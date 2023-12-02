[ 花蓮食記 ] 將門來點辣麻辣鍋專門店 | 花蓮麻辣鍋推薦

位於在花蓮市區中華路伴手禮一條街上的將門來點辣麻辣鍋專賣店

店面裝潢有濃濃的中國風味，店內寬敞舒適，適合親朋好友聚餐

連花蓮的計程車司機也超推薦他們家的餐廳

將門來點辣麻辣鍋鄰近花蓮必逛的東大門夜市、花蓮必吃將門燒肉

也是花蓮超人氣燒肉店"將門燒肉店"的新品牌火鍋店

老闆獨家秘製麻辣湯頭，麻、辣兼具，鴨血跟豆腐讓人欲罷不能

還有花蓮必吃海鮮"黑潮曼波魚"脆嫩彈牙!!!超特別!!!

飯後甜點牛奶麻糬吃完後讓我念念忘懷~花蓮必吃美食餐廳

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將門來點辣麻辣鍋店內環境

將門來點辣麻辣鍋專賣店位於在花蓮市中華路伴手禮街上，自行開車、騎車也很方便

店家外觀到室內陳設都可以看出濃厚的中國風

將門來點辣麻辣鍋用餐區設置了2人/4人/6人座位

店內搭配了燈籠、古代窗框當作桌與桌的隔板，呈現中國風的氛圍

2人桌

桌與桌之間的距離寬敞，感覺也蠻舒適，旁邊也會放個小餐車可以放置菜品

4人桌

就像半開放式4人座包廂，降低客人用餐時互相干擾且用餐舒適

6人桌

將門麻辣鍋有兩張6人座位，很適合多人聚餐的花蓮聚餐餐廳

醬料區

提供多種辛香料可以自行搭配，入座後店員會幫忙調製黃金比例的特色醬料

雞蛋可以自行拿取

烏醋、香油、店家特製醬料、蒜苗、蒜泥、蔥花、辣椒

吃起來格外的清爽，鹹酸鹹酸的口感

菜單

將門來點辣麻辣鍋專賣店採QR code 點餐

入座時店員會先介紹點餐方式與選鍋底

麻辣鍋每人90元的鍋底費，可免費續加鴨血、豆腐1次

升級鴛鴦鍋加價70元酸菜湯底，清爽解膩 !!!

