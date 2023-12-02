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【電影首映會】震撼韓國的真實事件改編 #全羅道少年殺人事件 慾望的誘惑，正義的拉扯！【電影欣賞】【電影推薦】

2023-12-02 08:45:15 Phyllis 17 人氣：104
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Phyllis 17

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文章類別：娛樂-戲劇電影

車庫娛樂邀約搶先看首映場 #全羅道少年殺人事件

【電影首映會】震撼韓國的真實事件改編 #全羅道少年殺人事件【電影首映會】震撼韓國的真實事件改編 #全羅道少年殺人事件

劇情：資深刑警黃俊哲（薛景求 飾）被任命為新任班長，並收到於1999年，一間超市發生搶劫殺人案有關真凶的線索，便決定開始重新調查，以洗清三名少年們的罪名。

3-全羅道少年殺人事件》新聞稿照_01_本作故事敘述發生在參禮鎮的超市搶劫殺人案4-全羅道少年殺人事件》新聞稿照_08_少年們勇敢地發聲是本作要傳達的理念

然而，負責當時案件的刑警崔宇成（劉俊相 飾）為升遷誘惑，聯合眾人阻擋一切，黃俊哲即使身家受到威脅，仍想將真相公諸於世！

5-全羅道少年殺人事件》新聞稿照_02_劉俊相飾演當年調查案件的刑警

韓國電影太多都是真實事件改編，透過電影還源真相，反映出一些社會弊端！電影中刑警黃俊哲為追求正義，不惜和腐敗警政體系對抗，歷時16年後，終為三名青少年正名，但三位少年的人生已經全毀，真的是令催淚且心痛的故事！

6-全羅道少年殺人事件》新聞稿照_04_薛景求

#全羅道少年殺人事件，12月1日（五）揭曉到底人是誰殺的？

【電影首映會】震撼韓國的真實事件改編 #全羅道少年殺人事件【電影首映會】震撼韓國的真實事件改編 #全羅道少年殺人事件

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場

#全羅道少年殺人事件 祝福好人一生平安

#全羅道少年殺人事件 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=je6NSofPOug

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