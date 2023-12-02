今天休假的吃貨小旅行，

來到了桃園藝文廣場、桃園市圖書總館附近，

胖達選上在附近開業的一家韓式燒烤，

以其精緻、美味的餐點與超級韓系的裝潢打亮了名聲！

胖達立馬揪了附近的朋友一起當一波吃貨啦～～～～

GOGI GOGI 韓式燒肉

GOGI GOGI 韓式燒肉目前在全台有三家分店，

分別位於桃園、中壢與新竹；今天胖達拜訪的則是在桃園的藝文店，

建議可以在火車站下車後搭乘桃園客運GR捷運坑口站線

至中正藝文特區（福安宮）站後下車，在步行約5分鐘就會到囉！

一眼就可看見的韓系門面～白色橫招搭配黑色落地窗簡約不失美感。

GOGI GOGI 韓式燒肉 環境介紹

一入內就被其超韓風的質感所吸引，真的吸睛！！

過去胖達曾經在婚紗業多年，

對於韓系質感的部分也相當熟悉不過，

這其中表現出來的風格的確有中！

於入門處就有著白底黑字的韓文字牆併肩著粉系聖誕樹與芒草～

馬上就是一面網美打卡牆啊～～

旁邊緊鄰接洽區與大面的落地牆與透出的白色燈光映出很不錯的氛圍。

一組座位區基本上約可以安排四個人入座，每一組座位區間隔也很寬闊，

走動起來非常方便。木頭質感搭配著大理石紋路的桌面～也非常好看！

桌面會先準備好餐具～搭配的是韓國習慣使用的扁筷喔！

如還有需要餐具或紙巾等，可以在靠近走道的桌邊發現一個小抽屜～

拉出來就可以看到裡面有備用的餐具與紙巾。

其他在桌面上會另附有夾子一雙、剪刀一把，

烤爐是嵌入式的火爐可以自依據自己烤的速度調整火力大小非常方便。

而從入口處走到底可以看到GOGI GOGI的自助吧喔！

這邊有提供汽水機與可可冰沙與各式小菜與調味佐醬。

GOGI GOGI 韓式燒肉 菜單

入座後，服務人員便很快的過來介紹了菜單與周邊的環境，

而在菜單的選擇上，其實在胖達來之前也跟朋友已經看好囉！

直接會來選擇他們近期主打的燒肉響季的雙人套餐！

＊搭配套餐～選擇40元系列的飲品可以續杯喔！

在菜單中也另外可以單點的品項喔！

GOGI GOGI 韓式燒肉 燒肉響季

燒肉響季除了有雞、豬、牛肉之外

還有魷魚、與蛤蜊，直接湊齊了陸海空的組合！

而GOGI GOGI甚至還有提供代烤的服務喔！

如果想等著被餵食～這真的是很好的選項！

不過胖達跟朋友兩人都是從事餐飲業～

這種辛苦的事情還是自己來就好拉！！

＊餐點陸陸續續送來的途中就先拍照拉～後續還會有大醬湯、甜點喔！

在自助吧有三種佐醬提供沾蘸喔！

韓式傳統醬

富有酸鹹辣，並帶有豆瓣醬的風味。

芥末醬

應該有在調製過～除了瞬間的嗆辣感外～整體入口比較滑順。

特調燒肉醬

吃起來像是透過高湯特調而成，清爽不膩口。

蔬菜盤

每一盤中包含有：杏鮑菇、香菇、青椒～吃完後都可以再續喔！

杏鮑菇

飽滿多汁，口感Q彈。

香菇

稍微烤一下即可～烤太久反而會讓香菇富含的水分消失，

翻烤後香菇的香氣就相溢而出，口感厚實也很水嫩。

青椒

口感清脆、香甜～因為烤爐熱度夠～

建議也稍微翻烤一下至稍微上色就可以囉～

避免後續太快焦黑～而凸顯了苦澀感。

綜合肉盤

每一盤中內含有豬五花、 豬梅花、 松板雞(雞頸肉)

豬梅花

一放到烤爐上豐富的油花直接讓烤爐滋滋作響～

香味竄出，入口後油脂均勻散開、肉質軟嫩。

套餐中也有生菜，可以將它用來包烤好的肉片～

吃起來會更清爽解膩並增添了一絲清脆口感。

豬五花

富含油脂的厚片豬五花，可以在烤爐上烘烤一段時間，

讓雙面帶有酥黃的焦色感～再用剪刀剪成片段。

豬五花烤過的肉上帶著金黃色，除了有焦香也在口感上有一點酥脆，

讓豬肉風味多更加有層次，且油脂不會太油膩。

松阪雞

又稱雞頸肉，肉質鮮甜、柔軟多汁，

一口咬下會感受到恰似雞腿肉般的軟嫩。

燒酒蛤蜊

肉質飽滿，且吐沙吐的乾淨，不會吃到沙沙的感覺，

肉質＆湯汁鮮甜，並加入了酒、薑絲做提味，

喝了一下底下的湯，感覺風味更添厚實。

魷魚

新鮮、沒有腥味，脆度十足，附上的醬汁帶有大蒜風味，

蘸著吃提升了不少海鮮風味。

牛五花

油花分布豐富～且味道濃郁，

因油脂的關係也讓整體肉質口感鮮嫩多汁。

牛肉大醬湯

大醬湯～也稱韓式味增湯，光看湯頭顏色原以為會偏辣，

但喝起來口感溫和，蘊含海鮮的風味在湯頭裡面。

其中配料還含有：蛤蜊、魷魚、高麗菜以及板豆腐。

湯頭中加入高麗菜讓湯頭整體更為甘甜，而蛤蜊跟魷魚也為湯中提鮮了不少，

板豆腐則豐富整個湯的口感，牛五花也煮得剛剛好~沒有吃起來太老的口感。

炸年糕

外皮炸的酥脆，搭配裹在外層的醬汁，一股甜辣的滋味湧出，

與咬下的芝麻相配合，讓原本沒什麼味道的年糕，體現香氣與口感兼具。

柚子生菜沙拉

柚子醬搭配多樣的生菜，有小番茄、小黃瓜、玉米粒、

甜椒、美生菜、紫洋蔥，其富含的水分，

讓咬下的每一口多了一股柚子茶的風味，

與麵包丁的酥脆感，其實非常令人驚艷。

奶霜蜂蜜煎茶

奶霜覆蓋在煎茶上方，入口超綿密，

如果一次喝太多奶霜可能比較會膩口；蜂蜜感不會過於甜膩，

反而有一種柔和了煎茶的苦味，讓這蜜香在口腔裡擴散～

會有一種在喝蜂蜜啤酒的錯覺。

豬肋條甜點

豬肋條樣式的冰淇淋，是帶有酸甜的莓果口味、

其中用優格冰淇淋取代油花～讓入口感中帶有冰霜與細膩滑順。

GOGI GOGI 韓式燒肉 相關資訊

GOGI GOGI 韓式燒肉目前共有三間分店，

而胖達去的是桃園的藝文店，質感真的很不錯，

一進去如果沒有看到烤爐～完全會以為是一間網美型的咖啡廳！

分享給喜歡韓系風格網美店與愛吃燒烤的朋友拉～～

這邊也分享懶人包給各位朋友喔～～

店名：GOGI GOGI 韓式燒肉

電話：03-346-1669

地址：桃園市桃園區藝文一街80號

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