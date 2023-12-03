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手作肉桂捲愛店推薦「張生張太捲的製造所」，口味選擇超多元，肉桂捲走厚實大顆路線，外脆內有嚼勁，推薦一定要回烤方式加熱，更香更好吃！ - 阿華田的美食日記

2023-12-03 17:20:49 阿華田 人氣：836
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窩客好文

阿華田

發表篇數：443篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：苗栗縣 > 頭份市

造訪商家：張生張太捲的製造所
place苗栗縣頭份市興隆路103號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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2023.11.30

手作肉桂捲愛店推薦「張生張太捲的製造所」，口味選擇超多元，肉桂捲走厚實大顆路線，外脆內有嚼勁，推薦一定要回烤方式加熱，更香更好吃！

 
 
 
 
 

肉桂捲愛店「張生張太捲的製造所」歡慶三週年！有八天買一送一優惠等著你，超殺優惠價格，絕對不要錯過！現在在新竹巨城週年慶快閃中！口味選擇非常多，建議一次帶四入、六入禮盒更划算，還能一次吃到所有口味！不喜歡肉桂味的朋友，這裡也有無肉桂的捲捲們！「張生張太捲的製造所」的肉桂捲走厚實大顆路線，外脆內有嚼勁，現場還有提供回烤服務，實在是太貼心了！

 

 

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

🔥《買一送一活動資訊》🔥
𝟏𝟏/𝟑𝟎(四) 原味黑糖核桃捲
𝟏𝟐/𝟎𝟏(五) 青檸黑糖核桃捲
𝟏𝟐/𝟎𝟐(六) 藍莓肉桂捲
𝟏𝟐/𝟎𝟑(日) 鹹甜花生捲
𝟏𝟐/𝟎𝟖(五) 鹹甜花生捲
𝟏𝟐/𝟎𝟗(六) 青檸黑糖核桃捲
𝟏𝟐/𝟏𝟎(日) 藍莓肉桂捲
𝟏𝟐/𝟏𝟏(一) 原味黑糖核桃捲
(以上每日均限量提供30組，每人限購一組)

另外，快閃期間單筆消費🈵500元，還贈送張生張太三週年訂製「法式收納雜貨袋」，或是單筆消費🈵350元，也能以50元加購唷！(共有兩個顏色選擇，值得收藏)

🍞張生張太捲的製造所(新竹巨城週年慶快閃)

📆快閃期間：11/27-12/12

📍快閃地址：新竹市東區中央路229號𝟕樓(乾杯燒肉旁)

🔺藍莓肉桂捲 $99
🔺苦甜巧克力捲 $99
🔺原味黑糖核桃肉桂捲 $80
🔺青檸黑糖核桃肉桂捲 $95
🔺芋泥肉鬆捲(無肉桂) $105
🔺鹹甜花生麻花捲(無肉桂) $99
🔺張式蘋果肉桂奶酥捲(巨城限定) $110

再來我要大推巨城限定販售的「張式蘋果肉桂奶酥捲」，光聽名字就覺得很誘人！蘋果肉桂根本是天生一對，香甜的口感，真的是越嚼越香、越嚼越上癮，很值得一試。「藍莓肉桂捲」是很特別的口味，沒想到也意外和諧，誰也不搶走誰的風采，喜歡藍莓的朋友，不妨可以試試！

現在還有免費貼紙可以領取，自己貼上去後，看起來更有質感啦！完全是送禮自吃兩相宜！

真心建議各位一定要烤箱回烤，肉桂味撲鼻而來，真的想立刻嗑掉它！不喜歡外脆的口感，也能微波方式加熱唷！

如果是第一次吃張生張太的肉桂捲，那個一定要先試試「原味黑糖核桃肉桂捲」，口感外脆內濕潤且有嚼勁，黑糖、肉桂香氣明顯，但不會過於濃烈，屬於非常溫和型的肉桂捲

無肉桂還有這顆「鹹甜花生麻花捲」，裹入帶有顆粒感的花生醬，整體口感雖然稍微乾口，但濃濃的花生香氣，還是值得你細細品嚐一番。

青檸黑糖核桃肉桂捲」上頭有抹上厚厚一層檸檬奶霜，再現場刨上檸檬皮來增添香氣，入口是酸甜的滋味，咀嚼後便帶出黑糖肉桂香氣，是很有層次感的肉桂捲，我喜歡！

巧克力控不要錯過「苦甜巧克力捲」啦！是以四種巧克力製成的巧克力醬，加熱過後，有種熔岩巧克力的口感，整體不會濃厚甜膩，不禁會讓你一口接一口。

接著是無添加肉桂的「芋泥肉鬆捲」，上層抹上的芋泥完全不甜膩，夾層還有些許肉鬆，上頭還以金沙鹹蛋黃粒點綴加持，芋頭控不妨可以試試這款！

總結一下，「張生張太捲的製造所」的肉桂捲是屬於非常溫和爽口型的，特別適合給肉桂捲初心者，若是不喜歡太強烈肉桂味的朋友，這間也很適合你！雖然我本身是重度肉桂成癮者，但認真說，他們家口味是非常有層次的，原味黑糖核桃肉桂捲青檸黑糖核桃肉桂捲張式蘋果肉桂奶酥捲苦甜巧克力捲，這幾款都是我會回購的品項，給你們參考參考。

《張生張太捲的製造所》

新竹巨城周年慶快閃期間：11/27-12/12

📍快閃地址：新竹市東區中央路229號𝟕樓(乾杯燒肉旁)
📌私訊預訂：頭份工作室可以取貨

📍店家地址：苗栗縣頭份市興隆路103號(靠近車庫那間)

官方FB】【官方IG

本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享

 
 
 



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