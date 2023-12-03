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House V 好室鍋物｜新竹動物園旁叢林系親子火鍋，多款湯頭+高級冷藏肉品不可錯過！ - 肉依小姐吃什麼

2023-12-03 15:40:00 肉依小姐吃什麼 人氣：275
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窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：565篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：House V 好室鍋物新竹動物園店
phone03-5720-321
place新竹市東區食品路61號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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2023.12.03

House V 好室鍋物｜新竹動物園旁叢林系親子火鍋，多款湯頭+高級冷藏肉品不可錯過！

 
 
 
 
 
 

在新竹又多了厲害的火鍋名單啦，最近發現到這家House V 好室鍋物】，是一家適合全家大小的親子火鍋店，以充滿動物風的叢林系設計為特色，讓人忍不住瘋狂打卡拍照一波，主打高級冷藏肉品及慢火熬煮高湯，搭配嚴選產地直送新鮮食材，是冬天放心吃鍋的好選擇!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

House V 好室鍋物】在全台共有多家分店，這次來到動物園店位在新竹市東區食品路，大大的招牌很好注意到，就在新竹動物園的對面，開車可停放路邊收費停車格或動物園停車場。

House V 好室鍋物】用餐環境充滿叢林風格，超大動物彩繪牆有夠可愛，以多人桌和高腳椅座位區為主，無論是獨自前來或家庭聚餐都很適合，並且貼心提供兒童椅可使用。

House V 好室鍋物】二樓走的是奢華歐式風格，有隱密的包廂座位區，通常是假日的時候會才開放，很適合大型包場或是團體聚餐。

House V 好室鍋物】自助吧有Mingo明果冰淇淋、檸檬水、果醋飲、熱洛神花茶和汽泡水等都是無限供應，

House V 好室鍋物】醬料區選擇很豐富，還有特別的秘製水果醋和薄鹽醬油，兩款都是清爽解膩的路線，搭配火鍋吃起來更開胃解膩!

菜單

  • 用餐時間90分鐘
  • 用餐需收10%服務費
  • 每人低消一個套餐，兩人共鍋第二位需加點200元

點我看菜單 : https://www.facebook.com/housevhotpothsinchu/menu/?id=100076172615330&sk=menu&locale=zh_TW

餐點介紹

老將軍薑母雞 💰499元
▼新上市的老將軍薑母雞 ，獨門藥材與老薑麻油，經拍煸拌炒加入高湯，最後放入烏骨雞熬煮而成，並附上一瓶酒可以自行調整風味，在熬煮後留下迷人的酒香和甜味，溫潤順口相當暖心暖胃，烏骨雞給料很大方向肉質細嫩鮮美好咀嚼。

▼凡點咕咕雞系列就送指定冷藏肉品究好豬冷藏腹脇肉 ，或是安格斯Choice等級冷藏雪花上腹肉，豐富的牛肉油脂讓口感軟嫩好咬~

泰式冬蔭功+💰49元
▼除了期間限定的薑母雞系列，基本共有十一款的湯頭風味，推薦充滿南洋風味的泰式冬蔭功，以辣椒、檸檬葉、魚露多款香料慢燉，喝起來酸度很夠不會太刺激，檸檬的酸交織朝天椒的辣香，無論涮肉或是海鮮都很對味!

好蝦趴派對💰589元

▼海鮮控會愛的澎派好蝦趴派對，包含牛豬雙拼肉盤和海鮮拼盤，海鮮有一隻大海虎蝦、五隻白蝦、干貝、鮭魚和文蛤，整體的新鮮度都很足夠，有如手掌般的大海虎蝦。蝦肉飽滿彈牙，放入湯頭熬煮更是鮮味滿滿!

▼現切的安格斯CHOICE等級冷藏雪花胸腹肉，外觀擁有細緻漂亮的油花，建議輕涮幾下起鍋最為美味，軟嫩中能感受到濃郁肉香，究好豬冷藏嫩肩肉則較為精瘦，可以吃到緊實的豐富肉感~

菜盤
▼鍋物附贈的菜盤以原型食物為主，特別喜歡自製的可愛LOGO豆腐，軟嫩又不失純粹豆香，咬下去要小心會爆汁!

燒肉蓋飯

▼套餐附贈的白飯可以升級成燒肉蓋飯，有牛肉或豬肉風味可以挑選，鹹甜調味很涮嘴!

大苑子飲品

▼居然還有跟知名手搖大苑子合作，能喝到充滿當季果香的飲品!

用餐心得

每到冬天就是要吃鍋暖暖身子，評價很不錯的House V 好室鍋物】，是我已經回訪很多次的餐廳，無論是肉質還是湯頭表現都很不錯，甜點飲品自助吧也能感受到滿滿誠意，這次新挑戰的老將軍薑母雞 ，很適合在冷冷的天補一下!

店家資訊

House V 好室鍋物

粉絲團 :House V 好室鍋物FB 

地址：新竹市東區食品路61號

電話 : 03-5720321

營業時間：平日11:30-15:00、17:30-22:00 | 假日11:30-22:30

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

 

 



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肉依小姐吃什麼

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我是肉依，吃到好吃的東西，心情就會好整天☺️ 喜歡到處走訪吃透透，用文字紀錄美食的溫度。感謝正在閱讀文章的你，讓我們一起用食物認識全世界吧! 合作邀約歡迎來信:annie19951231@gmail.com

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