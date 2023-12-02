【台北忠孝敦化站】Ariel lee 章邖．Cafe

🍽 餐點：🌟🌟🌟🌟

🍽 環境：🌟🌟（戶外區）

🍽 服務：🌟🌟🌟

🍽 人均 $300~$500、收取10%服務費

💛 孵蛋的日常有 IG 唷，歡迎 follow (傳送門在此) 💛

【餐廳資訊】

地點：台北市大安區敦化南路一段187巷63號1樓

電話：？？？

營業時間：一～日 12:30–21:00 (不定期公休請參閱官方IG)

不提供訂位服務

用餐時間120 分鐘，低消為每人一杯飲品

【前言】

跟人氣咖啡廳- 李氏Cafe 距離不到100公尺，這裡是李氏的第二間店「章邖」

這次來吃下午茶，下次要來試看看聽說很厲害的義大利麵

【菜單】

【餐點】

拿鐵咖啡（熱）$140，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

點餐時，店員有先提醒當時餐點多，所以會需要等待一些時間

原本以為是鹹食才需要較久的時間，飲品應該不至於受太大影響，結果兩杯咖啡也是等了半小時😱

咖啡順口好喝

戚風蛋糕＄180 ，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

我們點芝麻口味～

一上來就被這麼澎湃（？）的份量吸引住眼球👀 份量兩個人吃蠻足夠

蛋糕上的奶油非常清爽不油膩，另外還有蛋捲碎片提升口感層次

蛋糕本人也很綿密😋

【環境照】

當天只有坐戶外～空間大，只有三組座位，所以蠻舒服的，不會有坐在室內的壓迫感

不過用餐當天，不確定隔壁店家或住戶頻頻在附近抽菸，會一直吸到二手菸🥺

🍣 非業配文，單純分享個人用餐體驗，給大家參考 🍣

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