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【台北忠孝敦化站】章邖☕️⎟東區人氣咖啡廳 李氏的第二間店 // 戶外咖啡廳

2023-12-02 13:58:45 孵蛋的日常 人氣：105
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窩客好文

孵蛋的日常

發表篇數：22篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：章邖
place台北市大安區敦化南路一段187巷63號1樓
作者本次評價：
3.70
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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【台北忠孝敦化站】章邖☕️⎟東區人氣咖啡廳 李氏的第二間店

【台北忠孝敦化站】章邖☕️⎟東區人氣咖啡廳 李氏的第二間店

 

 

 

【台北忠孝敦化站】Ariel lee 章邖．Cafe

🍽 餐點：🌟🌟🌟🌟

🍽 環境：🌟🌟（戶外區）

🍽 服務：🌟🌟🌟

🍽 人均 $300~$500、收取10%服務費

 

💛 孵蛋的日常有 IG 唷，歡迎 follow (傳送門在此) 💛

 

 

【餐廳資訊】

  • 地點：台北市大安區敦化南路一段187巷63號1樓
  • 電話：？？？
  • 營業時間：一～日 12:30–21:00 (不定期公休請參閱官方IG)
  • 不提供訂位服務
  • 用餐時間120 分鐘，低消為每人一杯飲品

 

 

【前言】

跟人氣咖啡廳- 李氏Cafe 距離不到100公尺，這裡是李氏的第二間店「章邖」

次來吃下午茶，下次要來試看看聽說很厲害的義大利麵

 

 

【菜單】

【台北忠孝敦化站】章邖☕️⎟東區人氣咖啡廳 李氏的第二間店

 

 

 

【餐點

 

【台北忠孝敦化站】章邖☕️⎟東區人氣咖啡廳 李氏的第二間店

拿鐵咖啡（熱）$140，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

點餐時，店員有先提醒當時餐點多，所以會需要等待一些時間

原本以為是鹹食才需要較久的時間，飲品應該不至於受太大影響，結果兩杯咖啡也是等了半小時😱

咖啡順口好喝

 

【台北忠孝敦化站】章邖☕️⎟東區人氣咖啡廳 李氏的第二間店

戚風蛋糕＄180 ，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

我們點芝麻口味

一上來就被這麼澎湃（？）的份量吸引住眼球👀 份量兩個人吃蠻足夠

蛋糕上的奶油非常清爽不油膩，另外還有蛋捲碎片提升口感層次

蛋糕本人也很綿密😋

 

 

【環境照】

當天只有坐戶外～空間大，只有三組座位，所以蠻舒服的，不會有坐在室內的壓迫感

不過用餐當天，不確定隔壁店家或住戶頻頻在附近抽菸，會一直吸到二手菸🥺

【台北忠孝敦化站】章邖☕️⎟東區人氣咖啡廳 李氏的第二間店

【台北忠孝敦化站】章邖☕️⎟東區人氣咖啡廳 李氏的第二間店

【台北忠孝敦化站】章邖☕️⎟東區人氣咖啡廳 李氏的第二間店

 

 

 

🍣 非業配文，單純分享個人用餐體驗，給大家參考 🍣

歡迎追蹤 👉 孵蛋的美食日常 IG

 


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