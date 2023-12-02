【台北忠孝敦化站】Ariel lee 章邖．Cafe
🍽 餐點：🌟🌟🌟🌟
🍽 環境：🌟🌟（戶外區）
🍽 服務：🌟🌟🌟
🍽 人均 $300~$500、收取10%服務費
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【餐廳資訊】
- 地點：台北市大安區敦化南路一段187巷63號1樓
- 電話：？？？
- 營業時間：一～日 12:30–21:00 (不定期公休請參閱官方IG)
- 不提供訂位服務
- 用餐時間120 分鐘，低消為每人一杯飲品
【前言】
跟人氣咖啡廳- 李氏Cafe 距離不到100公尺，這裡是李氏的第二間店「章邖」
這次來吃下午茶，下次要來試看看聽說很厲害的義大利麵
【菜單】
【餐點】
拿鐵咖啡（熱）$140，推薦指數：🌟🌟🌟🌟
點餐時，店員有先提醒當時餐點多，所以會需要等待一些時間
原本以為是鹹食才需要較久的時間，飲品應該不至於受太大影響，結果兩杯咖啡也是等了半小時😱
咖啡順口好喝
戚風蛋糕＄180 ，推薦指數：🌟🌟🌟🌟
我們點芝麻口味～
一上來就被這麼澎湃（？）的份量吸引住眼球👀 份量兩個人吃蠻足夠
蛋糕上的奶油非常清爽不油膩，另外還有蛋捲碎片提升口感層次
蛋糕本人也很綿密😋
【環境照】
當天只有坐戶外～空間大，只有三組座位，所以蠻舒服的，不會有坐在室內的壓迫感
不過用餐當天，不確定隔壁店家或住戶頻頻在附近抽菸，會一直吸到二手菸🥺
🍣 非業配文，單純分享個人用餐體驗，給大家參考 🍣
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