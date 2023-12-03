「蝸牛巷」隱身台南市小西門商業區，巷道曲折狹窄被文學作家葉石濤形容是鬧區中幽靜的山谷，非常適合喜歡慢活的旅人，放下腳步沈澱心靈，如同電信廣告所說「世界越快，心，則慢」。完全是巧合！在蝸牛巷閒逛竟不經意的遇見漢堡控與義大利麵控的最愛「不經意的美好」與「愛意特點心店 I EAT」吃到令人驚豔的肉桂捲。



[不經意的美好 漢堡控與義大利麵控的最愛]

台南老房子多，改裝成咖啡館或是餐廳的也多，因此老屋咖啡館與老屋餐廳成為台南的特色之一。「不經意的美好」位於蝸牛巷民生路入口一側，由「一誠行」老屋改裝，「一誠行」的老屋歷史與經營行業，「不經意的美好」的官網隻字未提，請教店員也沒能得到答案。



餐廳內部保持老屋原有隔局沒有改造，只以老件裝飾，一個大型老保險櫃成為視覺焦點。



筆者(夫子) 的個人觀察，根據磨石子地板、半高磨石子牆面與樓梯型式，加上二樓的木板通舖房，像極阿公、阿媽的家，猜是民國 30年代建的街屋，一樓是店面，二樓是住家。



「不經意的美好」是知名美式漢堡專門店「朱熹漢堡」 旗下的品牌餐廳，主餐除漢堡外，也增加義大利麵品項。



「不經意的美好」沒有實體菜單，需自己掃描櫃檯的菜單 QR Code 上網看，長長的品項名稱怕你記不住，「不經意的美好」貼心的在櫃台邊準備了餐點品項小卡片。卡片上除了品名外，還詳細介紹餐點特色，拿著小卡片到櫃檯點餐結帳，確保你不漏點或點錯。



如果你不吃牛肉，可以點用雞胸肉製作的「納可斯炸雞堡」，雞胸肉以多種進口香料調味，金黃酥脆的外皮鎖住肉汁，有濃郁的異國香氣。



如果你喜歡帶點煙燻味的牛肉漢堡，可以試看看這款經典的 「BLT 煙燻培根朱熹漢堡」，煙燻培根和肉排互不搶味，一次品嘗兩種口味。



榭倫特調白醬鮮蝦寬扁麵，白醬用純鮮奶、鮮奶油，香氣足卻容易膩，主廚為增添清爽感，以粉紅醬為靈感，增添鮮切番茄碎與特製香料製作這支特調白醬，並選用 [寬扁麵] 讓麵體更大面積的包裹白醬。



乾炒蒜香培根，推薦給喜歡重口味與乾麵的朋友，[細圓麵] 麵心較硬，主廚將義大利初榨橄欖油增量，爆香蒜頭去炒，慢煸收汁，培根碎的香與脆絕對讓你驚豔。



美墨風味特製炸雞胸 (配菜)、焦糖手作法式布蕾 (甜點)、酸甜滋味生乳酪 (甜點)、布蕾紅茶拿鐵 (飲品)、香蕉拿鐵 (飲品) 與星級主廚培根玉米濃湯。



不經意的美好

地址：台南市中西區民生路一段159號

電話：06 222 6892

營業時間：星期一、二 17:00 – 21:30 / 五~日 11:00 – 15:00、17:00 – 21:30 (星期三、四公休)

官網：https://www.jcbgfood.club/

[蝸牛巷 慢慢走 巧遇愛意特點心店 發現美味的肉桂捲]

蝸牛巷，其實不是只有一條巷子，而是永福國小前方，永福路二段、西門路二段、民生路一段與中正路之間的小巷弄，所組成的一個區域，已故知名台灣知名文學作家葉石濤的舊居就隱身於這裡的巷弄間。



蝸牛巷名字的由來：蝸牛巷其實不是蝸牛多，而是巷道曲折狹窄，無法走直線行走迅速到達目的地，只能跟蝸牛一樣慢慢走。已故知名台灣知名文學作家葉石濤 (1925 生，2008 歿)，生於台南白金町一個沒落的地主家庭，他一生創作的小說幾乎都是圍繞著台南所發生的故事。



當年沒落的葉家用最後的田產，換購位於繁華西門町嶺後街一間只有三個房間的瓦屋 (位於民生路一段157巷27號後方)，葉石濤自嘲嶺後街為蝸牛巷，是對大戶人家落魄到擠在狹小蝸居的嘲諷。這裡巷道曲折狹窄，最窄處僅容兩人並肩通過，車輛無法通行，在這小西門商業區雖然鬧中取靜，但狹窄的巷道還讓葉石濤的父親擔心自己百年之後棺材會抬不出去。



巷弄入口的地板上刻有葉石濤的詩句，平易近人的詞句，忠實反應生活的壓力及無奈。



突然抬頭望見蝸牛藝術裝置高掛牆上，低頭一看腳邊還有一隻，心中湧出一股衝動，好奇的想算一算這蝸牛巷總共有幾隻蝸牛？



巷內的一間屋邸，二層樓高鶴立雞群於蝸牛巷，門面有者華麗的裝飾，雖然目前已人去樓空，但從外觀判斷，不難想見它是間豪宅。



二層樓房隔壁的四合院，牆門上層層堆疊的裝飾雖已風化，但仍看得出來當年的華麗，導覽老師戲稱這是「三層肉」。



不敵三年 COVID-19 疫情的摧殘，蝸牛巷的地標已破敗，疫後正等待主管機關或文創團體的修復。



蝸牛巷隱藏著多家風格鮮明的民宿、飲食店、咖啡館及餐廳，提供旅人們一個屬於文青的歇腳地。



一個小轉角一個黃色小招牌，畫著一對 Q 版男、女，並寫著肉桂捲三個字，吸引我的目光前去一探究竟這家名為「愛意特點心店 I EAT」，一週只開三天 (週五、六、日)，而且每天只開短短的三小時 (下午 2:30 - 下午 5:30) 的小店。



店裡正面一個櫃台是商品展示區，也是結帳櫃檯，一側是闆娘的飾品販售區，「愛意特點心店」主要販售商品是自製的手工肉桂捲，有海鹽焦糖肉桂捲、香草乳酪肉桂捲與花生好事肉桂捲等三種口味。



「愛意特點心店」的夫婦以蝸牛外殼為造型，與蝸牛巷相互呼應，用鬆軟麵皮捲出肉桂香氣足，有層次口感的美味肉桂捲，成為店內主打商品。



蝸牛餅乾，經典伯爵、紫薯於你、少女草莓、濃巧克力、 日本抹茶、 特製沙茶 (對，不要懷疑是沙茶) 等六種口味。



愛意特點心店

地址：台南市中西區民生路一段157巷41-1號

電話：無

營業時間：下午 2:30 - 下午 5:30 (週五、六、日)

FB 專頁，搜尋：愛意特點心店

蝸牛巷，巷道曲折狹窄，非常適合喜歡慢活的旅人，放下腳步沈澱心靈，如同電信廣告所說「世界越快，心，則慢」，請靜心享受這美好的氛圍。



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