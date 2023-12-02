這間隱身在捷運中山站旁巷弄中的「李掌櫃功夫製麵」，是一間有名的排隊美食店，主打拌麵或湯麵套餐加上飲料跟小菜無限量供應吃到飽的服務，還沒到用餐時間人潮就已經絡繹不絕，外送的訂單更是沒有停過，主餐的餐點不只份量多選擇也多，小菜更是高達10種以上會輪流更新，讓顧客每次享用都有不同口味的小菜可以挑選，雖然是無限量供應小菜的品質沒有因次打折扣，整體的CP值非常高難怪會成為巷弄的排隊美食。

餐廳資訊

李掌櫃功夫製麵 名稱 : 李掌櫃功夫製麵 (中山店)

電話 : (02)2558-2488

地址 : 台北市大同區南京西路18巷6弄3號

營業時間 : 週一~週日 11:00-21:00

官方網站 : 李掌櫃精緻中式麵食

粉絲專頁 : 李掌櫃精緻中式麵食

Instagram : 李掌櫃功夫製麵(@noodleslee_tw)

從捷運中山站2號出口步行大約2分鐘就可抵達，這條巷子幾乎每間都是排隊名店

餐廳環境

店內的空間大約可以容納將近30人左右，但用餐時段還是需要等候一段時間

門口右邊的牆上寫的是這間店的標語，雖然主餐是拌麵或湯麵，但旁邊的餛飩(抄手)才是不可或缺的靈魂人物

入座後店員會提供筷子跟盛小菜的碟子

小菜跟飲料在最裡面的冰箱哩，全部都是自由取用，只要吃得完就可以拿

最上面一層半是飲料，下方小菜一次會擺放八種出來

小菜的部分只要吃完就會做更換。每次看到都是不同的小菜

所以有特別喜歡吃的小菜一開始沒看到沒關係，可能主餐吃一陣子再來就會換上來了

菜單

餐點的部分全部都是套餐制，點餐的時候配餐的部分有「紅油抄手」跟「餛飩雞湯」可以選

點餐的方式是用QR-Code點餐，在尖峰用餐時段可以節省等待店員的時間

另外還有外帶單點的菜單，一樣可以直接掃描右下角的QR-Code點餐，預定時間到過來取餐即可

餐點介紹

小菜的部分是盡量每一種都拿一點來品嚐看看，飲料是各拿一瓶喝

左邊是水蜜桃氣泡飲右邊是最經典的可口可樂，不過喝完發現水蜜桃氣泡飲的味道跟小菜滿搭的，個人滿喜歡這樣的味道

小菜都是涼拌菜，每一種看起來都十分開胃可口

「涼拌干絲」一直都是我滿喜歡的小菜，吃起來有淡淡的豆香味

「豆干」吃起來紮實，不會過於軟爛

「小黃瓜」吃起來爽脆多汁非常開胃

「木耳」有搭配薑絲一起涼拌，吃起來脆口薑絲可以讓味道更香濃

「台式泡菜」吃起來比較多的是脆度，酸度比較但一點比較偏向大多數人可以接受的口味

「豆皮」吃起來軟嫩多汁，鹹味調配得恰到好處

「小魚干+豆干」吃起來非常夠味，很適合當下酒菜，跟氣泡飲也很搭

這次一共點兩份套餐，拌麵套餐跟湯麵套餐各點一套，份量看起來非常多

第一份是「椒麻拌麵+餛飩雞湯」，椒麻拌麵的部分是偏向涼拌的形式

上面有糖心蛋、小黃瓜絲和蛋絲，跟涼麵的搭配方式十分相似

小黃瓜絲吃起來爽脆，可以沾一點醬汁吃會更有味道

麵條吃起來非常Q彈咬勁十足，椒麻的醬汁吃起來不會太辣但麻香味濃郁

糖心蛋中間的蛋心沒有完全凝固會流出來，吃起來蛋香味十足

餛飩湯的部分一碗約有5顆餛飩，吃起來皮薄餡多肉香味濃郁

湯頭的部分算滿清淡的，只有用胡椒簡單調味，吃完椒麻麵剛好可以轉換一下味道

第二份是「紅燒牛肉麵」，牛肉的部分是選擇「板腱心」

麵條跟拌麵是同一種麵，不過因為是湯麵的關係直接吃相對麵香會比較濃一點，加上牛肉的香味

牛肉的部分有「板腱心」跟「牛肉片」可以選，建議要選板腱心因為大塊軟嫩非常好吃

板腱中間的筋很明顯，但燉煮到非常軟嫩輕輕一咬就斷開

肉質紮實飽滿，加上吸飽湯汁的關係咬起來還會噴汁

湯頭的部分紅燒味剛剛好不會過鹹，牛肉的肉汁都融入在湯頭裡肉香味十足

雖然配餐是點「紅油抄手」不過是點不辣的選項，所以不想吃辣的人也不用擔心

一口咬下肉汁就不斷流出，皮薄肉多也是這間的招牌之一，一碗只有五顆真的會不夠吃

結語

能夠把所有麵食的套餐都加上餛飩(抄手)的選項，相信店家對於自己的食材一定非常有信心，麵食的份量多味道也恰到好處，拌麵椒麻香的香麻味有出來，湯麵的肉汁有燉煮到融入湯中，餛飩(抄手)的部分肉餡紮實飽滿，加上無限量供應的飲料跟小菜要不吃飽也很難，而且小菜的種類變化又多不只套餐用心小菜下的功夫也不少，難怪在中山這樣熱鬧的巷弄餐廳中可以屹立不搖成為知名的排隊美食，下次有來捷運中山逛街的人可以前來品嚐看看。