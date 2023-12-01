去年來到合歡山登山
今年來挑戰合歡西峰,需凌晨半夜起登
避免舟車勞頓,睡眠不足而影響爬山
安排前一晚入住凡賽斯高山民宿
原本想找間便宜的旅館住住就好
畢竟我們才睡幾個小時,凌晨3點就退房
跟原本想入住滑雪山莊(搶不到)1人平均價位差不多
所以就選擇入住環境優美、異國風的凡賽斯
除了住宿外,還有對外提供下午茶/晚餐
視野超遼闊,景緻如童話般夢幻,
下圖中的華麗建築就是清境知名的老英格蘭
晚上的夜景也很美
凡賽斯高山民宿外觀以鮮黃色的南法風格木屋為特色
戶外有兩排高聳挺立的落羽松,因應時節呈現出不同顏色不同的美
讓民宿增加更多浪漫氛圍
大門氣派
一踏入大廳,
映入眼簾的是充滿國外鄉村溫馨風的空間設計
華麗水晶吊燈顯得高貴大器
屋內滿滿乾燥花,空氣中瀰漫著一股香氣
也有提供茶點跟咖啡取用
小昭先辦理check in,待會還要去清境農場走走
我們有加一位小朋友入住,需加價500元/位
櫃台小姐服務很細心解說及接待,
也很感謝她帶我們參觀其他房型房間
樓梯間
若長輩不方便走樓梯,有電梯能搭乘
3樓景觀房走廊
果然景觀房視野佳及空間坪數大,價位當然就會比較高
浴室的泡湯池寬敞無比,情侶2人甜蜜鴛鴦浴都綽綽有餘
另一間景觀雙人房
順便參觀典雅房走廊,風格皆不同
最底下樓層走廊,走廊超長
小朋友還說有惡靈古堡的fu😂
這走廊超深
房卡是傳統鑰匙房卡
2張加大床,床的柔軟舒適度還可以
吹風機在浴室外
房間內設備
熱水瓶、茶包、盥洗用品
室內拖鞋
冰箱在櫃子內
衣櫃蠻突兀,可能是檔門用😅
浴室有小浴池
2個小朋友剛剛好,大人一人泡剛剛好
只有迪迪很愛泡澡,
之前在評論上有說熱水不熱,
其實心中有點小擔心,好險當天的熱水超熱♨️
當天只有10度
還有一區獨棟式房間,從這樓梯走下去
白天時間緊湊,利用晚上來參觀一下
獨棟式很適合一家多人入住,也比較清幽
接著去餐廳吃晚餐 (需提前訂餐)
凌晨2點半大家整裝,準備前往小風口
凌晨3點多退房,合影一下
抵達登山口
民宿建造得美輪美奐,令人喜愛
堪稱平價版的老英格蘭
住宿沒有附早餐(需加購100元/人)
也剛好符合我們登山提早退房吃不到早餐
整體小昭都蠻喜歡的,
雖然在Google評價不高
但是入住當天小昭都沒遇到那些狀況(可能業者已經改善了)
體驗因人而異,以上僅供參考~
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<<飯店資訊>
- 凡賽斯高山民宿
- 官網
- (049) 280 1519
- 南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷31-2號