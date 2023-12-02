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鼎湘鍋物｜吃得到鱷魚肉的超狂鍋物專賣，還有豐富數百款食材吃到飽! - 肉依小姐吃什麼

2023-12-02 17:26:00 肉依小姐吃什麼 人氣：103
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窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：567篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鼎湘鍋物
place台中市南屯區益豐路四段500號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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鼎湘鍋物｜吃得到鱷魚肉的超狂鍋物專賣，還有豐富數百款食材吃到飽!

各位火鍋控又有新選擇啦，近期新開幕的這家【鼎湘鍋物】超狂，自助吧供應多達數百款食材享用，光是丸子就有十多款的品項，還有各式各樣的菇類、時蔬、火鍋料，麵食、冷熱飲品和哈根達斯，最特別的是還可以吃到鱷魚肉，完全顛覆我對火鍋店的平凡想像!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

【鼎湘鍋物】位在台中南屯區益豐路上，黑色系的外觀看起來低調沉穩，店門口還養了小鱷魚提供觀賞，最棒的是附設免費停車場可停放!

【鼎湘鍋物】用餐環境座位數多且寬敞，深色系的設計充滿質感，以兩~八人的座位為主，搭配半開放式的包廂座位更有隱私，無論是獨自用餐或多人聚餐都非常適合。

【鼎湘鍋物】有設置夾娃娃機及遊戲機，吃飽後還可以玩遊戲增加樂趣!

【鼎湘鍋物】自助吧提供數百款食材吃到飽，包含蔬菜、菇類、火鍋料、丸子、麵食、冷熱飲品和冰淇淋。

▼菇類提供五款不同的品項，還有玉米筍和水果玉米，許多高單價不便宜的蔬菜。

▼丸子控在這裡會直接失心瘋，有超級多特殊口味的丸子!

【鼎湘鍋物】麵食有鍋燒麵、滷味麵和冬粉。

【鼎湘鍋物】醬料區乾淨衛生，有蔥花、辣椒、蒜頭和洋蔥，可以自行調配喜愛的風味。

【鼎湘鍋物】光是飲料品項就讓人選擇障礙，冰沙、熱咖啡、茶類等想喝什麼通通有!

【鼎湘鍋物】冰淇淋有哈根達斯冰淇淋及北海道十勝乳源Niseko，還有可以DIY的韓國霜淇淋機，搭配脆脆的餅乾甜筒太幸福啦!

菜單

【鼎湘鍋物】採取吃到飽收費模式，午餐每人499元晚餐599元，包含一盤肉盤及自助吧無限享用，還有其他價位的吃到飽可選擇，也可以另外加點喜歡的品項。

點我線上看菜單 : https://dingxiang.com.tw/paper/other_page.php?id=9663

餐點介紹

湯頭

鍋物可以選擇兩款湯頭的鴛鴦鍋，有麻辣鍋、昆布大骨、原味蔬菜、牛奶起司及海鮮昆布五款湯頭，以多種中藥材熬煮的麻辣湯頭，喝起來不會太辣，溫潤帶麻相當順口，湯底的鴨血可以免費續用，還有涮海鮮很讚的昆布大骨湯，採用昆布及大骨下去熬煮數小時而成，入口清甜回甘不會太鹹。

楓葉海鮮盤💰 1199元（兩人份）

▼海鮮控可以加價升等楓葉海鮮盤，包含藍蟹、鱸魚、竹蛤、鮑魚、魷魚、蛤蠣、扇貝、大草蝦及生食級干貝等，每樣食材的新鮮度都很夠，尺寸更是相當巨無霸，比五十元硬幣還大的生食級干貝，還有跟手掌般大的大草蝦很厲害!

丹麥皇冠豬梅花肉 安格斯板腱牛 安格斯翼板牛

▼每人均包含一份肉盤可享用，提供去骨雞腿肉、安格斯板腱、丹麥皇冠豬梅花選擇，也可以另外單點喜歡的品項，肉品的整體品質吃起來都蠻不錯，推薦安格斯翼板牛的肉香濃郁口感軟嫩。

用餐心得

現在的火鍋一家比一家厲害，超狂的【鼎湘鍋物】擁有豐盛自助吧，多達百款食材讓人瞬間選擇障礙，無論是火鍋料、丸子還是蔬菜的選擇都超多各式飲品、霜淇淋以及哈根達斯冰淇淋，而且還能吃到外面不常見的海鮮食材，甚至是鱷魚肉在這裡居然也有，ˋ各位火鍋控快來挑戰看看吧!

店家資訊

鼎湘鍋物

粉絲團：鼎湘鍋 FB 

地址：台中市南屯區益豐路四段500號

電話：04-2382-0557
營業時間：11:00~22:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/




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肉依小姐吃什麼

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我是肉依，吃到好吃的東西，心情就會好整天☺️ 喜歡到處走訪吃透透，用文字紀錄美食的溫度。感謝正在閱讀文章的你，讓我們一起用食物認識全世界吧! 合作邀約歡迎來信:annie19951231@gmail.com

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