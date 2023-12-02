苗栗獅潭景點美食/季節限定浪漫紫色花海【獅潭仙草花節】新店老街/獅潭彩繪村/神秘小徑/新店溪護魚步道/仙草美食(仙草花節停車場位置指引)

每年秋末冬初仙草花開季節，不再只有桃園(楊梅)有仙草花海可賞遊!

苗栗獅潭也有(小而美)仙草花田與美美藝術裝置可以拍照打卡趣!

2023獅潭仙草花節

活動地點: 獅潭大東勢仙草花田

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每年獅潭仙草花節(仙草花田位置)可能會稍做更動!

您可以關注( 苗栗獅潭樂悠遊 粉專)查看最新獅潭旅遊景點資訊! 原則上(獅潭仙草花節)應該都會在小紫今天到訪的『花田』附近舉辦

原文網址： 苗栗獅潭景點美食【獅潭仙草花節】浪漫紫花海/新店老街/獅潭彩繪村/神秘小徑/新店溪護魚步道/仙草美食(仙草花節停車場)

最近安排2天一夜苗栗之旅

雖然錯過了11/25、11/26假日(2023獅潭仙草花節)最精彩活動!

但~平日來拍仙草花(遊客少)旅遊品質更好!

一年四季『不同季節』來到獅潭可依春夏秋冬安排『獅潭一日遊行程』

也可到大湖採草莓(12月已經有草莓可以親子自採趣了喔!)

苗栗大湖草莓園【舞夜天草莓園】自採地面/高架草莓價格一樣!可現場試吃/甜度達12度(有LINE Pay)也可訂購現採草莓宅配(採草莓價格)

櫻花開花季節時可順遊免費景點『協雲宮』賞櫻

遊記 苗栗免費賞花景點/獅潭【協雲宮櫻花步道】被數千棵盛開櫻花樹包圍真美!幸運的話還可賞雲海喔(各區停車場/詳細賞櫻遊記)

（下圖）2023獅潭仙草花節活動會場地圖

(仙草花田)開放到12月幾號？小紫網路查不到資料

(私訊詢問:苗栗獅潭樂悠遊粉專也都沒有回訊息)so您若怕噗空(可以查看FB遊客公開打卡貼文)

來到獅潭玩，地圖內(A8)神秘小徑(彩繪牆)必遊!

但...我們錯過啦! (今天賞遊範圍都在仙草花田附近)沒走到新店老街so沒拍到 位址在獅潭鄉文化會館斜對面(苗栗縣獅潭鄉110號)喜歡拍彩繪牆美照~別忘了順遊。

(神秘小徑)又有宮崎駿神隱少女彩繪巷之稱

(小小巷道內)有超多卡通人物彩繪可拍喔

賞完仙草花海 別忘了品嚐『獅潭特色仙草美食小吃冰品』

新店老街內有許多餐飲店家與在地特色美食可嚐鮮(星仙草/仙山仙草/聖尼霜淇淋/新店仙草/樂宣客家米食坊/雲南食府/南姐的店/後角手作烘焙/獅農小舖/John 21麵包店/阿宗麵店.....）

附近有:水上流仙草飲品/仙山口古早味手工美食/獅潭仙草...美食)

今年2023仙草花節活動會場您可google(獅潭-勝發車行)

從勝發車行前方(苗66縣道)右轉進入續行約2分鐘就會看到(左手邊)仙草花田

(巷道狹小)僅一台車寛、不易會車

請先將車子停放在附近停車場或小紫等等分享的『花田會場捷徑停車場』再走1分鐘捷徑直達仙草花田

(下圖) 巷道只適合『步行進入賞花』勿~開車進巷道內裡頭沒停車空間讓您臨停

苗66縣道內有數幅彩繪牆可拍

2023獅潭仙草花節(有以下)3個地點可停車

活動會場旁(臨時停車場)是離仙草花田最近的停車場

(下圖)小農市集這條巷道就是小紫剛剛分享的(苗66縣道)往仙草花田巷弄(不適合開車進入)

您若開車？請續行(大東勢道路) 看到新店四橋時轉進(大東勢溪)一旁有設活動期間免費『臨時停車場』

活動會場旁(停車場)位在下圖(右手邊)

路口也是稱(苗66縣道)前方即是新店四橋與大東勢溪

主辦方專程為了仙草花節設置的『臨時停車場』地面上是釘臨時紅線做停車格規劃

停好車、往前走『有捷徑』可以讓您2分鐘內直接抵『獅潭仙草花田』主展區

這個竹林捷徑也是去年(2022年仙草花節)離活動會場最近的停車場

至於明年(2024年)仙草花田是否仍會設在相同地點、臨時停車場是否仍在此處？須查看當時活動粉專之公告！

此竹林捷徑是田梗小路(若遇下雨天)可能會有泥濘感!

