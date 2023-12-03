隱身民宅巷弄內的台中無菜單日料「宸安割烹日本料理」，地點位於台中高鐵附近，開幕近一年吸引許多懂吃老饕成為常客，還有外國旅客特別提前訂位，搭高鐵來宸安割烹享用日料！

宸安割烹日本料理師傅每天親自到市場挑選採購當日最"青"漁獲海鮮，想吃新鮮高級日本料理一定要試試，實際吃過那精湛手藝讓人念念不忘，一起來看看有哪些美味！(原文連結)

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台中無菜單日本料理推薦

宸安割烹日本料理｜訂位資訊

地址：台中市南屯區楓樹南街255號 (台中全家楓香店對面）

(Google導航地圖)

電話：0979-622-831

宸安割烹日本料理FB粉專

宸安割烹日本料理IG

・預約制：需提前訂位線上訂位，8位以上可包場

・餐點價格：$1,500元 + 10% / 人

・訂位須知：宸安無菜單套餐以新鮮海鮮、生食日料為主，經常更新菜單，如有不食用的食材、或不吃生食，可在訂位時提前告知。

・壽星優惠：招待哈根達斯冰淇淋，需於訂位時提前告知

▼宸安割烹無菜單日本料理位於南屯區楓樹南街上，從台中高鐵開車來約5分鐘，附近有許多停車格，也可停City Parking停車場楓樹西站，開車、騎車來交通都非常方便！

▼宸安割烹日料門口設計了濃濃的日本風味，好像來到日本京都的餐廳！

▼宸安割烹日料座位數僅10席，食材為當日新鮮採購或國外進口，若是假日用餐建議提早訂位以免向隅！

▼店裡頭還有許多日本進口清酒，用餐搭配好酒是一大享受！

▼宸安師傅有超過12年廚師資歷，每天凌晨到市場採買新鮮漁獲，就是為了確保拿到最新鮮、最高級的日料食材，那新鮮度現場光看色澤就很誘人，讓人好期待接下來的菜色呀！

宸安割烹日本料理｜菜色

開胃小菜

開胃小菜有兩道，滷花生與日式泡菜，滷花生用兩種醬油醃製，搭配冰糖、味琳、麥芽等佐料，滷得入味還吃得到脆口感，尾韻甘甜好好吃！

日式泡菜特別選用山東大白菜鹽漬，再加入日式美乃滋、韓國辣椒粉與蒜泥，泡菜味道吃起來清爽但層次豐富，還帶點微微的辣味，超級開胃！

▼熱麥茶特別選用澳洲產的麥子，比市售麥茶多了一股豐富香氣，平常有喝麥茶的人一定會喝得出差別，搭配用餐好好喝呀！

▼筷架是超可愛的刺蝟，從選用的麥茶與小細節的地方都感覺得到用心！

▼桌面上的手磨山葵顏色較淡，味道帶著自然辛香，搭配新鮮食材天然原味剛剛好！

第一道：胡麻豆腐

這道胡麻豆腐吃起來超綿密！原來是用泡水一天的白芝麻磨成漿，再加入葛粉做成，葛粉是葛屬植物根部提煉的澱粉，搭配香氣十足的柴魚醬油，還有超級新鮮的鮭魚卵，第一道就讓我們好驚艷！

第二道：磯煮鮑魚

「 磯煮 」是日本煮海鮮的方法，鮑魚加入醬汁慢火炆兩小時，讓肉質保持鮮嫩彈牙，又可讓濃郁的湯汁裹住鮑魚，一口咬下鮑魚超級彈嫩又入味！搭配清脆帶甜味的筍子、有機生菜、台灣甜玉米、醋漬蕃茄，吃完又開胃了一輪！

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鮑魚是切好好入口的大小，一口咬下彈牙又多汁，好吃到要續吃兩盤我也絕對沒問題😂

忍不住說玉米超級甜，從海鮮生食到蔬食水果、調味料佐料，師傅在挑選食材的部分真的很有經驗也很用心！

第三道：宜蘭大溪角蝦

宜蘭角蝦同樣也是特選當日食材，上頭搭配魚子醬、金佶、沖繩海葡萄，吃起來肉質像龍蝦般鮮甜，直接聞就聞到海的味道，肉質綿密鮮甜，搭配醬油的話多一抹清爽的淡淡鹹香！

這道食材新鮮度有讓我嚇到，我許久沒有直接吃生蝦料理，吃完覺得這口味也太厲害了吧！完全沒腥味，取而代之的是新鮮海味，加上高檔的魚子醬、沖繩海葡萄，感覺好像來到日本海港的餐廳了！

第四道：北海道干貝

這倒是挑選北海道干貝搭配赤海膽與鮭魚卵，上頭再灑上由米與食鹽做成的"雪片鹽"，北海道干貝吃起來新鮮軟嫩，有股滑順感，加上古溜古溜的海膽，以及帶著鹹味與米香的雪片鹽，口感超級豐富，也中和了海膽＋干貝的海味！

覺得這海膽入口即化的鮮甜滋味，吃起來很像之前去米蘭高級餐廳吃的現殺新鮮海膽！

第五道：狐鯛

狐鯛生魚片鮮甜美味、口感超級細嫩！搭配茗荷、水果醋、辣蘿蔔泥、蔥花，佐料吃起來脆口又又豐富香氣，這種精心搭配是我在外面沒吃過的美味料理！

第六道：日本愛媛縣真鯛

日本愛媛縣的真鯛肉質細緻柔軟，同時富含「甘胺酸」，所以會有一種獨特的甘甜滋味，經過師傅刀工的愛媛縣真鯛吃起來新鮮淡雅，沾一點點醬油與哇沙米就很好吃！

在餐桌邊跟師傅聊起天，一直以為日本進口的魚類應該都是冷凍進口，原來也有當日補貨直接加冰塊冷藏進口的漁獲，所以師傅才會每天凌晨都到市場挑選，為的就是確保生魚片的新鮮口感！

