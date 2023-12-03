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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 林口家常菜｜好料 民視附近 平價餐廳 銅板價享用家常菜

林口家常菜｜好料 民視附近 平價餐廳 銅板價享用家常菜

2023-12-03 14:00:00 SISI人妻 人氣：104
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窩客好文

SISI人妻

發表篇數：121篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 林口區

造訪商家：好料
phone02-2601-5550
place新北市林口區信義路152號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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popdaily拷貝-01.jpg

老公前陣子騎車兜風發現民視電視台附近有一家家常菜
於是就來嘗試看看，沒想到一試成主顧，便宜又好吃！想念家人煮的家常菜時，就來這邊吃飯吧！

 

外觀環境

店名雖然叫「好料」，但不知道為什麼招牌比較顯眼的是「飯麵」，一不小心可能就錯過了
招牌設計看起來很文青，店裡裡外外看起來滿乾淨的

好料1.jpg


 

🔴 餐廳名稱：好料
🔴 營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00(週六、日公休)
🔴 地      址：244新北市林口區信義路152號
🔴 電      話：02 2601 5550

 

室內環境

店內座位不算多，員工好像只有老闆兩位
用餐時間超多民視員工來吃飯，晚一點來就要候位囉！
外食久了，有些店雖然好吃，但一吃完就會覺得超級口渴，可能是因為+了很多味精吧(?) 
好料這家吃完也不會覺得口渴，讓我們可以安心享用美食林口家常菜｜好料 民視附近 平價餐廳 銅板價享用家常菜

好料2.jpg

 

餐具、紙巾、水自取

好料3.jpg

 

菜單
幾乎都是銅板價，在林口這個物價比較高的地區，難得有這種平價美食！

好料9.jpeg

 

餐點介紹

平常我們都點「麻辣乾意麵」、「蛤蠣湯」、「涼拌黃瓜」、「紅燒五花肉飯」

好料4.jpg

 

涼拌黃瓜 $40

黃瓜鮮甜又脆

好料5.jpg

 

蛤蠣湯 $50

蛤蠣不算多，但湯很大一碗，湯很鮮甜～喝完也是滿飽的

好料6.jpg

 

紅燒五花肉飯 $75

老公說肉吃起來很Q彈，搭配空心菜與醃蘿蔔可以解膩

好料7.jpg

 

燙空心菜 $40

燙青菜的量比一般小店多一些，很涮嘴！

好料8.jpg

 

🔴 餐廳名稱：好料
🔴 營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00(週六、日公休)
🔴 地      址：244新北市林口區信義路152號
🔴 電      話：02 2601 5550

文章標籤

林口家常菜 林口餐廳 林口銅板美食 林口好料 好料餐廳 民視附近美食 民視附近餐廳 林口信義路餐廳 林口信義路餐廳推薦 林口餐廳推薦 林口信義路美食 民視附近平價餐廳
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