麻辣鍋

麻、辣、香、鮮、層次韻味的湯底，口感相當溫醇

麻辣鍋底是老闆親自研發，因為老闆本身也鍾愛吃麻辣鍋，到各個麻辣鍋店取經

精心調整的湯底，打造了獨家麻辣鍋，辣度與麻度都可以特製化調整

選擇麻辣鍋底一人的鍋底費是90元，可以免費續加一次鴨血與豆腐

將門來點辣的鴨血吸附飽滿的麻辣湯頭，咬下滿滿麻辣醬汁在口中噴散

口感扎實細嫩入味，麻辣湯滷進每一塊豆腐裡

原味鍋

提供的是酸菜鍋，口味上完全符合我喜歡的白湯鍋底，個人不太喜歡酸白菜的湯頭

將門的酸菜湯是採用台灣酸菜來熬製的，入喉甘甜帶點微酸的口味

超適合煮蔬菜更鮮甜

伊比利豬梅花

不得不說將門來點辣的肉品肉質真的都很好，呈現出大理石般紋路的油花

美味度不輸和牛，完全不會有豬腥味，肉質緊實、肉香濃郁

勺勺真的很愛伊比利豬，吃鍋必點!!! 油脂分布均勻讓人垂涎三尺

爽口不油膩、甘鮮帶甜

Prime美國牛翼板

有著厚實且富含均勻的油花和濃郁的肉味，肉質軟中帶點嫩度，店員推薦涮個8秒鐘就是最佳熟度

牛翼板帶點厚度所以有著滿滿的咀嚼感，7分熟的肉質真的很柔嫩，入口也能感受到肉汁的鮮甜感

安格斯無骨牛小排

本身口感極佳的牛小排，口感柔嫩多汁又帶點彈性

中間的筋膜略有嚼感，越嚼越香

我想牛小排最迷人的地方就是中間有一條明顯油花、筋膜

將肉肉涮至粉色就可以夾起，軟嫩又有嚼勁，豐富的脂肪增添了牛小排軟嫩的口感

黑潮曼波魚

花蓮七星潭的曼波魚，據說曼波魚以前沒人愛吃，也沒有漁民特地要抓它

後來發現，曼波魚皮，富含膠原蛋白與DHA，熱量極低，沒有腥味，也沒有膽固醇

在花蓮就變成了超夯食材

勺勺第一次吃到曼波魚真的很驚豔，入口完全沒有魚味，而且口感極佳

肉質緊實帶點脆度，完全不會覺得自己再吃魚，真的很適合一試唷

滷水三寶拼盤

麻辣鍋必點滷水三寶，裡面有牛筋、蜂巢牛肚、滷大腸頭的綜合滷味拼盤

很適合每一款都想嘗試的人，將門來店辣的滷水三寶已經事先滷入味了

加熱後就可以吃囉!!! 不必等到最後才能吃

滷牛筋

已經滷透的牛筋，一開始就下鍋，可以再等待數分鐘，有豐富膠質

入口可以感受牛筋軟中帶彈與些微的咬勁，不至於到軟爛，才是最好吃的

滷大腸頭

大腸頭軟韌適中的口感加上麻辣湯頭香氣，讓人食指大動

滷蜂巢牛肚

麻辣湯汁飽滿的牛肚口感緊實越嚼越香

南門芋頭貢丸

個人偏愛南門的火鍋料"芋頭貢丸"，檳榔心芋頭搭配新鮮豬肉製作

用料扎實，貢丸彈牙爽脆，還能吃到芋頭塊的綿密口感

南門蛋餃

南門的蛋餃也是非常有名，厚厚的蛋皮，一入口蛋香四溢

內餡搭配了不油膩的豬絞肉，真的好好吃

南門手工花枝漿

花枝漿也是對於我來說麻辣鍋必備火鍋料，吸附飽滿的麻辣湯汁，咬下一口還會爆汁

魚漿與花枝塊完美融合，口感Q彈飽滿

老油條

麻辣鍋配老油條，可以依照個人喜愛的軟硬度，吸附滿滿的湯汁超好下飯

最愛把肉包裹著老油條去煮，可以同時感受肉的柔嫩與老油條的酥脆

高麗菜

蔬菜放入原味鍋清爽解膩，爽脆口感完全停不下來

水蓮

水蓮也是超適合煮火鍋的蔬菜，不需要川燙太久，就可以撈起了

吃完麻辣鍋配點蔬菜來平衡

飯後甜點-麻糬QQ

超驚豔的甜品，剛開始以為是豆花與麻糬QQ的搭配，

一入口才發現原來基底就是軟糯的麻糬

再撒上花生碎，整體更增添口感

主食類

麻辣鍋必點王子麵，湯滾煮數秒撈起，王子麵口感外軟內脆

將門烏梅湯

解渴解膩的烏梅湯，很起來酸甜好滋味

還給了一大桶冰塊，可以自己調整冰度

花蓮必吃鍋物將門來點辣，香辣過癮又銷魂，天氣轉涼超級適合吃麻辣鍋

花蓮麻辣鍋超值得一吃，肉質好、不只吃到辣感，香氣同時也兼具，讓人回味

黑潮曼波魚值得一試、飯後甜點麻糬QQ千萬別錯過 !!!

店家資訊

將門來點辣麻辣鍋專門店

地址: 花蓮市中華路54號

電話: 03 833 0529

營業時間: 17:00-23:30

營業時間:https://www.facebook.com/profile.php?id=61550324344862

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