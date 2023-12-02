車庫娛樂邀約搶先看首映場 #全羅道少年殺人事件

劇情：資深刑警黃俊哲（薛景求 飾）被任命為新任班長，並收到於1999年，一間超市發生搶劫殺人案有關真凶的線索，便決定開始重新調查，以洗清三名少年們的罪名。

然而，負責當時案件的刑警崔宇成（劉俊相 飾）為升遷誘惑，聯合眾人阻擋一切，黃俊哲即使身家受到威脅，仍想將真相公諸於世！

韓國電影太多都是真實事件改編，透過電影還源真相，反映出一些社會弊端！電影中刑警黃俊哲為追求正義，不惜和腐敗警政體系對抗，歷時16年後，終為三名青少年正名，但三位少年的人生已經全毀，真的是令催淚且心痛的故事！

#全羅道少年殺人事件，12月1日（五）揭曉到底人是誰殺的？

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#全羅道少年殺人事件 祝福好人一生平安

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