31-2號
作者本次評價：
4.00
環境設備
4.00
服務
4.00
交通便利
4.00
CP值
4.00
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封5.jpg

 

去年來到合歡山登山

今年來挑戰合歡西峰,需凌晨半夜起登

避免舟車勞頓,睡眠不足而影響爬山

安排前一晚入住凡賽斯高山民宿

原本想找間便宜的旅館住住就好

畢竟我們才睡幾個小時,凌晨3點就退房

跟原本想入住滑雪山莊(搶不到)1人平均價位差不多

所以就選擇入住環境優美、異國風的凡賽斯

 

除了住宿外,還有對外提供下午茶/晚餐

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

視野超遼闊,景緻如童話般夢幻,

下圖中的華麗建築就是清境知名的老英格蘭

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

晚上的夜景也很美

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

凡賽斯高山民宿外觀以鮮黃色的南法風格木屋為特色

戶外有兩排高聳挺立的落羽松,因應時節呈現出不同顏色不同的美

讓民宿增加更多浪漫氛圍

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

大門氣派

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

一踏入大廳,

映入眼簾的是充滿國外鄉村溫馨風的空間設計

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

華麗水晶吊燈顯得高貴大器

屋內滿滿乾燥花,空氣中瀰漫著一股香氣

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

也有提供茶點跟咖啡取用

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

小昭先辦理check in,待會還要去清境農場走走

我們有加一位小朋友入住,需加價500元/位

櫃台小姐服務很細心解說及接待,

也很感謝她帶我們參觀其他房型房間

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

樓梯間

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

若長輩不方便走樓梯,有電梯能搭乘

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

3樓景觀房走廊

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

果然景觀房視野佳及空間坪數大,價位當然就會比較高

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

浴室的泡湯池寬敞無比,情侶2人甜蜜鴛鴦浴都綽綽有餘

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

另一間景觀雙人房

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

順便參觀典雅房走廊,風格皆不同

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

最底下樓層走廊,走廊超長

小朋友還說有惡靈古堡的fu😂

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

這走廊超深

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

房卡是傳統鑰匙房卡

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

2張加大床,床的柔軟舒適度還可以

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

吹風機在浴室外

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

房間內設備

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

熱水瓶、茶包、盥洗用品

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

室內拖鞋

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

冰箱在櫃子內

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

衣櫃蠻突兀,可能是檔門用😅

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

浴室有小浴池

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

2個小朋友剛剛好,大人一人泡剛剛好

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

只有迪迪很愛泡澡,

之前在評論上有說熱水不熱,

其實心中有點小擔心,好險當天的熱水超熱♨️

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

當天只有10度

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

還有一區獨棟式房間,從這樓梯走下去

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

白天時間緊湊,利用晚上來參觀一下

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

獨棟式很適合一家多人入住,也比較清幽

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

接著去餐廳吃晚餐 (需提前訂餐)

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

凌晨2點半大家整裝,準備前往小風口

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

 

凌晨3點多退房,合影一下

南投清境-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風 歐式鄉村房間》

抵達登山口

南投清境住宿-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風建築 • 歐

 

民宿建造得美輪美奐,令人喜愛

堪稱平價版的老英格蘭

住宿沒有附早餐(需加購100元/人)

也剛好符合我們登山提早退房吃不到早餐

整體小昭都蠻喜歡的,

雖然在Google評價不高

但是入住當天小昭都沒遇到那些狀況(可能業者已經改善了)

 

南投清境住宿-凡賽斯高山民宿 《 南法普羅旺斯風建築 • 歐,以上僅供參考~

 

台中-草悟道文旅+飯店早餐 《 近勤美商圈 •PARK2草悟Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

<<飯店資訊>

  • 凡賽斯高山民宿
  • 官網
  • (049) 280 1519
  • 南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷31-2號


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