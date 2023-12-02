到訪日期2023年3月27日

犬山城位於愛知縣犬山市，雖然只剩下天守部分

但他可是被指定為國寶的5座天守之一

在這5座之中，只有犬山城可步出外廊， 將周遭的景色盡收眼底

附近還有犬山城下町可以逛逛

加上櫻花接近滿開，當然要跑一趟去一睹它的風采了

這次我們是搭名鐵犬山線在犬山站下車

當天車站門口的櫻花已經滿開

出車站走沒多久就可以走到昭和橫町

這地方喝玩樂都有

而且有著昭和時代的氛圍

可以來走走看看

犬山城下町是隨著犬山城的建造而改造原有城鎮而形成

城鎮佈局與江戶時代一模一樣

這裡房子是傳承自江戶時代至昭和時代的歷史建築

走在街道上除了可以參觀美麗的古老建築

還有很多餐廳美食

來這邊一定要花點時間逛這邊的商店

這邊有很多精緻的甜品飲料

跟老商店形成一個對比

附近也有出租和服的店家

沿著街道往前走

路邊櫻花已開始吹雪

犬山城前有兩個神社

一個是針綱神社，一個是三光稻荷神社

圖片來源：犬山觀光情報官網

針綱神社是犬山市非常重要的神社，

而且身兼多重功能

最有名是他每年四月第一個週六日所舉辦的犬山祭

連旁邊公廁都很古色古香

今年是兔年

兔子的籤超可愛的

神社旁邊有賣御守

還有御朱印的服務

正殿旁邊有路可以直接通往犬山城

我們便沿路進入了犬山城

城內櫻花雖然沒有很多

但目前已經見頃

把犬山城妝點得更美麗

拍完照我們決定走入天守內部參觀

那樓梯又窄又陡

真是不好爬

爬到頂樓可以走到天守外的圍欄參觀

走了一圈真有居高臨下，當上城主的感覺啊

不過這種爽感沒多久，就被走下城堡的超陡樓梯給沖散了

離開犬山城接著往三光稻荷神社前進

位於三光稻荷神社內的姬龜神社可以求良緣、夫妻感情良好

對生意興隆也很靈驗。

據說在這裡將錢幣放到小筐裡用院內的神水洗，就會數倍奉還

難怪看到很多人拿大鈔出來洗

參拜完之後我們往外邊的犬山神社移動

這個神社比較少人來朝拜

裡面供奉歷代城主以及明治維新後戰爭陣亡的人

這裡的櫻花盛開

很幸運還遇到和服美女來拍照

也為美麗的櫻花增色不少

地上也散落很多粉紅花瓣

好浪漫啊

回程我又跑去逛商店街

買了犬山燒陶器

這是大澤久次郎的作品

買了他的特有的松皮燒茶具

也是我這次日本行最滿意的戰利品

犬山城這地區有古蹟有神社

商店街也很有特色

很值得來這邊遊玩

時間充裕可以連犬山遊園地及木曾川遊步道一起納入行程

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參考資料

犬山城觀光情報

犬山陶瓷

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