吃到第六道我忍不住跟師傅說，當天吃到的生魚片真的是片片新鮮，除了食材本身鮮味加上料理方式，吃多一點也不膩口～真的是太厲害了！

割烹來自日文かっぽう(kappou)，「割」是刀切的意思，「烹」則是指用火烹煮，割烹以吧檯座位為主，我們坐在餐桌邊，享受料理同時欣賞師傅做菜，還可以跟師傅閒話家常，學習一些日本料理小知識，這種用餐間自然聊天的氣氛，也讓人覺得很溫暖！

愛宕之松紅茶酒

聊著聊著就點起酒來，這杯紅茶酒是Tai的，喝起來濃郁又帶著茶香，搭配新鮮日料特別好喝！

青森蘋果汁

因為我要開車，就點了杯青森蘋果汁，味道清爽自然，甜度非常剛好！

第七道：澎湖紅魽

澎湖紅魽新鮮度十足，吃起來軟嫩帶些咬勁，油脂較少的紅魽經過師傅刀工處理下，入口更加厚實溫潤！

第八道：鹿兒島鰤魚肚

來自日本鹿兒島鰤魚是肉質細嫩的高級魚種，鰤魚肚搭配柚子胡椒，口感更加滑順，鰤魚對我來說算是口味較重的魚，感覺自帶更多新鮮海味層次，加上柚子胡椒點綴非常爽口！

之前在京都拉麵店第一次看到柚子胡椒，師傅跟我們說柚子胡椒其實不是胡椒製成，它是以切碎的香橙皮混合青辣椒、鹽製成，其實算是“辣椒”的一種！不管是加在湯裡或是搭配生魚片，都能更加提升口感層次！

第九道：酒蒸石老

酒蒸石老湯的蓋子周圍噴上均勻水珠，師傅解釋在日本古時代，天皇膳食從廚房到用膳區會經過一段路，為了確保天皇用膳前沒有人動過餐點，會在湯蓋上噴上水珠，完整的水珠代表此道餐點沒有被打開過，真是有趣的小知識！

酒蒸石老是以石老加上昆布、清酒清蒸，搭配由石老魚頭、魚下巴、蔬菜熬製而成的高湯，最後再撒上德島柚子粉。開蓋就聞得到香氣，喝下第一口鮮味令人讚嘆！

野生石老魚是宴客的上等魚，酒蒸石老吃起來肉質細緻有彈性，德島柚子粉則帶出魚肉鮮甜味，尾韻還有檸檬香氣，加上石老魚頭與下巴燉成的湯富含膠質，以及燉煮得很入味鮮嫩的菇菇，這道湯我給100分！

第十道：宜蘭櫻桃鴨

特選宜蘭櫻桃鴨胸，以低溫 54 度烹調 1 小時，再烤到皮酥脆，搭配自製玉味噌，以及烤茭白筍＋木枝芽味噌，玉味增的醬超級綿密，裡頭還加了點蒜泥，味道聞起來超誘人！一口咬下吃得到脆口的皮！

肉大約是五分的熟度，如果櫻桃鴨想生一點、熟一點都可以跟師傅說，現場臨時幫你調整！宜蘭櫻桃鴨肉質好吃不在話下，搭配了師傅自製的特製醬更是這道菜的精華！

第十ㄧ道：槍烏賊松露釜飯

槍烏賊松露釜飯特選澎湖槍烏賊，搭配日本長野縣一番米，淋上黑松露醬、白松露油，炒飯粒粒飽滿分明，吃起來香氣十足！

第十二道：味噌湯

宸安日料的味增湯是使用北海道日高昆布、花鰹柴魚下去熬高湯，再搭配日本米味噌與魚肉下去煮，味增湯雖然是很常見的一道料理，但喝到這麼鮮美的口感倒是第一次！

第十三道：蒙布朗雪峰奶酪

來宸安用餐之前我有先上網查過評價，很多人說他們甜點超好吃！這道蒙布朗雪峰奶酪是選用嘉義中埔栗子，蒸熟過篩後，再加入鮮奶均勻攪拌成栗子泥，而上頭的栗子用醬油、糖煮過，吃起來非常香，奶酪則是添加馬達加斯加香草籽下去做的，滑順又帶有天然香氣！有人說是被日料耽誤的甜點店真的不誇張，吃過真的會想買外帶耶！

宸安割烹日本料理｜心得評價

雖然開玩笑說是被日料耽誤的甜點店，但說真的宸安割烹的生魚片、各式精緻日料真的超強！師傅精心搭配的餐點吃起來精緻、美味、無負擔！特別挑選的高檔食材從細節絕對吃得出來！

宸安割烹日本料理環境靜謐自然、服務好又貼心，很適合家庭聚會、生日聚餐、結婚紀念日餐廳、商務聚會...等，師傅說因為很多熟客常來，所以他們換菜單速度很快，看到有想吃的菜單，訂位時可以跟師傅討論，看是否當季食材能配合到！

宸安割烹日本料理｜酒單價位

最後附上酒單價位給大家參考，點杯酒搭配日料整體感受推到極致，大推薦來台中南屯必吃這間預約制無菜單日料！

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