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覓蠶健康餐盒｜台中南區便當推薦，主菜選擇多元份量十足，最低119元起 - 莎笠，小日子

2023-12-02 14:43:54 莎笠，小日子 人氣：100
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莎笠，小日子

發表篇數：307篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：覓蠶健康餐盒 Meetzen
place台中市南區南平3-3號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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覓蠶健康餐盒 台中南區便當推薦｜健康餐當道，營養外食輕盈無負擔！台中南區新開幕健康餐 覓蠶健康餐盒 ，多款豐富蔬食配菜，少油少鹽料理，雞豬牛主食選擇多元，搭配養身米飯，最低119元起，調味宜人份量十足，營養均衡更省荷包，也有沙拉，含蛋全蔬餐盒及鮮嫩滑口的炊蛋，想吃更飽足還有雙品選配，以外帶形式，更有外送服務，今天健康美味正餐就吃這一味

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莎笠IG saliday_food

覓蠶健康餐盒 在哪裡？

今年新開幕的覓蠶健康餐盒，鄰近中山醫學大學，大慶火車站，鮮明的藍色招牌，位在台中南區南平路相當亮眼，以外帶店形式，最低119元起，合宜價格多樣化餐食，開幕幾個月已累積不少好口碑，深受附近商辦公司行號歡迎

訂單滿500元，覓蠶健康餐盒提供外送服務（距離不超過3公里）

覓蠶健康餐盒 Meetzen
地址：台中市南區南平路3-3號
電話：04 2260 1271
時間：10:45–13:50, 15:00–19:15（六日公休）

首次到訪可參考店家推薦，這次選擇口味表現都不賴，覓蠶健康餐盒為感謝醫護警消為人民服務辛勞付出，只要出示工作證/識別證，即享整單九折優惠（鼓掌

覓蠶健康餐盒 推出集點活動，每購買1餐盒即可搜集1點，集滿十點就可免費換購餐盒乙個，他們家選擇真的超多，感覺一下就可集滿

覓蠶健康餐盒 菜單

覓蠶健康餐盒 主菜選擇共有六大項 雞胸肉、雞腿肉、豬肉、魚肉、牛肉、及蔬食，選擇主餐後再選定主食，想更飽足有雙拼選配及配菜加購，若想更多點蔬食，來點沙拉也很可以

不定時會推出新菜色，像這次多了鯖魚鯛魚、還有櫻桃鴨肉片，選項多到真的天天到訪也不會吃膩

覓蠶健康餐盒 餐點

覓蠶健康餐盒 都以外帶形式，走一個簡約質感路線，便當採雙層設計，能盛裝多種類配菜與主食，沙拉選用紙盒盛裝，打開用料也是滿到一個不行，真的cp質滿點

檸檬胡椒鮭魚 185元

新鮮厚實的鮭魚表層煎得微微焦酥，內裏仍柔軟不乾柴，佐以清新的檸檬汁，酸甜爽口帶出其鮮美，交織著胡椒香氣，微微辛香感魚肉風味更顯層次，一旁還有多款配菜，地瓜細緻柔軟超甜

下層不僅只有養生米飯，一樣有多款配菜，這次有吃到粉絲、黑木耳、油豆腐、兩款鮮蔬，真的有夠澎派

養生米飯粒粒分明，Ｑ彈有勁，越咬越香

炙燒骰子牛 180元

骰子牛表層炙燒至香酥微脆，用黑胡椒簡單調味，咬下馥郁的牛鮮味竄出，越咀嚼越是鮮甜，一口一個剛剛好

季節限定主廚沙拉 119元

三餐老是在外，想攝取多點蔬食，季節限定主廚沙拉就很適合！內含多樣蔬食及配料，有紫甘藍、甜椒、玉米筍、花椰菜，美生菜、蘋果、地瓜、水煮蛋等，款款爽脆新鮮

季節限定主廚沙拉 搭配特調芒果醬汁，芬芳酸甜，芒果香甜餘韻，和鮮蔬爽脆相輔相成，每一口都很清爽解膩，風味好討喜

松露野菇炊蛋 55元

炊蛋細緻滑溜，搭配上獨有韻味的松露醬香氣，與芬芳四溢的野菇，相輔相成，交織為更美妙的鮮味聚集，熱愛蛋類料理的我，超愛覓蠶健康餐盒的炊蛋，柔嫩帶些微微彈性，口感表現可圈可點，整盒份量十足，想加強蛋白質攝取，這款很值得點起來

覓蠶健康餐盒 簡約餐盒設計，最低只要119元起，主菜選擇多元還能雙拼，餐食份量十足，調味宜人，還能搭配沙拉、多款蛋料理，健康餐一樣能澎湃又好吃！

這次吃到鮮甜的鮭魚、鮮嫩的牛肉，柔嫩炊蛋，樣樣滋味討喜，讓人越吃越喜歡，在餐點份量對女孩們來說，雙層便當份量毫不手軟，飽足度絕對能支撐到下一餐，性價比極高，若在挑選健康餐的朋友，以上推薦給你們

感謝覓蠶健康餐盒邀請，以上文章提供參考

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