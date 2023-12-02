這天是個炎熱的午後，公司工讀生妹妹問大家要不要訂飲料，下一秒就秀出新收藏的屏東手搖飲店家「G-COLOUR金色魔法紅茶」！

▼金色魔法紅茶的菜單好漂亮，金色搭配奢華墨綠，質感滿滿～～連飲料取名也很有創意，充滿魔幻魅力💫

大家揪一揪外送額度立刻達標。

金色魔法飲料是用紙杯裝，浪漫藍綠色、別緻精靈LOGO，整個很有識別度～

維納斯情人 一分糖微冰

▼維納斯情人以桂花香錫蘭紅茶為基底，桂花的香氣非常迷人，加入檸檬梅，喝起來酸甜清爽，酸甜恰到好處非常解膩。店家推薦選擇一分糖，甜度剛好，不膩口。

冬瓜伯爵 微冰

▼冬瓜伯爵以冬瓜和伯爵紅為基底，喝起來清甜香醇，冬瓜香氣濃郁。微冰的冰度剛剛好，不會過於冰涼，也不會融化後稀釋冬瓜伯爵的濃度。

嗎啡嬌娃 三分糖微冰

▼以高山青為基底，搭配鮮檸檬汁，喝起來酸甜清爽，寒天的口感很有嚼勁，讓飲料更有趣味，讓人忍不住一口接一口。

巴黎毒藥拿鐵 三分糖熱飲

▼拿鐵可以做熱飲！很適合冬天喝～生理期來也能暖肚子！

巴黎毒藥拿鐵是店裡的人氣商品，以白桃紅茶為基底，加入六甲田莊鮮奶，白桃的香氣和紅茶的茶味融合得非常完美，喝起來香甜可口讓人感到很甜蜜。我還加了珍珠，珍珠Q彈有嚼勁，讓飲料更有層次。

帝王蜜紅玉 三分糖微冰

▼使用台茶18號，嚴選南投魚池鄉茶園直送的紅玉茶葉，茶味清甜溫醇，香氣怡人，淡淡蜜香久久不散，喝起來非常順口回甘，完全不會澀！

今天每杯飲料都讓我們感到驚艷，不愧是金色魔法紅茶的招牌飲品～如果大家在屏東想喝一杯好喝的手搖飲料，我非常推薦到金色魔法紅茶-屏東形象店，飲料品質高、口味多樣、服務也很好，是值得一試的口袋名單！

G Colour金色魔法紅茶-屏東形象店

地址：屏東縣屏東市公園路33號

營業時間：週一至日10:00-21:00

電話：08 766 0610

粉專：https://www.facebook.com/PIF.Gcolour/



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