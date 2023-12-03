手作肉桂捲愛店推薦「張生張太捲的製造所」，口味選擇超多元，肉桂捲走厚實大顆路線，外脆內有嚼勁，推薦一定要回烤方式加熱，更香更好吃！

肉桂捲愛店「張生張太捲的製造所」歡慶三週年！有八天買一送一優惠等著你，超殺優惠價格，絕對不要錯過！現在在新竹巨城週年慶快閃中！口味選擇非常多，建議一次帶四入、六入禮盒更划算，還能一次吃到所有口味！不喜歡肉桂味的朋友，這裡也有無肉桂的捲捲們！「張生張太捲的製造所」的肉桂捲走厚實大顆路線，外脆內有嚼勁，現場還有提供回烤服務，實在是太貼心了！

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🔥《買一送一活動資訊》🔥

𝟏𝟏/𝟑𝟎(四) 原味黑糖核桃捲

𝟏𝟐/𝟎𝟏(五) 青檸黑糖核桃捲

𝟏𝟐/𝟎𝟐(六) 藍莓肉桂捲

𝟏𝟐/𝟎𝟑(日) 鹹甜花生捲

𝟏𝟐/𝟎𝟖(五) 鹹甜花生捲

𝟏𝟐/𝟎𝟗(六) 青檸黑糖核桃捲

𝟏𝟐/𝟏𝟎(日) 藍莓肉桂捲

𝟏𝟐/𝟏𝟏(一) 原味黑糖核桃捲

(以上每日均限量提供30組，每人限購一組)

另外，快閃期間單筆消費🈵500元，還贈送張生張太三週年訂製「法式收納雜貨袋」，或是單筆消費🈵350元，也能以50元加購唷！(共有兩個顏色選擇，值得收藏)

🍞張生張太捲的製造所(新竹巨城週年慶快閃) 📆快閃期間：11/27-12/12 📍快閃地址：新竹市東區中央路229號𝟕樓(乾杯燒肉旁)

🔺藍莓肉桂捲 $99

🔺苦甜巧克力捲 $99

🔺原味黑糖核桃肉桂捲 $80

🔺青檸黑糖核桃肉桂捲 $95

🔺芋泥肉鬆捲(無肉桂) $105

🔺鹹甜花生麻花捲(無肉桂) $99

🔺張式蘋果肉桂奶酥捲(巨城限定) $110

再來我要大推巨城限定販售的「張式蘋果肉桂奶酥捲」，光聽名字就覺得很誘人！蘋果肉桂根本是天生一對，香甜的口感，真的是越嚼越香、越嚼越上癮，很值得一試。「藍莓肉桂捲」是很特別的口味，沒想到也意外和諧，誰也不搶走誰的風采，喜歡藍莓的朋友，不妨可以試試！

現在還有免費貼紙可以領取，自己貼上去後，看起來更有質感啦！完全是送禮自吃兩相宜！

真心建議各位一定要烤箱回烤，肉桂味撲鼻而來，真的想立刻嗑掉它！不喜歡外脆的口感，也能微波方式加熱唷！

如果是第一次吃張生張太的肉桂捲，那個一定要先試試「原味黑糖核桃肉桂捲」，口感外脆內濕潤且有嚼勁，黑糖、肉桂香氣明顯，但不會過於濃烈，屬於非常溫和型的肉桂捲。

無肉桂還有這顆「鹹甜花生麻花捲」，裹入帶有顆粒感的花生醬，整體口感雖然稍微乾口，但濃濃的花生香氣，還是值得你細細品嚐一番。

「青檸黑糖核桃肉桂捲」上頭有抹上厚厚一層檸檬奶霜，再現場刨上檸檬皮來增添香氣，入口是酸甜的滋味，咀嚼後便帶出黑糖肉桂香氣，是很有層次感的肉桂捲，我喜歡！

巧克力控不要錯過「苦甜巧克力捲」啦！是以四種巧克力製成的巧克力醬，加熱過後，有種熔岩巧克力的口感，整體不會濃厚甜膩，不禁會讓你一口接一口。

接著是無添加肉桂的「芋泥肉鬆捲」，上層抹上的芋泥完全不甜膩，夾層還有些許肉鬆，上頭還以金沙鹹蛋黃粒點綴加持，芋頭控不妨可以試試這款！

總結一下，「張生張太捲的製造所」的肉桂捲是屬於非常溫和爽口型的，特別適合給肉桂捲初心者，若是不喜歡太強烈肉桂味的朋友，這間也很適合你！雖然我本身是重度肉桂成癮者，但認真說，他們家口味是非常有層次的，原味黑糖核桃肉桂捲、青檸黑糖核桃肉桂捲、張式蘋果肉桂奶酥捲、苦甜巧克力捲，這幾款都是我會回購的品項，給你們參考參考。