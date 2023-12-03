老公前陣子騎車兜風發現民視電視台附近有一家家常菜

於是就來嘗試看看，沒想到一試成主顧，便宜又好吃！想念家人煮的家常菜時，就來這邊吃飯吧！

外觀環境

店名雖然叫「好料」，但不知道為什麼招牌比較顯眼的是「飯麵」，一不小心可能就錯過了

招牌設計看起來很文青，店裡裡外外看起來滿乾淨的





🔴 餐廳名稱：好料

🔴 營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00(週六、日公休)

🔴 地 址：244新北市林口區信義路152號

🔴 電 話：02 2601 5550

室內環境

店內座位不算多，員工好像只有老闆兩位

用餐時間超多民視員工來吃飯，晚一點來就要候位囉！

外食久了，有些店雖然好吃，但一吃完就會覺得超級口渴，可能是因為+了很多味精吧(?)

但好料這家吃完也不會覺得口渴，讓我們可以安心享用美食

餐具、紙巾、水自取

菜單

幾乎都是銅板價，在林口這個物價比較高的地區，難得有這種平價美食！

餐點介紹

平常我們都點「麻辣乾意麵」、「蛤蠣湯」、「涼拌黃瓜」、「紅燒五花肉飯」

涼拌黃瓜 $40

黃瓜鮮甜又脆

蛤蠣湯 $50

蛤蠣不算多，但湯很大一碗，湯很鮮甜～喝完也是滿飽的

紅燒五花肉飯 $75

老公說肉吃起來很Q彈，搭配空心菜與醃蘿蔔可以解膩

燙空心菜 $40

燙青菜的量比一般小店多一些，很涮嘴！

🔴 餐廳名稱：好料

🔴 營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00(週六、日公休)

🔴 地 址：244新北市林口區信義路152號

🔴 電 話：02 2601 5550

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