獅潭仙草花田(不適合穿細跟高跟鞋前往)建議穿好走的鞋或不怕沙土沾染的鞋子賞花

從剛剛捷徑入口到(下圖)石階梯步程大約1分多鐘，遊客站的地方就是『仙草花田』囉!

沒騙您~是不是超~級近的呀!

貼心提醒: 仙草花其實是深紫色

並非許多網紅IG打卡或部落客遊記圖文(修圖修很大)的浪漫紫色

小紫自己也曾被網路遊記(楊梅仙草花)美到讓人覺得夢幻的『浪漫紫』給吸引、專程騎車騎了一個多小時去賞花(當年初訪)抵達時『超失望』 現場仙草花的色澤和網路相片(差太多啦)

so此篇(仙草花遊記相片)我沒有調色

有些相片~用手機拍攝

有些用相機拍攝

手機與相機拍花(多多少少)會有些許色差

至少...會是最接近『花田現場的仙草花色』可能沒有很吸引您~但至少是最真實的呈現

活動期間有設臨時廁所與垃圾桶

景點環境需大家共同維護(垃圾勿亂丟)

2023獅潭仙草花節在地青年結合在地元素打造了六座『藝術裝置』讓大家拍美美花海裝藝打卡趣

仙草花田是類似梯田(漸層花海)

現場搭有木梯讓旅人們行進於花田間

泥土田梗若(雨天賞遊)請穿防泥濘或防髒汙鞋子賞花

12/1仙草花盛開期! 超多蜜蜂勤做工(採花蜜場景)隨手可拍

仙子擺盪(盪鞦韆)

轉屋、春耕 也可從裡面往外拍創意不同拍照意境之美

獅潭仙草花海 6分地、種植2.4萬株仙草範圍沒有桃園楊梅仙草花展區大

屬小而美免費景點

適合順遊鄰近景點安排半日遊or一日遊行程

近拍 仙草花時聽到一旁男遊客說: 仙草花長的真像九層塔開花的模樣 遠遠看~還真的挺像的

(下圖)活動會場最高處拍照裝藝區

星仙草望花小屋 平時忙工作、放假時真的不要老是宅家裡，可安排假期帶家人來客家山城(獅潭走走)賞花fu鬆心情、療癒身心

賽夏-心眼 藝術裝置

鬧仙草 藝術裝置

這裡超適合拍網美照~

一旁還有大隻竹蜻蜓與竹製昆蟲點綴讓仙草花田瞬間熱鬧起來啦!

幸福鐘響(有繩子可以拉)

現場還有準備乾燥花束讓旅人們拍照。有情侶直接在此浪漫裝置求婚ㄝ (嫁給他~嫁給他)

花祭派對

好可愛+好好拍的花海裝置

賞完獅潭仙草花 可以接續到附近(新店老街覓食)

我們車子停在(活動會場捷徑停車場)懶得走回去開車

直接走路到(台3省道)全家便利超商馬路斜對面『獅潭仙草』吃燒仙草與仙草冰、喝解渴退火仙草茶

再順著大東勢道路走回(活動會場/停車場)

(新店四橋)大東勢溪有楓情水岸觀魚廊道可漫遊

新店溪(大東勢溪)護魚步道旁水岸風車也好好拍

我們第一次來獅潭玩!

發現這兒也是個小小彩繪村、沿路有許多彩繪牆(新店老街內)神秘小徑也有超多卡通彩繪可以拍

仙山聖門牌樓(大東勢道)馬路旁有古早味純手口『仙山口』包子、饅頭、肉粽、米食可解飢

若您們想到(新店老街覓食)

車子可以停放『義民廟前廣場or獅潭鄉公所』再步行遊老街買在地特色美食吃

獅潭仙草花節活動訊息，您也可查看( 獅潭。大小事 粉專)貼文掌握最新資訊

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每個人對『仙草花海』喜好不盡相同。2023-11/29遊記 僅供參考。每年『獅潭仙草花節』開放日期與時間請依活動官網資訊為準!!喜歡小紫遊記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤(您的讚 是我繼續寫文的動力)一起趴趴走找尋 下一站美食景點go